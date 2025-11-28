وعده آشنا برای خروج از وضعیت کنونی!

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062d\u0633\u0627\u0645\u200c\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0622\u0634\u0646\u0627\u060c \u0628\u0627 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0641\u0639\u0644\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0647\u06cc\u0686 \u0648\u062c\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u060c \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0647\u0646\u0648\u0632 \u0641\u0631\u0635\u062a \u0647\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0646\u0647 \u062c\u0646\u06af \u0648 \u0646\u0647 \u0635\u0644\u062d \u062e\u0627\u062a\u0645\u0647 \u0628\u062f\u0647\u06cc\u0645.\n