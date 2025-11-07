میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تست و بررسی خودرو

لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد

در روزگاری که بازار خودروی ایران پر از نام‌های عجیب و مونتاژهای نصفه‌نیمه شده، «لوکانو L7» هم آمده تا سهمی از این آشفته‌بازار بگیرد. خودرویی که در ظاهر می‌خواهد مدرن، اروپایی و متفاوت باشد، اما در واقع بیشتر شبیه تلاشی نصفه برای ساخت یک کراس‌اوور اقتصادی است که نه اصالت دارد، نه هویت فنی مشخص.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۸۲
| |
1381 بازدید

لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد

به گزارش تابناک،در نگاه اول طراحی بدنه چشمگیر است، چراغ‌ها با فرم تیز و جلوپنجره بزرگ حس مدرن بودن می‌دهد، اما کافی‌ست چند دقیقه پشت فرمان بنشینید تا متوجه شوید این ظاهر، فقط روکش فریبنده‌ای برای باطنی آشفته است.

تناقض میان ظاهر مدرن و باطن فرسوده

هماهنگی‌ای که فقط در عکس وجود دارد

زیر این ظاهر به‌ظاهر اسپرت، موتوری قرار گرفته که همخوانی چندانی با بدنه و وزن خودرو ندارد. پیشرانه‌ی لوکانو L7، در تئوری روی کاغذ عدد و رقم بدی ندارد، اما وقتی پای رانندگی واقعی به میان می‌آید، واقعیت چیز دیگری است. من شخصاً پشت فرمان این خودرو نشستم و تجربه‌ی رانندگی با آن را داشتم. موتور در هماهنگی با گیربکس به‌شدت ناهماهنگ است؛ در تعویض دنده‌ها تأخیر دارد، واکنش پدال گاز کند است و گاهی حتی گیربکس نمی‌داند باید دنده را نگه دارد یا سبک کند. نتیجه‌اش چیزی جز رانندگی عصبی‌کننده و پر استرس نیست.

هندلینگ هم تعریفی ندارد. فرمان سبک و بی‌احساس است، بدنه در پیچ‌ها بیش از حد می‌خوابد و حس کنترل خودرو در سرعت‌های بالا از دست می‌رود. سیستم تعلیق هم بین نرمی و خشکی گیر کرده؛ نه آرامش سواری یک شاسی‌بلند خانوادگی را می‌دهد، نه پویایی یک کراس‌اوور شهری را. به زبان ساده، لوکانو L7 در رانندگی روزمره حس «ماشین بودن» را منتقل نمی‌کند، بلکه بیشتر شبیه وسیله‌ای است که باید مدام با آن سازش کنید.

فناوری به‌جای کیفیت

آپشن زیاد، ولی بی‌فایده

شرکت سازنده با تبلیغات پر زرق‌وبرق روی امکانات رفاهی و آپشن‌های لوکانو L7 حساب زیادی باز کرده است؛ از نمایشگر بزرگ لمسی تا سیستم‌های هشدار خروج از خط و ترمز خودکار شهری. اما کیفیت ساخت این تجهیزات به‌شدت پایین است. صفحه‌نمایش با کوچک‌ترین لمس لگ می‌زند، پلاستیک‌های داخلی بوی نامطبوع می‌دهند و صدای تق‌تق داشبورد از کیلومتر اول سفر همراه شماست.

این خودرو در ظاهر می‌خواهد «هوشمند» باشد، اما هوشمندی واقعی جایی معنا دارد که در کنار فناوری، کیفیت هم وجود داشته باشد. در لوکانو L7 خبری از آن نیست. در واقع، سازنده با تکیه بر ظاهر دیجیتال، تلاش کرده ضعف ساختاری خودرو را پنهان کند، اما تجربه‌ی رانندگی خیلی زود همه چیز را لو می‌دهد.

آلبوم عکس

تجربه‌ای که بیشتر شبیه آزمون صبر است

ماشین نه، یک تست اعصاب

در مسافتی که با لوکانو L7 رانندگی کردم، متوجه شدم این خودرو نه فقط در هماهنگی فنی ضعف دارد، بلکه حتی در راحتی و فرمان‌پذیری اولیه هم مشکل‌ساز است. پدال ترمز درگیر است، صدای باد در سرعت‌های بالا وارد کابین می‌شود و دید عقب به‌شدت محدود است. برای سبقت گرفتن باید از قبل برنامه‌ریزی کنید، چون گیربکس تا واکنش نشان دهد، فرصت از دست رفته است.

