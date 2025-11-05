لیست سیاه آمریکا برای مغزهای مالی کره شمالی

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۱۳ آبان، چندین بانکدار و موسسه کره شمالی را به اتهام پولشویی وجوه جرایم سایبری به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

این وزاتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC)، هشت فرد و دو نهاد را به دلیل نقش آنها در پولشویی وجوه حاصل از انواع طرح‌های غیرقانونی جمهوری دموکراتیک خلق کره، از جمله جرایم سایبری و کلاهبرداری از کارکنان فناوری اطلاعات تحریم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شرکت فناوری اطلاعات «مانگیونگدائه» (Mangyongdae) و بانک اعتباری «ریوجونگ» (Ryujong) از جمله موسسات تحریم شده بودند.

در این بیانیه آمده است که در سه سال گذشته، مجرمان سایبری مرتبط با کره شمالی بیش از سه میلیارد دلار را از طریق تکنیک‌های پیچیده مانند بدافزارهای پیشرفته و مهندسی اجتماعی، عمدتا با استفاده از رمزارزها، به سرقت برده‌اند.

جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی گفت: هکرهای تحت حمایت دولت کره شمالی برای تامین مالی برنامه تسلیحات هسته‌ای کره، پول سرقت کرده و پولشویی می‌کنند.

طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، وی افزود: وزارت خزانه‌داری به تعقیب تسهیل‌کنندگان و عاملان این طرح‌ها برای قطع جریان‌های درآمد غیرقانونی کره شمالی ادامه خواهد داد.