ترامپ: فرمول تحریم روسیه، در انتظار ایران است!

دونالد ترامپ در مورد لایحه تشدید تحریم‌ها علیه روسیه اظهار نظر و اعلام کرد هر کشوری که با روسیه همکاری کند، مشمول تحریم‌های شدید خواهد شد و ایران نیز ممکن است مشمول چنین لایحه‌ای‌ شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی گفت: جمهوری‌خواهان در حال وضع قوانینی هستند که بسیار سختگیرانه است، تحریم‌کننده و غیره و غیره، در مورد هر کشوری که با روسیه داد و ستد می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: آنها ممکن است ایران را هم مشمول چنین لایحه‌ای کنند، همانطور که می‌دانید، من آن را پیشنهاد دادم. بنابراین هر کشوری که با روسیه تجارت کند، به شدت تحریم خواهد شد.

ترامپ ادامه داد: ما ممکن است ایران را هم به این فرمول اضافه کنیم.

دونالد ترامپ از احتمال گفت‌وگو با ونزوئلا سخن گفت

رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه همچنین گفت که ایالات متحده ممکن است مذاکراتی را با نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، که با فشارهای فزاینده واشنگتن در بحبوحه افزایش حضور نظامی گسترده آمریکا در کارائیب روبرو است، آغاز کند.

ترامپ در وست پالم بیچ فلوریدا، پیش از پرواز به واشنگتن به خبرنگاران گفت: «ممکن است مذاکراتی با مادورو داشته باشیم و خواهیم دید که نتیجه چه خواهد شد. آنها مایل به گفت‌وگو هستند.»

دونالد ترامپ جزئیات بیشتری در مورد احتمال گفت‌وگو با مادورو، که ایالات متحده او را به ارتباط با تجارت غیرقانونی مواد مخدر متهم کرده است، ارائه نکرد، اتهامی که مادورو آن را رد می‌کند.

همچنین روز یکشنبه، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده یک سازمان مواد مخدر منتسب به کارتل دو لوس سولز را به عنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» تعیین خواهد کرد. دولت ترامپ ادعا کرده است که مادورو رهبری کارتل دو لوس سولز را بر عهده دارد، که مادورو نیز آن را رد می‌کند.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا اعلام روبیو به معنای حمله ایالات متحده به دارایی‌ها و زیرساخت‌های مادورو در ونزوئلا است، گفت: «این به ما اجازه می‌دهد این کار را انجام دهیم، اما نگفته‌ایم که قرار است این کار را انجام دهیم.»

دونالد ترامپ که اوایل اکتبر تعامل دیپلماتیک با ونزوئلا را لغو کرده بود، در پاسخ به این سوال که علاقه مادورو به گفت‌وگو به چه معناست، گفت که نمی‌داند، اما افزود: «من با هر کسی صحبت می‌کنم.»

اظهارات ترامپ در مورد مذاکرات احتمالی در حالی مطرح شد که پنتاگون از حمله دیگری به یک قایق منتسب به مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام خبر داد که در آن ادعا شد سه «تروریست مواد مخدر» کشته شده‌اند.