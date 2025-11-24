میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعطیلی مدارس کاشان و آران بیدگل به علت شیوع بیماری

بر اساس پیشنهاد مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و بمنظور قطع زنجیره انتقال بیماری، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری مورخ چهارم و پنجم آذر ماه آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل به صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۵۲
| |
2 بازدید
تعطیلی مدارس کاشان و آران بیدگل به علت شیوع بیماری

به گزارش تابناک، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از غیرحضوری شدن مدارس کاشان و آران بیدگل به دلیل شیوع آنفلوآنزا خبر داد.

منصور شیشه فروش در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران گفت: بر اساس پیشنهاد مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و بمنظور قطع زنجیره انتقال بیماری، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری مورخ چهارم و پنجم آذر ماه آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل به صورت غیرحضوری برگزار 
وی همچنین اعلام داشت: با توجه به تداوم شرایط سکون و پایداری مطلق جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان امروز نیز با حضور اعضا برگزار شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها و مراکز آموزش استثنایی نیز در این دو شهرستان تا پایان هفته تعطیل خواهد بود و مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی هستند و نیز مادران باردار و افراد دارای بیماری زمینه‌ای در این دو شهرستان و نیز شهرستان‌هائی که به علت آلودگی هوا مدارس آنها سه‌شنبه و چهارشنبه غیر حضوری شده نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت نمایند.

وی با اشاره به تشدید برخورد با واحدهای آلاینده، گفت: هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاکبرداری، آتش زدن بقایای گیاهی و … ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس نیز با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی بطور جدی برخورد خواهد نمود.

شیشه فروش ادامه داد: در این کارگروه تأکید شد اداره کل محیط زیست استان همچنان نسبت به تداوم پایش روزانه و شبانه واحدهای آلاینده اقدام نماید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اصفهان آلودگی هوا آنفلوآنزا شیوع بیماری مدارس تعطیلی
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدارس و دانشگاه‌های ۸ شهر اصفهان دو روز تعطیل می‌شود
تردد وسایل نقلیه سنگین تا آخر هفته در تهران ممنوع
احتمال تعطیلی تهران تا آخر هفته قوت گرفت
مدارس استان قزوین فردا سه‌شنبه تعطیل است
غیرحضوری شدن مدارس زنجان به‌دلیل شیوع آنفلوانزا
عکس | وضعیت فاجعه بار آب و هوایی در تهران
وضعیت آلاینده نیتروژن دی‌اکسید در هوای ایران + نقشه
بالاخره تکلیف تعطیلی تهران مشخص شد!
این استان تا پایان هفته تعطیل شد
عکس: منطقه ۱۱ تهران بنفش شد
عکس: تهران در وضعیت قرمز
اهواز در صدر بحران آلودگی
ارائه گزارش شاخص آلودگی هوای تهران به هیئت دولت
آنفلوآنزای جدید با طعم کرونا!
کدام استان‌ها فردا، سه‌شنبه تعطیل است؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
بیانیه حزب‌الله پس از شهادت فرمانده ایرانی تبار
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۹ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۷۲ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d80
tabnak.ir/005d80