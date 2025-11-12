میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۲ روایت از قیمت بنزین؛ دولت و بازار چه می‌گویند؟

افزایش قیمت بنزین این‌روز‌ها دوباره به بحثی داغ بین مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و مردم تبدیل شده است؛ کارشناسان می‌گویند افزایش یک‌باره قیمت اثر تورمی بر جامعه دارد و بیشتر مردم نگران بالارفتن قیمت کالا‌های مصرفی پس از اصلاح نرخ سوخت هستند.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۵۴
| |
311 بازدید
|
۱
۲ روایت از قیمت بنزین؛ دولت و بازار چه می‌گویند؟

موضوع ۳ نرخی‌شدن بنزین در هفته اخیر بار دیگر در صدر مباحث اقتصادی و سیاسی کشور قرار گرفته و واکنش‌های متعددی را از سوی نمایندگان مجلس و اعضای دولت به‌دنبال داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ چندی پیش حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: علاوه بر حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، بنزین ۳ نرخی (۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی) نیز مصوب شده است. خوب است دولت محترم بفرمایند اگر چندنرخی بودن عامل رانت و فساد است، چرا مدام نرخ اضافه می‌کنند؟!

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز روز سه‌شنبه ۱۳ آبان در نشست خبری عنوان کرد که دولت قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ندارد. به عبارتی بنزینی که به‌عنوان سهمیه افراد در نظر گرفته شده با همین قیمت‌ها ارائه خواهد شد. 

هشدار نمایندگان مجلس درباره تبعات افزایش قیمت بنزین


همچنین ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۱۴ آبان در صحن علنی مجلس اظهار کرد که زمزمه‌هایی مبنی بر گرانی بنزین و سوخت به گوش می‌رسد، به‌ویژه در مورد نحوه اجرای آن که می‌تواند برای کشور بسیار خطرآفرین باشد. مجلس در جریان این موضوع نیست و ما نگران هستیم.

برخی از نمایندگان مجلس نیز در تاریخ ۱۹ آبان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کردند که دولت پیش از هر تصمیم قیمتی باید سیاست‌های غیرقیمتی کاهش مصرف را اجرا کند.

درخواست نمایندگان اجرای سهمیه‌بندی براساس کدملی و پرهیز از شوک قیمتی به مردم است.

براساس اعلام نمایندگان، مجلس ۵ راهکار برای کنترل مصرف تصویب کرده بود (از جمله انتقال سهمیه به کارت بانکی، افزودن LPG، واردات خودرو برقی)، اما دولت اجرا نکرده است.

فعلاً برنامه‌ای برای تغییر قیمت سهمیه‌ای بنزین وجود ندارد


با وجود این اظهارات متناقض، شواهد نشان می‌دهد که احتمال در نظر گرفتن نرخ سوم برای بنزین افزایش یافته است.

در همین راستا وزیر نفت نیز در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که فعلاً برنامه‌ای برای تغییر در میزان سهمیه‌ها و قیمت سهمیه کارت‌های شخصی (سهمیه  ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی) وجود ندارد.

به گفته وی گروه‌های کارشناسی در حال بررسی و جمع‌بندی هستند و اساسا تغییر در قیمت و میزان سهمیه حامل‌ها در حوزه تصمیم‌گیری وزارت نفت نیست.

وزیر نفت تاکید کرد که تصمیم‌گیری در این مورد فراتر از وزارت نفت است، دولت و ارکان حاکمیتی باید در این زمینه نظر بدهند.

نگرانی از افزایش قیمت سایر کالاها با بالارفتن نرخ بنزین


فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره وضعیت قیمت سوخت و پیامد‌های آن اظهار کرد: قیمت بنزین در مقایسه با بازار‌های جهانی و هزینه‌های تولید آن در کشور بسیار پایین است و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اما باید این نکته را در نظر گرفت که افزایش قیمت بنزین در ایران تنها به خود بنزین محدود نمی‌شود و به‌صورت مستقیم بر قیمت سایر کالا‌ها تأثیر می‌گذارد. 

به گفته این نماینده مجلس، مردم بیش از آنکه دغدغه افزایش قیمت بنزین را داشته باشند نگران بالارفتن قیمت کالا‌های مصرفی پس از اصلاح نرخ سوخت هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: پیشنهاد من این است که دولت اعلام کند از فردا تمام خودرو‌های دولتی از بنزین آزاد استفاده خواهند کرد و هزینه سوخت خود را از محل صرفه‌جویی در سایر بخش‌ها تأمین می‌کنند.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از مصرف سوخت کشور مربوط به خودرو‌های دولتی است و اصلاح این روند می‌تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دولت باید تضمین دهد که خودرو‌های عمومی، اعم از تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها، وسایل حمل‌ونقل بین‌شهری و کامیون‌های حمل بار تا مدت مشخصی از بنزین و گازوییل یارانه‌ای استفاده کنند تا فشار افزایش قیمت سوخت به مردم منتقل نشود.

