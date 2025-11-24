میلی صفحه خبر لوگو بالا
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های البرز / دورکاری کارمندان

کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استان البرز اعلام کرد: تمامی مقاطع تحصیلی استان و مراکز دانشگاهی و آموزش عالی تعطیل و فرآیند آموزش در فضای مجازی صورت خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۶۶
| |
723 بازدید

تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های البرز / دورکاری کارمندان

به گزارش تابناک، دقایقی پیش و با مصوبات جدید کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استان البرز، ضمن تأکید بر تداوم تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی استان و آموزش از بستر فضای مجازی و رعایت مصوبات قبلی اعلامی در شب گذشته، مراکز دانشگاهی و آموزش عالی نیز تعطیل و فرآیند آموزش در فضای مجازی صورت خواهد گرفت.

صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و رئیس کارگروه اضطرار با اعلام این خبر گفت: ساعات اجرای طرح زوج و فرد در البرز از درب منزل تا آخر هفته در کل استان اجرایی می‌شود و همکاران پلیس موظف هستند در این خصوص به‌دقت اعمال قانون و نظارت نمایند.

او ادامه داد: ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین حتی شب‌ها در کل معابر استان نیز مصوب شده ولیکن تردد وسایل نقلیه حمل سوخت، دارو و مواد غذایی بلامانع است و طرح زوج یا فرد از درب منازل از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ اجرا می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در ادامه اظهار داشت: مدارس و دانشگاه‌های استان البرز غیرحضوری می‌بایست به فرآیند آموزش در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بپردازند و همچنین کارمندان اداره‌های دولتی و غیردولتی با نظر مدیر در این بازده زمانی می‌توانند از دورکاری برخوردار شوند و بانک‌های استان البرز نیز به‌صورت شعب کشیک فعالیت دارند.

صفری گفت: همچنین به دلیل ضرورت ساماندهی ترددهای درون‌شهری و کاستن از فعالیت‌های غیرضروری ساعت کاری اصناف نیز تا ساعت ۲۱ اعلام می‌شود و در این خصوص صنوف ضمن رعایت می‌بایست همکاری لازم را با نیروی انتظامی داشته باشند.

رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان البرز نیز به شهروندان توصیه کرد که از ترددهای غیرضروری در سطح شهر، جدا خودداری نمایند و به توصیه‌های امدادی و بهداشتی توجه نمایند.

صفری با تأکید بر آماده‌باش اورژانس و هلال‌احمر در استان جهت ارائه خدمات اضطراری به شهروندان، اظهار داشت: مراکز درمانی، بهداشتی، امدادی، خدماتی، انتظامی، امنیتی و نظامی و همچنین شهرداری‌ها، موظف می‌باشند بر اساس شرح وظایف خود و شیفت بندی به ارائه خدمات به شهروندان محترم ادامه دهند.

برچسب ها
استان البرز آلودگی هوا مدارس دانشگاه ها تعطیلی
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
