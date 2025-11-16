امحای ۲۵۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در آذربایجان غربی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، برای اجرای احکام قضائی و برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز رمز ارز، ۲۵۱ دستگاه ماینر که طی ماههای گذشته توسط دستگاههای نظارتی کشف و ضبط شده بود، در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان غربی امحاء شد.
این عملیات با حضور نمایندگان دستگاه قضائی، کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق و مأموران امنیتی و حراست سازمان اموال تملیکی روز یکشنبه انجام گرفت و تمامی تجهیزات پس از طی مراحل قانونی، از چرخه استفاده خارج شدند.
با احتساب این ماینرها که ۲۱۵ دستگاه ماینر از آنها در انبار خوی و میاندوآب و ۳۶ دستگاه در انبار ارومیه امحاء شد؛ تاکنون تعداد کل ماینرهای امحاء شده در استان به ۳۰۰۱ دستگاه ماینر رسید.
با توجه به خسارات مالی وارده، افزایش بار مصرفی و اختلال در پایداری شبکه برق به دلیل استفاده از ماینرهای غیرمجاز، روند شناسایی و کشف همچنان ادامه داشته تا از سوءاستفاده منابع عمومی جلوگیری شود.