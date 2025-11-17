به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این مجموعه عکس یک مقایسه تطبیقی است که نشان میدهد وضعیت کنونی سد کرج از شرایط سال ۱۴۰۱ بحرانی تر است. در سال ۱۴۰۱ سد کرج یکی از خشکترین دورههای خود را پشت سر گذاشت، اما امسال افت حجم ورودی و سرعت کاهش ذخایر مخزن بهمراتب بیشتر گزارش شده است. کارشناسان هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند رکوردهای کمآبی سالهای گذشته را پشت سر گذاشته و تأمین آب پایتخت را با چالش جدی روبهرو کند.
بر اساس آخرین گزارشها، حجم آب این سد که تأمینکننده نیاز آبی نزدیک به پنج میلیون نفر در استان تهران است، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افت داشته است. تداوم خشکسالی، کاهش محسوس بارشها و افزایش برداشتها باعث شده ورودی سد به کمترین سطح طی ۱۰ سال اخیر برسد.