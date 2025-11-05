میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لیست سیاه آمریکا برای مغزهای مالی کره شمالی

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۱۳ آبان، چندین بانکدار و موسسه کره شمالی را به اتهام پولشویی وجوه جرایم سایبری به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۲۷
| |
529 بازدید
|
۱
لیست سیاه آمریکا برای مغزهای مالی کره شمالی

این وزاتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC)، هشت فرد و دو نهاد را به دلیل نقش آنها در پولشویی وجوه حاصل از انواع طرح‌های غیرقانونی جمهوری دموکراتیک خلق کره، از جمله جرایم سایبری و کلاهبرداری از کارکنان فناوری اطلاعات تحریم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شرکت فناوری اطلاعات «مانگیونگدائه» (Mangyongdae) و بانک اعتباری «ریوجونگ» (Ryujong) از جمله موسسات تحریم شده بودند.

در این بیانیه آمده است که در سه سال گذشته، مجرمان سایبری مرتبط با کره شمالی بیش از سه میلیارد دلار را از طریق تکنیک‌های پیچیده مانند بدافزارهای پیشرفته و مهندسی اجتماعی، عمدتا با استفاده از رمزارزها، به سرقت برده‌اند.

جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی گفت: هکرهای تحت حمایت دولت کره شمالی برای تامین مالی برنامه تسلیحات هسته‌ای کره، پول سرقت کرده و پولشویی می‌کنند.

طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، وی افزود: وزارت خزانه‌داری به تعقیب تسهیل‌کنندگان و عاملان این طرح‌ها برای قطع جریان‌های درآمد غیرقانونی کره شمالی ادامه خواهد داد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پولشویی تحریم آمریکا کره شمالی جرایم سایبری کلاهبرداری خبر فوری
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترفند تازه کلاهبرداری با پیامک جعلی سامانه ثنا
چند درصد جرایم سایبری مربوط به فیشینگ هستند؟
اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه کره شمالی بعد از مذاکرات هانوی
هشدار درباره کلاهبرداری آنلاین به بهانه عید قربان
انهدام شبکه بزرگ کلاهبرداری و پولشویی در مشهد
کره‌شمالی با مالزی قطع رابطه کرد
صدور کیفرخواست متهمان یک پرونده کثیرالشاکی
همکاری کره شمالی و سوریه برای دور زدن تحریم های آمریکا
آمریکا سه مقام ارشد کره شمالی را تحریم کرد
برای مقابله با تماس‌های جعلی بین‌المللی چه کنیم؟
امضای اوباما بر تحریم‌های جدید کره شمالی
دعوت آمریکا از ۳۰ کشور برای پیوستن به گروه ضد باج افزاری
مراقب حراج‌های قلابی آخر سالی باشید
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کره شمالی
آمریکا ۲۸ تبعه کره شمالی و چین را به پولشویی متهم کرد
آمریکا کره شمالی را تهدید به تحریم کرد
آمریکا سه مقام رسمی کره شمالی را تحریم کرد
طرح پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی
آمریکا ۴ تبعه روس را دستگیر کرد
رهبر کره شمالی: تحریم های آمریکا خصمانه است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
1
3
پاسخ
مغزهای مالی؟!.....بگو تبهکاران مالی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
حضور اتباع غیرمجاز در میان پاکبانان
اهداف سفر قریب الوقوع «محمد بن سلمان» به آمریکا؛ چراغ سبز پنتاگون به معامله اف-۳۵ با عربستان
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!
دولت: هزینه واقعی هر لیتر بنزین ۳۴ هزار تومان است!
توضیح کاظمی درباره توزیع شیر مدارس
شاکی پژمان جمشیدی: از حقّ خودم دفاع می‌کنم
تصویری از سحر دولتشاهی بازیگر سینما در تئاتر الیورتویست
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
لیست سیاه آمریکا برای مغزهای مالی کره شمالی
آمار دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی ساکن ترکیه اعلام شد
غوغای امروز کوچک‌زاده در مجلس!
افت ۲۱ هزار واحدی شاخص بورس
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
پژمان جمشیدی در آستانه بازگشت به ایران
دستور صریح عراقچی برای میز مذاکره
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۶ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cBX
tabnak.ir/005cBX