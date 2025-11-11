 تویوتا هایلوکس برقی می شود !

خودرویی که سالها نماد پایداری، استقامت و توانایی عبور از سختترین مسیرها بوده و با نسخههای بنزینی کلاسیک خود شناخته میشد، حالا قرار است با قلبی تمام الکتریکی و بدون صدای موتور احتراق داخلی وارد خیابانها شود. هایلوکس، که همیشه به عنوان یک پیکاپ قابل اعتماد و سختجان شناخته میشد، حالا باید با سکوت موتور الکتریکی همان جایگاه را پیدا کند. برای کسی که سالها با قدرت و صدای موتور بنزینی این خودرو خو گرفته است، تغییر به الکتریکی کردن، شاید کمی عجیب و حتی غیرقابل باور باشد البته که نسخه های بنزینی و دیزلی هم همچنان تولید می شوند اما خب ....
به گزارش تابناک؛اگر بخواهیم تصور کنیم عربهای کشورهای حاشیه خلیج فارس این خبر را بشنوند، واکنشهایشان احتمالاً ترکیبی از تعجب، تمسخر و کمی سردرگمی خواهد بود. این منطقه که به داشتن خودروهای پیکاپ بنزینی پرقدرت معروف است، جایی که شاسیبلندها و پیکاپهای بزرگ جزو فرهنگ خودرو دوستانه آنهاست، حالا با خبری مواجه میشوند که حتی کلاسیکترین گزینههایشان به سمت الکتریکی شدن حرکت کردهاند. سوالهایی که در ذهنشان شکل میگیرد این است: آیا این خودرو همچنان توانایی حرکت در مسیرهای سخت و شنهای روان را دارد؟ آیا محدوده حرکتی آن کافی است؟ زمان شارژش چقدر طول میکشد و ظرفیت حمل بار را حفظ کرده است؟
واقعیت این است که تغییر یک خودرو کلاسیک بنزینی به برقی برای طرفداران سنتی، کمی غیرواقعی و شاید خندهدار به نظر میرسد. آنها که سالها با پیکاپهای بنزینی قوی و پرشتاب خو گرفتهاند، حالا با نسخهای روبهرو میشوند که بیصدا است، ولی ادعا میکند همان قدرت و استقامت سابق را دارد. اما در ذهن همه، همیشه صدای موتور بنزینی و لرزش آن با نام هایلوکس گره خورده است؛ حالا که این صدا حذف شده، برخی ممکن است حس کنند بخشی از روح واقعی خودرو از دست رفته است.
حرکت تویوتا به سمت تولید نسخه برقی این پیکاپ کاملاً منطقی است. قوانین جهانی درباره کاهش آلایندگی خودروها، تشویق به استفاده از انرژیهای پاک و تغییر نگرش بازار خودروهای تجاری همه به سمت الکتریکی شدن پیش میروند. بنابراین، تویوتا با معرفی نسخه برقی هم میخواهد بازارهای جهانی را هدف بگیرد و هم خود را برای آینده آماده کند، جایی که خودروهای بنزینی دیگر نمیتوانند پاسخگوی استانداردهای سختگیرانه محیط زیستی باشند.
اگرچه تویوتا هنوز اطلاعات رسمی کامل را منتشر نکرده، اما پیشبینیها و شایعات کارشناسی نشان میدهد نسخه برقی هایلوکس احتمالاً دارای موتوری بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلووات (معادل ۲۷۰ تا ۳۴۰ اسب بخار) خواهد بود. شتاب صفر تا صد آن حدود ۷ تا ۸ ثانیه تخمین زده میشود که برای یک پیکاپ با ابعاد و وزن هایلوکس عدد مناسبی است. باتری مورد استفاده، از نوع لیتیوم-یونی و با ظرفیت حدود ۷۵ تا ۹۰ کیلوواتساعت خواهد بود که محدوده حرکتی بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ کیلومتر بر اساس چرخه WLTP را فراهم میکند.
سیستم چهارچرخ محرک استاندارد، همراه با حالتهای مختلف رانندگی برای شرایط آفرود، بخشی از مشخصات این نسخه خواهد بود. زمان شارژ با شارژ سریع DC حدود نیم ساعت برای رسیدن به ۸۰ درصد ظرفیت و با شارژ خانگی AC حدود ۸ تا ۱۰ ساعت تخمین زده میشود. ظرفیت حمل بار همچنان مشابه نسخه بنزینی و در حدود یک تن باقی مانده است که برای حمل بارهای سنگین در مسیرهای تجاری کافی است.
