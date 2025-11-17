میلی صفحه خبر لوگو بالا
سیگنال ترامپ برای گفت‌وگو با دولت مادورو

واشنگتن اعلام کرده قصد دارد کارتل موسوم به «کارتل دِ لوس سولِس»، که مدعی است مادورو آن را هدایت می‌کند، را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
سیگنال ترامپ برای گفت‌وگو با دولت مادورو

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران گفت: ممکن است گفت‌و‌گو‌هایی با مادورو داشته باشیم، باید ببینیم چه می‌شود. آنها مایل به گفت‌و‌گو هستند.

به گزارش تابناک؛ او در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران افزود: ونزوئلا مایل به مذاکره است. معنایش چیست؟ شما بگویید، من نمی‌دانم… من با هر کسی صحبت می‌کنم.

این در حالی است که واشنگتن اعلام کرده قصد دارد کارتل موسوم به «کارتل دِ لوس سولِس»، که مدعی است مادورو آن را هدایت می‌کند، را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

این تصمیم که از ۲۴ نوامبر اجرایی می‌شود، پس از آن اعلام شد که آمریکا به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، در حال گسترش حضور نظامی در دریای کارائیب و هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری در مرز‌های ونزوئلاست.

آمریکا هیچ جزئیاتی درباره این ادعا که افراد هدف قرارگرفته در بیش از ۲۰ حمله، در کارائیب و اقیانوس آرام شرقی، واقعاً قاچاقچی بوده‌اند، ارائه نکرده است. کارشناسان می‌گویند حتی اگر هدف، قاچاقچیان باشند، چنین حملاتی، «اعدام فراقضایی» محسوب می‌شود. 

