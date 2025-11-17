میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار درمورد مصرف نمک دریایی

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو، نسبت به عوارض خطرناک مصرف نمک‌های دریایی هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۲۲
| |
338 بازدید
هشدار درمورد مصرف نمک دریایی

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو گفت: این نوع نمک‌ها ممکن است حاوی میکروپلاستیک، فلزات سنگین و باکتری‌های مضر باشند و مصرف بیش از اندازه آنها خطرات جدی برای سلامت ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه نمک‌های دریایی عمدتاً همان نمک‌های معمولی هستند که از منابع دریایی جمع‌آوری و بدون تصفیه کامل عرضه می‌شوند، افزود: این محصولات می‌توانند حاوی فلزات سنگین مانند سرب، کادمیوم، آرسنیک و جیوه باشند که مصرف طولانی‌مدت آن‌ها سلامت انسان را تهدید می‌کند.

انصاری؛ تصریح کرد: نمک‌های تصفیه‌نشده معمولاً ید کمتری دارند و مصرف بیش از اندازه آن‌ها، به‌ویژه با تصور نادرست از خواص درمانی، منجر به افزایش مصرف سدیم، بالا رفتن فشار خون و افزایش خطر بیماری‌های قلبی و سکته می‌شود. او تأکید کرد: در کنار آلودگی‌های شیمیایی، احتمال وجود آلودگی‌های میکروبی از جمله سالمونلا و سایر باکتری‌ها نیز در این محصولات وجود دارد.

وی ادامه داد: استفاده از محصولات نمکی به‌صورت اسپری می‌تواند برای بیماران مبتلا به آسم یا برونشیت مزمن تحریک‌کننده باشد، زیرا ذرات ریز موجود در آن‌ها ممکن است وارد دستگاه تنفسی شوند و مشکلاتی ایجاد کنند.

او همچنین یادآور شد: اگرچه مصرف نمک در مقادیر کنترل‌شده خطری ندارد، اما تضمینی برای رعایت این میزان توسط همه افراد وجود ندارد. بسیاری از ادعاهای درمانی درباره نمک‌های دریایی پایه علمی ندارد و در مواردی این ادعاها به‌صورت شفاهی مطرح می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان مجاز چنین ادعاهایی را بر بسته‌بندی درج نمی‌کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان غذا و دارو نمک دریایی آزمایشگاه سلامتی آلودگی میکروپلاستیکی تصفیه خون سربرگ آرسنیک
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
در آزمایشگاه ووهان چه خبر بود؟
کمبود کیت تشخیصی در آزمایشگاه‌ها
آب ۳۷ روستا آلوده به آرسنیک است
احتمال آلودگی یک آزمایشگاه سازنده کیت‌های کرونا
با این ۹ روش خون خود را تصفیه کنید
آزمایشگاه همراه، فقط با ۸۰،۰۰۰ تومان
چالش مدیریت مالی دانشگاهها
اظهار نظر سازمان غذا و دارو درباره برنج‌های وارداتی
رژه پانصد هزار نفری در چین! / دیدار غیرنظامیان آلمانی از اردوگاه مرگ بوخن‌والد / دادگاه‌های نمایشی قاضیِ هیتلر / آیا آرسنیک برنج برای سلامتی خطر دارد؟ / آیا تنهایی می‌تواند انسان را بکشد؟
هشدار درباره نمک‌های دریایی موجود در ایران
تکذیب وجود آرسنیک در آب سد تالوار همدان
این ۵ ضرر نمک شما را رسما به کشتن می‌دهند!
ساخت کابین نمونه‌برداری بیماری‌های عفونی
تصفیه یک مرحله‌ای آب برای حذف آلودگی آرسنیک
تشخیص به موقع بیماری، کلید کاهش هزینه‌های درمانی
نفوذ میکروپلاستیک‌ها به اجزای بدن دام‌ها
آیا آب همدان آرسنیک دارد؟
معرفی700فارغ‌التحصیل برای گذراندن سربازی در آزمایشگاه‌
همه چیز درباره چاپ ساک دستی و سربرگ
مردم این شهر، به جای آب آرسنیک می نوشند!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۷۹ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۳ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۸ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005chi
tabnak.ir/005chi