میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یک زن مسلمان، معاون فرمانداری ویرجینیا شد

«ابیگیل اسپنبرگر» نامزد حزب دموکرات در انتخابات فرمانداری ایالت ویرجینیا و «میکی شریل» دیگر نامزد دموکرات ها در انتخابات فرمانداری نیوجرسی بعنوان نخستین زنان فرماندار در این دو ایالت پیروز شدند.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۸۷
| |
421 بازدید
|
۲

یک زن مسلمان، معاون فرمانداری ویرجینیا شد

شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی سه‌شنبه شب به وقت محلی (نیویورک) اعلام کردند که ابیگیل اسپنبرگر نماینده پیشین دموکرات در کنگره و افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) پس از یک مبارزه طولانی بدون هیچ انتخابات مقدماتی، در رقابت برای فرمانداری ویرجینیا، وینسوم ارل سیرز جمهوری خواه را شکست داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، اسپنبرگر جانشین فرماندار گلن یانکین جمهوری‌خواهی خواهد شد که به دلیل محدودیت‌های دوره‌ای ایالت، از نامزدی مجدد منع شده بود.

او در کارزار خود بر موضوعاتی همچون مقرون‌به‌صرفه بودن زندگی و رسیدگی به نگرانی‌های محلی درباره تاثیر کاهش مشاغل فدرال و تعطیلی دولت تمرکز داشت؛ مسائلی که به‌طور مستقیم بر ایالتی با بیش از ۳۰۰ هزار کارمند دولت فدرال تاثیر می‌گذارد.

اسپنبرگر همچنین تلاش کرد ارل سیرز را به «دونالد ترامپ» مرتبط کند و او را «پیرو ترامپ» بنامد، هرچند رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا به طور رسمی از او حمایت نکرده بود.

پیروزی او کنترل فرمانداری را از دست جمهوری‌خواهان خارج خواهد کرد و به دموکرات‌های سراسر کشور به‌ ویژه در شرایطی که در تلاش برای واکنش به دولت دوم ترامپ هستند، قدرت می‌بخشد.

این پیروزی همچنین موفقیتی برای میانه‌روهای حزب دموکرات محسوب می‌شود؛ گروهی که تلاش کرده‌اند با توانایی خود در پیروزی در حوزه‌های انتخاباتی رقابتی و ایالت‌های موسوم به «بنفش»، جایگاه خود را به‌ عنوان بخشی کلیدی از ائتلاف دموکرات‌ها تثبیت کنند.

اسپنبرگر ۴۶ ساله مادر سه فرزند است و پیش از ورود به سیاست در نیروهای نظامی و سازمان سیا خدمت کرده بود. او نخستین بار پس از شکست دادن «دیو برَت» نماینده جمهوری‌خواهی که زمانی با غلبه بر «اریک کانتر» رهبر وقت اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا خبرساز شده بود، به نمایندگی حوزه هفتم ویرجینیا انتخاب شد و سه دوره در مجلس نمایندگان خدمت کرد تا این‌که امسال از کنگره خارج شد.

همچنین میکی شریل نخستین فرماندار زن دموکرات در تاریخ ایالت نیوجرسی است که ااز رقیب جمهوری‌خواه خود، جک سیاتارلی، نماینده سابق مجلس ایالتی و هم‌پیمان ترامپ که برای سومین بار در انتخابات فرمانداری شرکت کرده بود، پیشی گرفت.

او قرار است پس از فرماندار فیل مورفی که دوره‌اش محدود است، به این سمت برسد و این اولین باری است که یک حزب در ۵۰ سال گذشته بیش از دو دوره متوالی کامل، سمت فرمانداری نیوجرسی را در اختیار داشته است.

شریل مخالفت با ترامپ و برنامه‌های او را محور اصلی پیام‌های کارزار انتخاباتی خود قرار داد و اغلب سیاتارلی را به رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه مرتبط می‌کرد. او به سیاست‌های معتدل پایبند بوده و به مسائل هزینه زندگی از جمله ارائه برنامه‌هایی برای مقابله با افزایش سرسام‌آور هزینه خدمات عمومی در این ایالت اولویت داده است.

پیروزی او یک سال پس از آن رخ داد که ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ پیشرفت قابل‌توجهی در این ایالت داشت. ترامپ نیوجرسی را با ۶ امتیاز به کامالا هریس معاون پیشین رئیس‌جمهوری آمریکا باخت اما نسبت به سال ۲۰۲۰، فاصله شکست خود را ۱۰ امتیاز کاهش داد.

«غزاله هاشمی» در رقابت معاونت فرمانداری ویرجینیا پیروز شد

یک زن مسلمان، معاون فرمانداری ویرجینیا شد

شبکه ای بی سی نیوز آمریکا اعلام کرد که «غزاله هاشمی» به مقام معاونت فرمانداری ویرجینیا به عنوان اولین زن مسلمان رسید.

