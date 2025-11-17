معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌ و پرورش با تاکید بر اینکه آمار ارائه شده از سوی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره اعتیاد و موضوعات غیراخلاقی در مدارس درست نیست، گفت: صراحتا عرض می‌کنم عددی که ایشان بیان کردند غلط است و فاصله زیادی با رصد و پایش ما دارد.

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس چند ماه قبل گفته بود ۴۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس درگیر موضوعات غیراخلاقی و ۲۰ درصد دانش‌آموزان درگیر اعتیاد هستند. «صادق حسین زاده ملکی»، معاون پرورشی آموزش‌ و پرورش در نشست خبری خود که با موضوع هفته کتاب برگزار شد تاکید کرد: «نماینده محترم مجلس دغدغه حل مشکل را دارد اما باید دید سنجه‌ها چطور انجام شده است. آیا یک بار قلیان کشیدن در یک منطقه محدود به عنوان اعتیاد به تمام کشور تعمیم داده شده است؟ این ظلم و تهمت به دانش‌آموزان است.»

او درباره کاهش توانایی و میل به مطالعه کتاب‌های غیر درسی در بین دانش‌آموزان گفت: خوشبختانه ما تعداد زیادی نویسنده و مولف داریم که با زبان نسل جدید آشنا هستند اما موضوع این است که بتوانیم این کتاب‌ها را در برنامه درسی ملی جای دهیم. با این هدف طرح‌های تحول در برنامه درسی ملی در حال انجام است.

حسین زاده همچنین با اشاره به اینکه خودکشی در دنیا بین دختران بیشتر از پسران است، بیان کرد: البته آمار خودکشی در ایران کمتر از جهان است ولی یک نفر هم برای ما زیاد است. در فضای عمومی و رسانه‌ای در مقاله با خودکشی خیلی علمی عمل نمی کنیم. وقتی دانش ‌آموز به دلیلی دچار هیجانات می‌شود نباید چنین گزینه‌ای در ذهن داشته باشد. الان تدابیری به عنوان فوریت ‌ها اندیشیده است تا در مراحل ابتدایی جلوی آن گرفته شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود درباره تحولات انجام گرفته در برنامه‌های پرورشی مدارس گفت: طرح «سفر کتاب» بزرگترین رویداد کتاب کودک و نوجوان است که به دلیل کرونا متوقف شده بود و الان با برگزاری نمایشگاه کتاب در مدارس دوباره شروع می‌شود.

حسین زاده بیان کرد: در طرح «مشک» ۳۰۰۰ کتاب که جنبه تربیتی دارند معرفی می‌شود. در طرح «کتاب‌زی» هم کتابخانه‌های کلاسی تقویت می ‌شود. طرح «کتاب‌نوش» هم دانش ‌آموزان کتاب‌هایی را تهیه و در چالش‌های مربوط به آن شرکت می‌کنند. سال قبل ۱۴۲ هزار در این طرح خریده شد.

او گفت: بسته‌های کتاب «ایران ‌مون» درباره جنگ ۱۲ روزه تهیه شده است که مضامینی مانند روایت جنگ و هویت ملی در آن دیده می‌شود. مجموعه بازی‌های رومیزی و روزنامه دیواری هم در این بسته‌ها قرار دارد.