وی اظهار کرد: اگر دولت در اجرای این ۲ مرحله یعنی حذف یارانه سوخت خودرو‌های دولتی و تضمین تداوم یارانه برای حمل‌ونقل عمومی، پیشگام شود و هم‌زمان بر قیمت‌ها نظارت کند، مردم نیز با اصلاح منطقی قیمت بنزین همراهی خواهند کرد.

توسلی در مورد ۳ نرخی‌شدن قیمت بنزین اظهار کرد: در شرایط فعلی با روندی که برخی مسئولان در پیش گرفته‌اند، بعید می‌دانم طرح‌های موجود درباره اصلاح قیمت سوخت به نتیجه مطلوب برسد یا دست‌کم نسبت به موفقیت آن تردید وجود دارد.

آسیب‌‌پذیری دهک‌های پایین درآمدی در برابر افزایش قیمت بنزین 


همچنین محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت برای جبران بخشی از هزینه‌های خود یکی از راهکار‌ها را اصلاح نرخ سوخت در نظر گرفته است.

وی افزود: دولت اقداماتی مانند سامان‌دهی کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و طرح کارت اضطراری را دنبال می‌کند، اما هنوز برنامه مشخصی برای نحوه بازتوزیع درآمد حاصل از اصلاح قیمت سوخت ارائه نکرده است.

به گفته حاج‌محمدی در دوره‌های گذشته افزایش قیمت بنزین معمولاً با توسعه زیرساخت‌ها یا افزایش یارانه‌های نقدی همراه بود که نوعی بازتوزیع درآمد را در پی داشت.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: براساس قانون هرسال باید درصد کمی به قیمت سوخت افزوده می‌شد تا از ایجاد شوک ناگهانی به جامعه جلوگیری شود اما در سال‌های اخیر این اتفاق رخ نداده است.

اثر تورمی قابل توجه افزایش قیمت بنزین بر جامعه


وی ادامه داد: به دلیل ثبات قیمت طولانی قیمت بنزین اکنون هرگونه افزایش قیمت جدید می‌تواند اثر تورمی و روانی قابل‌توجهی بر جامعه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دهک‌های پایین درآمدی بیشترین آسیب را از این تغییر متحمل می‌شوند، عنوان کرد: افزایش یک‌باره قیمت بنزین تأثیر مستقیم بر هزینه‌های حمل‌ونقل دارد و موجب رشد قیمت کالا‌ها و خدمات و در نهایت باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

به گفته حاج‌محمدی افزایش هزینه سوخت، واحد‌های تولیدی و صنعتی را نیز با رشد هزینه حمل‌ونقل مواد اولیه روبه‌رو می‌کند که در نتیجه نرخ تمام‌شده کالا‌ها بالا می‌رود.

وی ادامه داد: افزایش هزینه تولید بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و حتی صادرات اثر منفی خواهد گذاشت و در نهایت به رکود اقتصادی منجر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه کشور‌های دیگر گفت: دولت اندونزی توانست با اصلاح تدریجی قیمت سوخت، تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و حمایت از اقشار کم‌درآمد، آثار منفی این سیاست را کاهش دهد.

حاج‌محمدی معتقد است در ایران باید پیش از هرگونه افزایش قیمت، زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی تقویت و جایگاه‌های CNG احیا شود.

کاهش مصرف سوخت با ارتقای کیفیت خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها

 
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد تنها موتورسیکلت‌ها در ۶ ماهه نخست سال بیش از ۶۶۰ میلیون لیتر بنزین مصرف کرده‌اند که معادل میلیارد‌ها تومان هزینه است.

وی به نقش ارتقای کیفیت خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها در کاهش مصرف سوخت اشاره کرد و گفت: این اقدام می‌تواند بار مالی سنگینی را از دوش کشور بردارد.

حاج‌محمدی گفت: همچنین افزایش استفاده از خودرو‌های دوگانه‌سوز و حمایت از تولید خودرو‌های برقی می‌تواند در کاهش مصرف بنزین مؤثر باشد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت باید با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی، مردم را به استفاده از خودرو‌های کم‌مصرف‌تر ترغیب کند.

تاثیر منفی افزایش یک‌باره قیمت بنزین بر بازار سرمایه


حاج‌محمدی با اشاره به تاثیر منفی افزایش یک‌باره قیمت بنزین بر بازار سرمایه گفت: افزایش هزینه‌های تولید موجب کاهش سودآوری شرکت‌های حمل‌ونقل و صنایع وابسته می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: کاهش سودآوری شرکت‌ها در نهایت به اُفت ارزش سهام آنها و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی منجر خواهد شد.

