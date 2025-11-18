میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش دوگانه ترامپ به قطعنامه شورای امنیت!

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی تصویب قطعنامه واشنگتن درباره غزه در شورای امنیت سازمان ملل با استقبال از رای این شورا گفت: به جهان برای رای شگفت‌انگیز شورای امنیت سازمان ملل به منظور شناسایی و تایید هیات صلح تبریک می‌گویم؛ هیاتی که ریاست آن با من خواهد بود و قدرتمندترین و مورد احترام‌ترین رهبران جهان در آن حضور خواهند داشت.
واکنش دوگانه ترامپ به قطعنامه شورای امنیت!

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب به وقت محلی افزود: این رویداد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصوبا در تاریخ سازمان ملل ثبت خواهد شد، به صلح بیشتر در سراسر جهان منجر می‌شود و لحظه‌ای با اهمیت تاریخی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ترامپ تصریح کرد: از سازمان ملل متحد و همه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا، الجزایر، دانمارک، یونان، گویان، کره جنوبی، پاکستان، پاناما، سیرالئون، اسلوونی و سومالی تشکر می‌کنم.

رئیس جمهوری آمریکا افزود که همچنین از کشورهایی که عضو شورای امنیت نبودند، اما از این تلاش به شدت حمایت کردند، از جمله قطر، مصر، امارات متحده عربی، پادشاهی عربستان سعودی، اندونزی، ترکیه و اردن، قدردانی می‌کنم.

به گفته ترامپ، اعضای هیات صلح و بسیاری از اعلامیه‌های دیگر در هفته‌های آینده اعلام خواهند شد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز ادعا کرد: قطعنامه امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد که طرح صلح ۲۰ ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ را تایید می‌کند، یک نقطه عطف تاریخی در ساختن غزه‌ای آرام و مرفه است که مردم فلسطین آن را اداره می‌کنند.

او مدعی شد: رئیس جمهوری آمریکا، در حال پیشبرد تغییر واقعی و قابل سنجش در منطقه است. با این رای، ما بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به غزه‌ای غیرنظامی، عاری از افراط‌گرایی و باثبات نزدیک‌تر شده‌ایم.

شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، هیات صلح و نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده درغزه، همانطور که در «طرح جامع ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری غزه» آمده است، مجوز فعالیت خواهند گرفت.

قطعنامه پیشنهادی آمریکا ۱۳ رای مثبت و دو رای ممتنع کشورهای چین و روسیه را کسب کرد و به دلیل آنکه هیچ یک از ۱۵ عضو شورای امنیت با آن مخالفت نکردند، به تصویب رسید. این قطعنامه حاوی بندی است که مسیر احتمالی آینده برای ایجاد کشور فلسطین را ترسیم می‌کند.

بر اساس این قطعنامه، کشورهای عضو می‌توانند در «شورای صلح» موسوم به هیات انتقالی مشارکت کنند؛ نهادی که مسولیت نظارت بر بازسازی و احیای اقتصادی غزه را بر عهده خواهد داشت.

این قطعنامه همچنین نیروی ثبات بین‌المللی را می‌داند؛ نیرویی که روند خلع سلاح غزه را از جمله با جمع‌آوری سلاح‌ها و تخریب زیرساخت‌های نظامی تضمین می کند.

رئیس جمهوری آمریکا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با هفتم مهر ۱۴۰۴ در نشست خبری مشترکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از طرح ۲۰ بندی خود برای آتش‌بس در غزه رونمایی کرد و حماس سوم اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در پاسخ به طرح آتش‌بس ترامپ، با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد.

اگرچه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در ابتدا با این طرح موافقت کرد، اما برخی از اعضای کابینه اسرائیل با آن مخالفت کرده‌اند. چرا که این طرح همچنین احتمال تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را مطرح می‌کند که تحت فشار کشورهای عربی به آن اضافه شده است. با این حال، نتانیاهو با این ایده مخالفت کرده است.

 

آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
