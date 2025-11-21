نماینده دائم چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «لی سونگ» روز پنج‌شنبه در نشست شورای حکام این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که «تحمیل اجباری قطعنامه تقابلی درباره ایران فقط وضعیت را وخیم‌تر می‌کند».

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او کشورهایی را به صورتی بی‌رویه از فشار استفاده می‌کنند و شیفته تقابل و فشار علیه ایران هستند را مقصر اصلی بن‌بست کنونی در مسئله هسته‌ای ایران دانست.

شورای حکام امروز با ۱۹ رأی موافق، قطعنامه پیشنهادی مشترک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان علیه ایران را تصویب کرد. چین، روسیه و نیجر به آن رأی مخالف دادند و ۱۲ کشور در حال توسعه از جمله برزیل، آفریقای جنوبی، هند، مصر و تایلند رأی ممتنع دادند.

لی سونگ با اشاره به حملات آشکار اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در خردادماه امسال، این اقدامات را «به شدت محکوم کرد» و گفت این حملات باعث «عقب‌گرد جدی» در وضعیت پرونده هسته‌ای ایران شد.رژیم صهیونیستی بامداد ۲۳ خرداد چند روز قبل از برگزاری دور ششم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا به مراکز نظامی و تأسیسات هسته‌ای ایران انجام داد.

ایالات متحده آمریکا روز اول تیرماه به حملات رژیم صهیونیستی پیوست و سه تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد. وی یادآور شد که در شهریورماه امسال، مدیرکل آژانس و ایران به «توافق قاهره» دست یافتند که پیشرفت مثبتی بود، اما سه کشور اروپایی با عجله مکانیسم ماشه (snapback) را فعال کردند و تحریم‌های پیشین را بازگرداندند؛ اقدامی که به گفته او «جریان مثبت همکاری ایران و آژانس را به شدت تضعیف کرد».

نماینده چین تأکید کرد: «مسئله هسته‌ای ایران تنها در صورتی به درستی حل می‌شود که حق مشروع این کشور به عنوان عضو معاهده NPT برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به طور کامل رعایت شود و در عین حال ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای آن تضمین گردد.»او افزود که این موضوع فقط از راه تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک و همکاری پادمانی در چارچوب آژانس قابل حل است و شورای حکام باید به جای رویارویی، زمینه را برای گفت‌وگو و همکاری بین ایران و آژانس هموار کند.