وی تصریح کرد: اصلاح قیمت بنزین زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که با برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌های حمایتی از تولید و حفظ قدرت خرید مردم همراه شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت بنزین دولت بازار بنزین کارشناسان کالاهای اساسی گرانی اجناس خبر فوری
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایران ۱۰۰ دلار بالاتر از نرخ جهانی بنزین وارد می‌کند! / تخصیص بودجه ۹۰۰ میلیون دلاری برای واردات بنزین/ ردپای رانت در واردات بنزین/ وزارت نفت شفاف‌سازی کند
موج جهانی افزایش قیمت بنزین
قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین حد خود رسید
شایعات بنزینی تمامی ندارد
بنزین ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ تومانی در راه است؟
نمی‌شود گفت، نظر مجلس درباره افزایش قیمت بنزین چقدر درست است/ در دوره کوتاهی افزایش قیمت نخواهیم داشت
با ورود دلار به کانال ۱۲ هزار تومان، آیا بر روی دلار سرمایه گذاری کنیم؟
بنزین سه نرخی نمی‌شود
بازگشت مرد روسری به سر به ایران/ طرح‌های مجلس برای «لغو گرانی بنزین» از دستور کار خارج شد/ محدودیت دسترسی به اینترنت با تصویب شورای امنیت صورت گرفته/ گرامی مقدم: اعتراضات مردمی به رسمیت شناخته شود
قیمت بنزین در امارات افزایش یافت
افزایش قیمت بنزین در آمریکا رکورد جدید زد
چقدر از درآمد افزایش قیمت بنزین به جیب مردم رفت؟
چرا دولت واقعیت مصرف بنزین را به مردم نمی گوید؟
کم فروشی بنزین در جایگاه های سوخت با اعمال نظارت موثر مهار شود
نماینده اصولگرا: اشکالی ندارد، فرزندان مسئولین به کشورهای غیرمتخاصم روسیه، چین و هند بروند/ افزایش قیمت بنزین شایعه است/آیت‌الله جنتی: مردم را به آرامش دعوت می‌کنم
مردم به شایعات درباره افزایش قیمت بنزین توجه نکنند
برنامه دولت درکاهش مصرف روزانه ۱۰میلیون لیتر بنزین
افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی محلی از اعراب ندارد
قیمت و سهمیه بنزین تغییری نمی‌کند
افزایش ۲۰ برابری قیمت بنزین در ونزوئلا
قیمت‌های جدید بنزین در راه است؟!
نقشه پنهان برای افزایش قیمت بنزین فاش شد!
واکنش دولت به اخبار پیرامون قیمت بنزین
سرنوشت قیمت واقعی بنزین در بودجه ۱۴۰۵
شیوه قیمت‌گذاری بنزین سوپر مشخص شد
قیمت گوشت قرمز امروز ۵ خرداد ۱۴۰۴+ جدول
ارزان‌ترین بنزین متعلق به کدام کشور است؟
پول بنزین ۱۵۰۰ تومانی چطور توزیع می‌شود؟
کالاهای اساسی چقدر گران شدند؟
افزایش قیمت کالاهای اساسی در دو هفته گذشته 
تصمیم تازه مجلس درباره قیمت بنزین اعلام شد
پرواز قیمت روغن نباتی و صف‌های طولانی؛ آیا مشکل حل شد؟ /مسئولان: کمبود روغن نداریم/ مردم: همچنان در صف خرید هستیم!
احتمال اختصاص سهمیه بنزین قابل فروش برای همه
مشخصات کیفی بنزین سوپر وارداتی اعلام شد
اثر اصلاح قیمت بنزین بر قیمت کالاهای اساسی
چرا نرخ کالاهای اساسی در بازار متفاوت است؟
وضعیت بازار اصلا جای دفاع ندارد/ حمایت ۱۴ میلیاردی دولت از کالا‌های اساسی روی کاغذ بود
شرط مهار بازار کالاهای اساسی چیست؟
سردرگمی دولت در تعیین قیمت بنزین/ نمی‌توانند تصمیم درستی برای بنزین بگیرند
اما و اگرهای قیمت‌گذاری بنزین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
سال هاست برق و گاز و آب برای مردم چند نرخی محاسبه می شوند اضافه کردن نرخ سوم و چهارم برای مصرف های بیشتر از سهمیه بهترین راه است و اثر تورمی بسیار کمتری به دیگر بخش ها دارد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
قوه قضاییه: علیه بلاگر مشهور اعلام جرم شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۰۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۰ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۷۰ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cWw
tabnak.ir/005cWw