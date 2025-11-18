رئیس‌جمهور ونزوئلا پس از اظهارات متناقض «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود مبنی بر حفظ امکان گفت‌وگو با کاراکاس در میانه تشدید تنش‌های نظامی با این کشور آمریکای لاتین، گفت که آماده گفت‌وگوهای مستقیم با آمریکا است اما اجازه قتل عام مردم ونزوئلا را نخواهد داد.

«نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا روز دوشنبه گفت که پس از اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر حفظ فرصت گفت‌وگو با کاراکاس پس از تشدید بی‌سابقه تنش‌ها در نتیجه افزایش استقرار نظامی آمریکا در کارائیب، آماده گفت‌وگوهای مستقیم با رئیس‌جمهور آمریکاست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن در ماه‌های اخیر منابع نظامی قابل توجهی را به طور رسمی به عنوان بخشی از عملیاتی که هدف آن «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» عنوان شده است به کارائیب اعزام کرده.

وبگاه «کریک سیتی تایمز» گزارش داد که مادورو در سخنرانی تلویزیونی هفتگی خود در پاسخ به نامه یک کشیش آمریکایی گفت: «هر کس که بخواهد با ونزوئلا صحبت کند با ما رو در رو صحبت خواهد کرد. هیچ مشکلی وجود ندارد.»

او افزود: «چیزی که ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این است که مسیحیان ونزوئلا بمباران و قتل‌عام شوند.»

رئیس جمهور ونزوئلا با تاکید بر پذیرا شدن صلح و نفی جنگ حمایت خود از گفت‌وگو را تکرار کرده و افزود که هر کس به دنبال گفت‌وگو با ونزوئلا باشد، همیشه طرف‌های گفت‌وگو را پیدا خواهد کرد.

مادورو نسبت به «ارکان قدرت» ناشناس در آمریکا هشدار داد که به گفته او ترامپ را به سمت «بزرگترین اشتباه زندگی‌اش»-دستور دادن یک عملیات نظامی علیه ونزوئلا-تحت فشار قرار می‌دهند.

به گفته او، «این به معنای پایان رهبری او از نظر سیاسی خواهد بود.»

اظهارات ترامپ در هفته‌های اخیر بین هشدار دادن و کم‌اهمیت جلوه دادن امکان حملات نظامی علیه ونزوئلا در نوسان بوده است. او روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که «در مقطعی، من با او صحبت خواهم کرد» و در عین حال گفت که مادورو «برای آمریکا خوب نیست».

وقتی از او درباره اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه ونزوئلا سؤال شد، گفت: «خیر، این (احتمال) را رد نمی‌کنم. من هیچ چیز را رد نمی‌کنم.»

پنتاگون از ماه اوت به طور مستمر منابع نظامی قوی‌تری از جمله بزرگترین ناو هواپیمابر جهان را به کارائیب اعزام کرده و حدود ۲۰ حمله علیه قایق‌های تندرویی انجام داده است که مدعی شده حامل مواد مخدر بوده‌اند. این حملات دست‌کم جان ۸۳ نفر را گرفته است.

کاراکس به‌رغم اطمینان‌هایی که واشنگتن می‌دهد، مبنی بر اینکه هدف این عملیات‌ها مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، واشنگتن را متهم می‌کند که از کارزار ضد مواد مخدر به عنوان بهانه‌ای برای عملیات تغییر رژیم در ونزوئلا و مسلط شدن بر منابع گسترده نفتی و این کشور آمریکای لاتین استفاده می‌کند.