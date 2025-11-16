طرح اسرائیل برای تفکیک عملیات خلع سلاح

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، بر متعهد نبودن به این قطعنامه، پیش از تصویب آن تاکید کرد.

یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیل اجازه تشکیل یک دولت فلسطینی را نخواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی بر خلع سلاح مقاومت فلسطین تاکید کرد و افزود: غزه به طور کامل تا آخرین تونل، غیرنظامی خواهد شد و حماس در «منطقه زرد» توسط ارتش اسرائیل و در منطقه غزه قدیم، توسط نیروهای بین‌المللی یا ارتش اسرائیل، خلع سلاح خواهد شد.

شبکه تلویزیونی آی۲۴ رژیم صهیونیستی نوشت: اصلاحات انجام شده در پیش‌نویس پیشنهادی آمریکا برای صلح در غزه، تاسیس دولت فلسطینی را تایید می کند و همین موضوع، اختلافات بین تل‌آویو و واشنگتن در اینباره را تشدید کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل، امروز دوشنبه، قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای غزه را بررسی می کند. واشنگتن برای جلب آرای کشورهای اسلامی و عربی، تغییراتی را در آن به وجود آورد که فراهم کردن زمینه‌های تشکیل دولت فلسطین، از جمله آنهاست.