برای علاقهمندان نسخههای بنزینی هایلوکس، شنیدن این خبر کمی تلخ است. هایلوکس همیشه با صدای موتور بنزینی و قدرت فنی در مسیرهای سخت شناخته میشد. حالا این روح سنتی و هیجان کلاسیک با سکوت یک موتور برقی جایگزین شده است. شاید برخی از طرفداران بگویند که روح واقعی هایلوکس در همین صدا و شتاب موتور بنزینی بود، نه در توانایی حرکت بدون صدا.
بازار خودروهای الکتریکی در حال رشد سریع است و تولید نسخههای برقی حتی از خودروهای تجاری و پیکاپهای کلاسیک، یک ضرورت جهانی به شمار میآید. تویوتا با این اقدام، هم میخواهد استانداردهای محیط زیستی را رعایت کند و هم خود را برای آینده آماده سازد، جایی که انرژیهای فسیلی محدود و مقررات آلایندگی سختگیرانه خواهند شد.
یکی از جنبههای جالب این معرفی برخورد کاربران و رسانهها با خودرو است. بسیاری از کارشناسان و علاقهمندان سنتی، کنایهآمیز به آن نگاه میکنند و سوال میکنند: آیا واقعاً کسی حاضر است خاطره نسخههای بنزینی هایلوکس را کنار بگذارد و به نسخه برقی اعتماد کند؟ این سوال حتی در بازارهای پرقدرت و مصرفکننده خودروهای پیکاپ مثل کشورهای خلیج فارس، کاملاً قابل تصور است.
تولید نسخه برقی یک پیکاپ کلاسیک مانند هایلوکس، علاوه بر رعایت استانداردهای محیط زیستی، میتواند به توسعه بازارهای جدید کمک کند. در کشورهایی که زیرساختهای شارژ سریع و انرژی پاک در حال گسترش هستند، خودروهای برقی تجاری میتوانند جذابیت بیشتری پیدا کنند. نسخه برقی همچنین نشان میدهد که تویوتا قصد دارد حتی خودروهای سنتی و محبوبش را به سمت آیندهای پاک و پایدار هدایت کند.
با این حال، بخشی از بازار که با هایلوکسهای بنزینی و تواناییهای سنتی آن خو گرفتهاند، هنوز نیاز به قانع شدن دارد. برخی ممکن است بگویند: «خودرویی که با صدای موتور بنزینی و شتابش شناخته میشد، حالا با سکوت موتور برقی، چه حسی منتقل میکند؟» این شک و تردید طبیعی است و برای هر خودروی کلاسیک که به سمت الکتریکی شدن حرکت میکند بخش مهمی از فرآیند پذیرش بازار را تشکیل میدهد.
تویوتا، اما با سابقه طولانی در مهندسی خودروهای هیبریدی و برقی، احتمالاً راهکارهایی برای حفظ قابلیتهای آفرود و استقامت هایلوکس در نسخه برقی ارائه خواهد داد. استفاده از موتورهای الکتریکی قدرتمند، کنترل دقیق سیستم چهارچرخ محرک و مدیریت بهینه انرژی باتری میتواند اطمینانبخش باشد برای کسانی که هنوز به نسخه برقی اعتماد ندارند.
در نهایت، هایلوکس برقی یک آزمایش جسورانه است؛ ترکیبی از سنت و فناوری مدرن، خودرویی که هم میخواهد نماد حرکت به سمت خودروهای پاک باشد و هم بازارهای سنتی پیکاپ را با چالش مواجه کند. این خودرو ممکن است برای برخی فقط یک خودرو با ظاهر آشنا باشد، اما با قلبی جدید و تکنولوژی پیشرفته که نشان میدهد حتی خودروهای کلاسیک هم نمیتوانند از حرکت به سمت آینده پاک و پایدار باز بمانند.
آیا هایلوکس برقی جایگاه خود را پیدا خواهد کرد؟ این پرسشی است که پاسخ آن با عرضه اولیه خودرو و بازخورد بازار روشن خواهد شد. علاقهمندان سنتی ممکن است کمی مقاومت کنند، بازار خریداران جدید به خودرو جذب شود، و بازارهای جهانی به ویژه در مناطقی که زیرساخت انرژی پاک در حال رشد است، نسخه برقی را با دقت بررسی خواهند کرد.
دراصل معرفی هایلوکس برقی یک گام مهم در مسیر تحول خودروهای تجاری و پیکاپ است و نشان میدهد که حتی نمادهای کلاسیک صنعت خودرو هم نمیتوانند از تغییر و نوآوری دور بمانند. این خودرو نمونهای است از تلاش برای ایجاد تعادل میان تجربه سنتی رانندگی با موتور بنزینی و الزامات مدرن محیط زیستی.
پ.ن: شما هم مثل من احساس می کنید باید در دهه شصت میلادی زیست می کردیذ،چون این برقی بازی ها را واقعا درک نمی کنم !