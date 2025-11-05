یک زن مسلمان، معاون فرمانداری ویرجینیا شد

شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی سه‌شنبه شب به وقت محلی (نیویورک) اعلام کردند که ابیگیل اسپنبرگر نماینده پیشین دموکرات در کنگره و افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) پس از یک مبارزه طولانی بدون هیچ انتخابات مقدماتی، در رقابت برای فرمانداری ویرجینیا، وینسوم ارل سیرز جمهوری خواه را شکست داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، اسپنبرگر جانشین فرماندار گلن یانکین جمهوری‌خواهی خواهد شد که به دلیل محدودیت‌های دوره‌ای ایالت، از نامزدی مجدد منع شده بود.

او در کارزار خود بر موضوعاتی همچون مقرون‌به‌صرفه بودن زندگی و رسیدگی به نگرانی‌های محلی درباره تاثیر کاهش مشاغل فدرال و تعطیلی دولت تمرکز داشت؛ مسائلی که به‌طور مستقیم بر ایالتی با بیش از ۳۰۰ هزار کارمند دولت فدرال تاثیر می‌گذارد.

اسپنبرگر همچنین تلاش کرد ارل سیرز را به «دونالد ترامپ» مرتبط کند و او را «پیرو ترامپ» بنامد، هرچند رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا به طور رسمی از او حمایت نکرده بود.

پیروزی او کنترل فرمانداری را از دست جمهوری‌خواهان خارج خواهد کرد و به دموکرات‌های سراسر کشور به‌ ویژه در شرایطی که در تلاش برای واکنش به دولت دوم ترامپ هستند، قدرت می‌بخشد.

این پیروزی همچنین موفقیتی برای میانه‌روهای حزب دموکرات محسوب می‌شود؛ گروهی که تلاش کرده‌اند با توانایی خود در پیروزی در حوزه‌های انتخاباتی رقابتی و ایالت‌های موسوم به «بنفش»، جایگاه خود را به‌ عنوان بخشی کلیدی از ائتلاف دموکرات‌ها تثبیت کنند.

اسپنبرگر ۴۶ ساله مادر سه فرزند است و پیش از ورود به سیاست در نیروهای نظامی و سازمان سیا خدمت کرده بود. او نخستین بار پس از شکست دادن «دیو برَت» نماینده جمهوری‌خواهی که زمانی با غلبه بر «اریک کانتر» رهبر وقت اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا خبرساز شده بود، به نمایندگی حوزه هفتم ویرجینیا انتخاب شد و سه دوره در مجلس نمایندگان خدمت کرد تا این‌که امسال از کنگره خارج شد.

همچنین میکی شریل نخستین فرماندار زن دموکرات در تاریخ ایالت نیوجرسی است که ااز رقیب جمهوری‌خواه خود، جک سیاتارلی، نماینده سابق مجلس ایالتی و هم‌پیمان ترامپ که برای سومین بار در انتخابات فرمانداری شرکت کرده بود، پیشی گرفت.

او قرار است پس از فرماندار فیل مورفی که دوره‌اش محدود است، به این سمت برسد و این اولین باری است که یک حزب در ۵۰ سال گذشته بیش از دو دوره متوالی کامل، سمت فرمانداری نیوجرسی را در اختیار داشته است.

شریل مخالفت با ترامپ و برنامه‌های او را محور اصلی پیام‌های کارزار انتخاباتی خود قرار داد و اغلب سیاتارلی را به رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه مرتبط می‌کرد. او به سیاست‌های معتدل پایبند بوده و به مسائل هزینه زندگی از جمله ارائه برنامه‌هایی برای مقابله با افزایش سرسام‌آور هزینه خدمات عمومی در این ایالت اولویت داده است.

پیروزی او یک سال پس از آن رخ داد که ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ پیشرفت قابل‌توجهی در این ایالت داشت. ترامپ نیوجرسی را با ۶ امتیاز به کامالا هریس معاون پیشین رئیس‌جمهوری آمریکا باخت اما نسبت به سال ۲۰۲۰، فاصله شکست خود را ۱۰ امتیاز کاهش داد.

«غزاله هاشمی» در رقابت معاونت فرمانداری ویرجینیا پیروز شد

شبکه ای بی سی نیوز آمریکا اعلام کرد که «غزاله هاشمی» به مقام معاونت فرمانداری ویرجینیا به عنوان اولین زن مسلمان رسید.

شورای روابط آمریکایی – اسلامی (CAIR) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امیدواریم این لحظه تاریخی الهام‌بخش مسلمانان آمریکایی باشد تا در ویرجینیا و سراسر کشور به خدمت عمومی و مشارکت سیاسی ادامه دهند.»

شبکه سی‌ان‌ان پیش از این گزارش داده بود که «غزاله هاشمی» دموکرات در رقابت برای سمت معاون فرماندار ایالت ویرجینیا پیروز خواهد شد و به این ترتیب نخستین زن مسلمان در تاریخ ایالات متحده خواهد بود که به یک مقام انتخابی در سطح ایالتی دست می‌یابد.

هاشمی، «جان رید» رقیب جمهوری‌خواه خود و مجری پیشین برنامه‌های رادیویی محافظه‌کار را شکست داد. او به‌ عنوان معاون فرماندار، ریاست سنای ایالت را بر عهده خواهد داشت و می‌تواند در صورت تساوی آرا، رای تعیین کننده‌ای داشته باشد و این نقش اهمیت بسیاری دارد زیرا با خالی شدن کرسی او در سنا، دموکرات‌ها تنها با برتری ۱۹ به ۲۰ در این مجلس باقی خواهند ماند.

هاشمی سناتور منطقه ریچموند که در سال ۲۰۱۹ در تغییر کنترل سنا به نفع دموکرات‌ها نقش مهمی داشت، در کارزار انتخاباتی خود بر ایستادگی در برابر دولت ترامپ تاکید کرده است.

او همچنین نخستین فرد آمریکایی هندی‌تبار است که در ایالت ویرجینیا به یک سمت انتخابی در سطح ایالتی دست می‌یابد.

ویرجینیا یکی از ۱۷ ایالتی است که در آن معاون فرماندار جدا از فرماندار انتخاب می‌شود؛ هرچند در ۲۰ سال گذشته هرگز دو حزب مختلف (دموکرات و جمهوری خواه) این دو سمت را به‌ طور همزمان در اختیار نداشته‌اند.

معاونان فرماندار از جمله معاون کنونی، معمولا از این سمت به‌ عنوان سکوی پرتابی برای نامزدی در انتخابات فرمانداری استفاده می‌کنند زیرا در ویرجینیا فرمانداران اجازه ندارند دو دوره پیاپی خدمت کنند.

هاشمی در انتخابات مقدماتی ماه ژوئن، از میان پنج رقیب درون‌حزبی، با اختلاف اندک و کسب ۲۸ درصد آرا توانست نامزدی حزب دموکرات را به دست آورد.