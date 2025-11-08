میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بررسی خودرو

مزدا CX-۵۰؛ انتخابی متفاوت در کفِ کراس‌اوور‌های کامپکت

در بازاری که اغلب به سمت بزرگ‌تر شدن، ارتفاع بیشتر و شاسی‌بلندهای حجیم رفته‌اند، مزدا CX-50 وارد شده تا نشان دهد هنوز فضای مناسبی برای یک کراس‌اوور کامپکتِ راننده‌محور وجود دارد. نسخه‌هایی از آن حتی در کارخانه‌های چین تولید می‌شوند؛ اما نسخه‌هایی که در بازارهای غربی عرضه می‌شوند، ترکیبی از تجربهٔ ژاپنی و تولید آمریکایی هستند.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۹۰
| |
409 بازدید

مزدا CX-۵۰؛ انتخابی متفاوت در کفِ کراس‌اوور‌های کامپکت

به گزارش تایناک، بازار جهانی خودرو دیگر فقط میدان رقابت برای سرعت و قدرت نیست؛ امروز، کیفیت ساخت، مصرف سوخت، هندلینگ و طراحی، معیارهای تازه‌ای هستند که تعیین می‌کنند یک خودرو تا چه اندازه می‌تواند در ذهن خریدار ماندگار شود. در این میان، برند مزدا همیشه راه خودش را رفته؛ برندی که نه‌تنها درگیر زرق‌وبرق مصنوعی نشده، بلکه تلاش کرده فلسفهٔ «لذت رانندگی در سادگی» را در محصولاتش حفظ کند.

مزدا CX-۵۰؛ انتخابی متفاوت در کفِ کراس‌اوور‌های کامپکت

موتور، راندمان و تجربهٔ رانندگی

انتخاب‌های پیشرانه متنوع‌اند؛ اما مهم‌تر از عدد، «احساس رانندگی» است که CX-50 می‌خواهد ارائه دهد.

مزدا CX-50 در بازارهای جهانی گزینه‌های متعددی دارد: موتور بنزینی ۲.۵ لیتری تنفس طبیعی، موتور ۲.۵ لیتری توربوشارژ، و بعضاً نسخه‌های هیبریدی. من نسخهٔ بنزینی را در تجربهٔ اولیه بررسی کردم  موتور ۲.۵ لیتری تنفس طبیعی که حدود ۱۹۰ اسب بخار قدرت تولید می‌کند و با گیربکس اتوماتیک ۶ سرعته یا نسخه‌های پیشرفته‌تر با گیربکس ۸ سرعته هماهنگ شده. در عمل، اعداد روی کاغذ تحسین‌برانگیزاند اما آنچه مهم است به گفته کن بلاک ؛ در جاده‌های شهری و حاشیهٔ شهر، CX-50 فرمان دهی دقیقی داشت، با شاسی‌ای که احساس ثبات می‌داد و سواری‌ای نه چندان نرم، اما متوازن و با حس راه‌رفتن خوب.
وقتی به نسخه‌های توربو نگاه می‌کنیم، شتاب بهتر و پاسخ‌پذیری بیشتر وجود دارد، اما مصرف سوخت بالاتر می‌رود و هزینهٔ نگهداری ممکن است بیشتر شود. نسخهٔ بنزینی تنفس طبیعی برای کاربری روزمره و ترکیبی شهری بزرگراهی انتخاب بسیار منطقی‌ای است. نقاطی که برخی کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند: هماهنگی گیربکس و موتور در برخی شیب‌ها کمی تأخیر دارد؛ تعویض دنده‌ها گاهی حس تردید دارند و در مقایسه با رقبا با گیربکس‌های ۸ یا ۱۰ سرعته، لگ یا وقفه‌ای قابل احساس است. این مسئله در بازار ایران ممکن است تشدید شود، چون سرویس و نگهداری گیربکس‌ها یا تعمیرات تخصصی کمتر رایج‌اند.
 نسخه بنزینیِ CX-50 به عنوان گزینهٔ اصلی این خانواده، ترکیبی خوب از کیفیت رانندگی، مصرف معقول و طراحی مناسب ارائه می‌دهد؛ اما اگر هدف «شتاب سریع» یا «سواری کاملاً اسپرت» است، باید نسخهٔ توربو یا هیبریدی را نیز بررسی کرد.

مزدا CX-۵۰؛ انتخابی متفاوت در کفِ کراس‌اوور‌های کامپکت

 طراحی، کابین و محدودیت‌ها

 ظاهرِ متفاوت و کابینِ مدرن؛ اما جا برای ارتقا در کیفیت متریال و فضای عقب وجود دارد.

