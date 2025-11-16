طرح اسرائیل برای تفکیک عملیات خلع سلاح

یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیل اجازه تشکیل یک دولت فلسطینی را نخواهد داد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی بر خلع سلاح مقاومت فلسطین تاکید کرد و افزود: غزه به طور کامل تا آخرین تونل، غیرنظامی خواهد شد و حماس در «منطقه زرد» توسط ارتش اسرائیل و در منطقه غزه قدیم، توسط نیروهای بینالمللی یا ارتش اسرائیل، خلع سلاح خواهد شد.
شبکه تلویزیونی آی۲۴ رژیم صهیونیستی نوشت: اصلاحات انجام شده در پیشنویس پیشنهادی آمریکا برای صلح در غزه، تاسیس دولت فلسطینی را تایید می کند و همین موضوع، اختلافات بین تلآویو و واشنگتن در اینباره را تشدید کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل، امروز دوشنبه، قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای غزه را بررسی می کند. واشنگتن برای جلب آرای کشورهای اسلامی و عربی، تغییراتی را در آن به وجود آورد که فراهم کردن زمینههای تشکیل دولت فلسطین، از جمله آنهاست.