اگرچه شاید در خیابان از ظاهر مدرن و خطوط بدنه‌ی L7 خوشتان بیاید، اما بعد از چند روز رانندگی با آن، درمی‌یابید که این خودرو بیشتر از آن‌که برای راننده طراحی شده باشد، برای عکس و تبلیغ ساخته شده است. خودرو باید احساس اعتماد، کنترل و لذت بدهد، اما لوکانو L7 هیچ‌کدام را ندارد.

لوکانو L7 مثالی روشن از خودروهایی است که می‌خواهند همه چیز باشند اما در هیچ‌چیز موفق نیستند. ظاهر مدرنش شما را فریب می‌دهد، اما زیر آن پوسته، موتوری خسته، گیربکسی گیج و هندلینگی متوسط پنهان شده که فقط باعث می‌شود رانندگی با آن به تجربه‌ای پرتنش و ناامیدکننده تبدیل شود.

در بازاری که مصرف‌کننده ایرانی هر روز با قیمت‌های نجومی و گزینه‌های محدود روبه‌روست، عرضه‌ی چنین خودروهایی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه بیشتر شبیه توهین به سلیقه و شعور خریدار است. لوکانو L7 شاید در ظاهر شبیه به خودروهای مدرن چینی باشد، اما در عمل، هنوز فاصله‌ی زیادی تا استانداردهای واقعی صنعت خودرو دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مکث موتور لوکانو لوکانوL7 مونتاژکاری خودرو چینی ماشین کلیک
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقتی تویوتا اصالتش را در چین جا گذاشت؛ نگاهی فنی به لوین ساخت چین
قدرت در ظاهر، جسارت در مسیر؛ نگاهی فنی و بی‌تعصب به تانک 300
تیگو 8 پرو؛ از وعده‌های پرزرق‌وبرق تا واقعیت‌های تلخ
ظاهر فریبنده، قلب اقتصادی؛ نگاهی واقع‌بینانه به تیگارد X35 ساخت بایک
هونگ‌چی H۵ پلاگین هیبریدی؛ ترکیب موتور بنزینی و الکتریکی برای شتاب و مصرف بهینه
تویوتا کمری هیبرید؛ بازگشت باشکوه سدان افسانه‌ای شرق به جاده‌های ایران البته مونتاژ چین
چرا L7 در خودروهای زیر ۵ میلیارد تومان رقیب ندارد؟
کرولا، دیگر آن کرولای ژاپنی نیست؛ بررسی فنی و تحلیلی تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین
هوندا ZR-V e:HEV؛ منطق ژاپنی در کالبد چینی
ظاهر لوکس، باطن چینی؛ واقعیت فنی لاماری ایما در ایران
هدیه مونتاژکار چینی به ۴ درصدی ها/ خودرو «اکستریم» ۴ میلیاردی با دلار ۱۰۰ هزار تومانی عرضه می‌شود؟
بلاتکلیفی مشتریان در «ایلیا موتور»؛ از کابوس دایون Y۵ تا آینده نامعلوم موسو!
توجیه معاون وزیر صنعت برای مونتاژکاری پژو ۲۰۰۸
وانتی که می‌خواهد مردِ میدان باشد؛ بررسی فنی و واقع‌بینانه KMC T۹
لوکانو L۷ مکث موتور؛ از وعده‌های بزرگ تا واقعیت بازار ایران
نمایشگاه‌های خودرو یا نمایش بی‌برنامگی؟ / مسابقه‌ای برای خرج بودجه‌های بی‌صاحب!
پژو ۲۰۷ یا همان ۲۰۶ پلاس/ بررسی این محصول ایران خودرو
زمانی برای پایان مونتاژکاری خودروسازان
آواتار ۱۲؛ آینده‌ای که از شرق برخاست
محور که شکست، حقیقت بیرون زد؛ از مونتاژ تا مرگ در جاده‌های ایران با مدیران خودرو
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005c9C
tabnak.ir/005c9C