شورای روابط آمریکایی – اسلامی (CAIR) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امیدواریم این لحظه تاریخی الهام‌بخش مسلمانان آمریکایی باشد تا در ویرجینیا و سراسر کشور به خدمت عمومی و مشارکت سیاسی ادامه دهند.»

شبکه سی‌ان‌ان پیش از این گزارش داده بود که «غزاله هاشمی» دموکرات در رقابت برای سمت معاون فرماندار ایالت ویرجینیا پیروز خواهد شد و به این ترتیب نخستین زن مسلمان در تاریخ ایالات متحده خواهد بود که به یک مقام انتخابی در سطح ایالتی دست می‌یابد.

هاشمی، «جان رید» رقیب جمهوری‌خواه خود و مجری پیشین برنامه‌های رادیویی محافظه‌کار را شکست داد. او به‌ عنوان معاون فرماندار، ریاست سنای ایالت را بر عهده خواهد داشت و می‌تواند در صورت تساوی آرا، رای تعیین کننده‌ای داشته باشد و این نقش اهمیت بسیاری دارد زیرا با خالی شدن کرسی او در سنا، دموکرات‌ها تنها با برتری ۱۹ به ۲۰ در این مجلس باقی خواهند ماند.

هاشمی سناتور منطقه ریچموند که در سال ۲۰۱۹ در تغییر کنترل سنا به نفع دموکرات‌ها نقش مهمی داشت، در کارزار انتخاباتی خود بر ایستادگی در برابر دولت ترامپ تاکید کرده است.

او همچنین نخستین فرد آمریکایی هندی‌تبار است که در ایالت ویرجینیا به یک سمت انتخابی در سطح ایالتی دست می‌یابد.

ویرجینیا یکی از ۱۷ ایالتی است که در آن معاون فرماندار جدا از فرماندار انتخاب می‌شود؛ هرچند در ۲۰ سال گذشته هرگز دو حزب مختلف (دموکرات و جمهوری خواه) این دو سمت را به‌ طور همزمان در اختیار نداشته‌اند.

معاونان فرماندار از جمله معاون کنونی، معمولا از این سمت به‌ عنوان سکوی پرتابی برای نامزدی در انتخابات فرمانداری استفاده می‌کنند زیرا در ویرجینیا فرمانداران اجازه ندارند دو دوره پیاپی خدمت کنند.

هاشمی در انتخابات مقدماتی ماه ژوئن، از میان پنج رقیب درون‌حزبی، با اختلاف اندک و کسب ۲۸ درصد آرا توانست نامزدی حزب دموکرات را به دست آورد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زن مسلمان ویرجینیا آمریکا حزب دموکرات آمریکا ابیگیل اسپنبرگر جمهوری خواه
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وحشت پمپئو از احتمال احیای برجام
آبگرفتگی معابر شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا
ترافیک در ویرجینیا در پی بارش شدید برف
چهار کشته در پی قتل عام خانوادگی در ویرجینیا
تیراندازی در میهمانی در ویرجینیا با یک کشته و ۵مجروح
تیراندازی در مرکز خرید در ویرجینیا
یک زن مسلمان رئیس مجلس اتیوپی شد
نخستین زن مسلمان وزیر کشور بریتانیا
آخرین تلاش های ترامپ برای فرار جمهوری خواهان از شکست/ چرا نتیجه این انتخابات مهم است؟/ آخرین پیش بینی ها از نتیجه انتخابات
۵ کشته و زخمی بر اثر تیراندازی در ویرجینیا آمریکا
یک کشته و دو مجروح در تیراندازی در ساحل ویرجینیا
۳۰ کشته و زخمی در تیراندازی‌‌ها در آمریکا
وقوع حادثه امنیتی در نزدیکی سازمان سیا در ویرجینیا
وقوع یک حادثه تیراندازی دیگر در آمریکا
تصادف زنجیره‌ای ۶۹ خودرو در ویرجینیا آمریکا
جزئیات کامل از درگیری های خونین نژادی در ایالات ویرجینیای آمریکا
واکنش های عجولانه ترامپ و اطرافیان به خشونت‌ها
میت رامنی: اوباما اطلاعات محرمانه‌ای را به ایران داده است!
زخمی شدن دو دانش آموز در تیراندازی ایالت ویرجینیا
اعلام حالت فوق‌العاده در ایالت ویرجینیا آمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
2
پاسخ
خدایاشکرت بینم مشکل ماوآمریکاراحل میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
1
پاسخ
به این میگن دموکراسی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۱ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cAt
tabnak.ir/005cAt