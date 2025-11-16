میلی صفحه خبر لوگو بالا
طرح اسرائیل برای تفکیک عملیات خلع سلاح

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، بر متعهد نبودن به این قطعنامه، پیش از تصویب آن تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۶۲
| |
273 بازدید

طرح اسرائیل برای تفکیک عملیات خلع سلاح

یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیل اجازه تشکیل یک دولت فلسطینی را نخواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی بر خلع سلاح مقاومت فلسطین تاکید کرد و افزود: غزه به طور کامل تا آخرین تونل، غیرنظامی خواهد شد و حماس در «منطقه زرد» توسط ارتش اسرائیل و در منطقه غزه قدیم، توسط نیروهای بین‌المللی یا ارتش اسرائیل، خلع سلاح خواهد شد.

شبکه تلویزیونی آی۲۴ رژیم صهیونیستی نوشت: اصلاحات انجام شده در پیش‌نویس پیشنهادی آمریکا برای صلح در غزه، تاسیس دولت فلسطینی را تایید می کند و همین موضوع، اختلافات بین تل‌آویو و واشنگتن در اینباره را تشدید کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل، امروز دوشنبه، قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای غزه را بررسی می کند. واشنگتن برای جلب آرای کشورهای اسلامی و عربی، تغییراتی را در آن به وجود آورد که فراهم کردن زمینه‌های تشکیل دولت فلسطین، از جمله آنهاست.

چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