از نظر طراحی ظاهری، CX-50 قدمی به جلو نسبت به نسل‌های قبلی مزدا است. خطوط بدنه کشیده‌تر و سقف کمی شیب‌دارتر شده، که به ظاهر خودرو حس اسپرت و عضلانی داده است. جلوپنجرهٔ بزرگ کلاسیک مزدا، چراغ‌های LED با طراحی تیز، و رینگ‌های بزرگ‌تر نسخه‌های بالاتر، همه نشان می‌دهند که مزدا خواسته متفاوت باشد. در داخل، کابین با مواد بهتر، صفحه‌نمایش بزرگ‌تر، سیستم اطلاعات و سرگرمی جدید و ارگونومی بهبودیافته ظاهر شده است.
اما همان‌جا که زیبایی جلوه می‌کند، محدودیت‌ها نیز خود را نشان می‌دهند: فضای پای عقب برای سرنشینان بلندقد کمی محدود است؛ شیب سقف و فرم عقب خودرو کمی این فضا را کاهش داده‌اند. همچنین، کیفیت بعضی متریال‌ها در بازارهایی که تولید محلی دارند (مثلاً چین یا سایر کشورها) قدری پایین‌تر گزارش شده است که ممکن است برای خریدار دقیق مهم باشد. نکتهٔ دیگر اینکه نسخه‌ای که در چین تولید می‌شود، ممکن است با نسخهٔ آمریکایی یا ژاپنی از نظر گزینه‌های فنی و تجهیزات تفاوت‌هایی داشته باشد.
اگر به دنبال کراس‌اووری با ظاهر خاص، کیفیت رانندگی بهتر از میانگین و امکانات مناسب باشی، CX-50 انتخاب منطقی‌ای است؛ اما اگر فضای عقب، امکانات کامل و برند لوکس اولویت دارد، باید با دید بازتر واردش شد.

آلبوم عکس

مزدا CX-۵۰ نسخهٔ بنزینی انتخابی است برای کسی که می‌خواهد «خودروی متفاوت» داشته باشد، نه صرفاً یکی از گزینه‌های رایج بازار اگر برای شما اولویت آسایش مطلق، این خودرو از یک برند نیمه لوکس یا فضای بزرگ عقب است، شاید  از نظر بعضی گزینه‌های دیگر بهتر باشند اما اگر می‌خواهید با خودرویی به خیابان بیایید که حسِ رانندگی خوبی دارد، طراحی خاص دارد و کمی از بطنِ روزمرۀ کراس‌اوور‌ها فاصله گرفته است، CX-۵۰ بنزینی می‌تواند بسیار عاقلانه باشد. لازم به ذکر است که این خودرو به زودی در خیابان های ایران قابل روئیت است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مزدا خودرو ژاپنی واردات خودرو ماشین ماشین کلیک
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تویوتا کمری هیبرید؛ بازگشت باشکوه سدان افسانه‌ای شرق به جاده‌های ایران البته مونتاژ چین
سه‌تفنگدار نیمه‌ژاپنی در راه بازار خودرو
هوندا ZR-V e:HEV؛ منطق ژاپنی در کالبد چینی
پژو ۳۰۰۸ جدید؛ کراس‌اوری که وعده‌هایش بزرگ است، اما هنوز در عمل کار دارد
بررسی مزدا 6 سدان، نسخه برتر رولوشن تاپ 2017
تویوتا پرادو ۲۰۲۵؛ بازگشت غریبه‌ای آشنا به دنیای واقعی
بازگشت غول بیابان‌ها؛ تویوتا توربو تریل کروزر اف‌جی ۶۰، میراثی مدرن از گذشته‌ای خشن
وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار
نیسان پت‌فایندر؛ بازگشت یک نام قدیمی به بازاری که هنوز تشنه است
واشر سرسیلندر می‌سوزد، موتور داغ می‌کند و راننده بی‌خبر
مزدا EZ-۶؛ ژاپنی آرام با روح چینی
مقایسه مینی کوپر اس کروکی و مزدا MX5
سوزوکی گرند ویتارا جدید؛ بازگشت یک نام آشنا با چهره‌ای متفاوت
خودروهایی که برندهای خود را از ورشکستگی نجات دادند؛ از پژو ۲۰۵ تا مرسدس EQS
پژو ۲۰۷ یا همان ۲۰۶ پلاس/ بررسی این محصول ایران خودرو
تویوتا کرولا کراس؛ تقاطع سنت و نیاز بازار
وقتی ژاپنی، چینی از آب درمی‌آید؛ ماجرای نیسان سیلیفی ساخت چین
کرولا، دیگر آن کرولای ژاپنی نیست؛ بررسی فنی و تحلیلی تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین
سنچوری؛ لوکسی که با احترام ساخته می‌شود
داتسون؛ از رؤیای مردمی نیسان تا خاموشی دوباره یک افسانه ژاپنی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cJ0
tabnak.ir/005cJ0