هشدار درمورد مصرف نمک دریایی

مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو گفت: این نوع نمکها ممکن است حاوی میکروپلاستیک، فلزات سنگین و باکتریهای مضر باشند و مصرف بیش از اندازه آنها خطرات جدی برای سلامت ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه نمکهای دریایی عمدتاً همان نمکهای معمولی هستند که از منابع دریایی جمعآوری و بدون تصفیه کامل عرضه میشوند، افزود: این محصولات میتوانند حاوی فلزات سنگین مانند سرب، کادمیوم، آرسنیک و جیوه باشند که مصرف طولانیمدت آنها سلامت انسان را تهدید میکند.
انصاری؛ تصریح کرد: نمکهای تصفیهنشده معمولاً ید کمتری دارند و مصرف بیش از اندازه آنها، بهویژه با تصور نادرست از خواص درمانی، منجر به افزایش مصرف سدیم، بالا رفتن فشار خون و افزایش خطر بیماریهای قلبی و سکته میشود. او تأکید کرد: در کنار آلودگیهای شیمیایی، احتمال وجود آلودگیهای میکروبی از جمله سالمونلا و سایر باکتریها نیز در این محصولات وجود دارد.
وی ادامه داد: استفاده از محصولات نمکی بهصورت اسپری میتواند برای بیماران مبتلا به آسم یا برونشیت مزمن تحریککننده باشد، زیرا ذرات ریز موجود در آنها ممکن است وارد دستگاه تنفسی شوند و مشکلاتی ایجاد کنند.
او همچنین یادآور شد: اگرچه مصرف نمک در مقادیر کنترلشده خطری ندارد، اما تضمینی برای رعایت این میزان توسط همه افراد وجود ندارد. بسیاری از ادعاهای درمانی درباره نمکهای دریایی پایه علمی ندارد و در مواردی این ادعاها بهصورت شفاهی مطرح میشود، در حالی که تولیدکنندگان مجاز چنین ادعاهایی را بر بستهبندی درج نمیکنند.