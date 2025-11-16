میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

امحای ۲۵۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در آذربایجان غربی

۲۵۱ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجازدر انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان غربی امحاء شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۵۵۳
| |
309 بازدید
امحای ۲۵۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در آذربایجان غربی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، برای اجرای احکام قضائی و برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز رمز ارز، ۲۵۱ دستگاه ماینر که طی ماه‌های گذشته توسط دستگاه‌های نظارتی کشف و ضبط شده بود، در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان غربی امحاء شد.

این عملیات با حضور نمایندگان دستگاه قضائی، کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق و مأموران امنیتی و حراست سازمان اموال تملیکی روز یکشنبه انجام گرفت و تمامی تجهیزات پس از طی مراحل قانونی، از چرخه استفاده خارج شدند.

با احتساب این ماینرها که ۲۱۵ دستگاه ماینر از آنها در انبار خوی و میاندوآب و ۳۶ دستگاه در انبار ارومیه امحاء شد؛ تاکنون تعداد کل ماینرهای امحاء شده در استان به ۳۰۰۱ دستگاه ماینر رسید.

با توجه به خسارات مالی وارده، افزایش بار مصرفی و اختلال در پایداری شبکه برق به دلیل استفاده از ماینرهای غیرمجاز، روند شناسایی و کشف همچنان ادامه داشته تا از سوءاستفاده منابع عمومی جلوگیری شود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آذربایجان غربی ماینر استخراج رمزارز ماینرهای غیرمجاز مصرف برق امحا
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای عجیب توانیر درباره افزایش قیمت برق!
پزشکیان: مشکل کشور ریشه در نحوه مدیریت ما دارد
اینفوگرافیک: ماینر‌ها چه بلایی بر سر برق می‌آورند؟
پزشکیان: نخبه کسی است که اگر به مشکل برخورد، در نرود!
قبض‌های نجومی در اوج خاموشی‌ها: چرا؟
کشف بزرگترین مزرعه استخراج رمز ارز در خراسان‌شمالی
مزرعه استخراج ارز دیجیتال در زاهدان کشف شد
کشف بیش از ۳۰۰۰ دستگاه ماینر در لرستان
کشف حدود ۶ هزار ماینر غیرمجاز در آذربایجان شرقی
ماینرها در چه ساعتی مجاز به استفاده از برق هستند؟
کشف سه مزرعه استخراج‌ ارز دیجیتال در اهواز
کشف مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز در پاکدشت
کشف ۳۸ دستگاه رمز ارز در کرمانشاه توسط سربازان گمنام
کشف ۷ هزار و ۳۵۰ دستگاه رمزارز غیرمجاز در خوزستان
کاهش بار برق تهران با کشف ۲۲ هزار دستگاه ماینر
کشف ۲۳۷ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در کاشان
کشف بزرگترین مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در چابهار
کشف مزرعه بزرگ ماینر در بوکان توسط اطلاعات سپاه
جریمه تا ۱۰۰ برابری استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز
کشف بیش از ۷۰ هزار ماینر در کشور
کشف و ضبط ۲۱ دستگاه استخراج رمز ارز در ممقان
کشف ماینرهای غیرمجاز در کرمانشاه
تشدید مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق برای رمزارز
فرقی نمی‌کند مشکل از کجا باشد؛ همیشه مردم مقصرند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۲ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۱ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۵۹ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۶ نظر)
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005cjp
tabnak.ir/005cjp