میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بررسی خودرو

هوندا ZR-V e:HEV؛ منطق ژاپنی در کالبد چینی

ZR-V در اصل بین دو مدل HR-V و CR-V قرار می‌گیرد و روی پلتفرم نسل یازدهم سیویک ساخته شده، اما برخلاف تصور، نه در ژاپن و نه در آمریکا تولید می‌شود. این خودرو در خطوط تولید هوندا در چین و با همکاری شریک محلی یعنی GAC-Honda ساخته می‌شود. همان جایی که بسیاری از مدل‌های داخلی بازار چین نیز از آن خارج می‌شوند. همین موضوع باعث شده ZR-V از نظر طراحی و تنظیمات فنی، با نسخه‌های اروپایی و ژاپنی تفاوت‌هایی ظریف اما قابل‌توجه داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۸۳
| |
3 بازدید

هوندا ZR-V e:HEV؛ منطق ژاپنی در کالبد چینی

در روزگاری که بازار جهانی خودروها میان الکتریکی شدن و نمایش‌های دیجیتال گم شده، هوندا هنوز بر فلسفه قدیمی خود ایستاده: ساختن خودرویی منطقی، بادوام و صادق. اما داستان ZR-V e:HEV کمی متفاوت است؛ این بار، محصولی با DNA ژاپنی اما پاسپورت چینی است.

قدرت از دل سکوت

سیستم هیبریدی e:HEV با تکیه بر هماهنگی نه شتاب

به گزارش تابناک؛قلب تپنده ZR-V، سیستم e:HEV هونداست؛ ترکیبی از موتور بنزینی ۲ لیتری چهارسیلندر آتکینسون‌سیکل و دو موتور برقی. خروجی نهایی حدود ۱۸۱ اسب‌بخار است و وظیفه انتقال نیرو را یک گیربکس e-CVT بر عهده دارد که عملکردی نرم و بدون تاخیر دارد.

در بیشتر مواقع، موتور برقی خودرو را به حرکت درمی‌آورد و موتور بنزینی نقش ژنراتور را دارد. همین هماهنگی هوشمند باعث می‌شود مصرف سوخت ZR-V تنها ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر باشد؛ عددی که برای یک SUV کامپکت با سیستم هیبریدی در دنیای واقعی بسیار منطقی است.

سواری این خودرو آرام، بی‌تنش و یکدست است. هیچ جهش یا ضربه‌ای در تعویض قدرت بین موتور برقی و بنزینی احساس نمی‌شود؛ ویژگی‌ای که تنها از یک مهندسی دقیق ژاپنی برمی‌آید، هرچند در خاک چین ساخته شده باشد.

هوندا ZR-V e:HEV؛ منطق ژاپنی در کالبد چینی

طراحی ساده، کابین کاربردی

مینیمالیسم واقعی، نه دیجیتال‌نمایی

ZR-V در طراحی داخلی، همان مسیر سیویک جدید را ادامه داده است: فرم‌های ساده، خطوط تمیز و چیدمانی که همه‌چیز در جای درستش قرار گرفته. صفحه‌نمایش ۹ اینچی لمسی، پشت‌آمپر دیجیتال ۱۰.۲ اینچی و فرمان خوش‌دست، فضایی می‌سازند که هم کاربردی است و هم آرامش‌بخش.

صندلی‌های چرمی، تهویه دوگانه، گرم‌کن صندلی و سیستم صوتی باکیفیت از امکانات نسخه e:HEV هستند. از نظر ایمنی هم بسته‌ی کامل

Honda Sensing شامل ترمز خودکار، کنترل خطوط و کروز کنترل تطبیقی در تمام نسخه‌ها حضور دارد.

هوندا ZR-V e:HEV؛ منطق ژاپنی در کالبد چینی

فلسفه هوندا در کالبد چینی

اصالت همیشه در طراحی است، نه در خاک تولید

ZR-V e:HEV را می‌توان نماینده‌ی نسل جدید هوندا دانست؛ خودرویی که اگرچه در چین تولید می‌شود، اما هنوز روح مهندسی ژاپنی در آن جاری است. هوندا در ساخت این مدل نشان داده که می‌توان میان کیفیت، مصرف پایین و آرامش سواری تعادل برقرار کرد، حتی اگر محصول در شرق چین به دنیا بیاید.

ZR-V برای کسانی ساخته شده که دنبال هیجان لحظه‌ای نیستند، بلکه آرامش و دوام را می‌خواهند  همان فلسفه‌ای که هوندا را به یکی از قابل‌اعتمادترین نام‌های صنعت خودرو تبدیل کرده است. 

 اما یعنی واقعا باید به چین و خودرو سازهای چینی اعتماد کنیم ؟ شاید سرکت های وارد کننده ایرانی با مونتاژ بد یا کم کاری باعث این  عدم اعتماد ما به این کشور و محصولات آن شده اند !

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هونداZR-V eHEV هوندا دانگ فنگ خودرو چینی خودرو ژاپنی واردات خودرو ماشین کلیک
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وانتی که می‌خواهد مردِ میدان باشد؛ بررسی فنی و واقع‌بینانه KMC T۹
تویوتا پرادو ۲۰۲۵؛ بازگشت غریبه‌ای آشنا به دنیای واقعی
ظاهر لوکس، باطن چینی؛ واقعیت فنی لاماری ایما در ایران
ورود لندکروز چینی به ایران
افزایش قیمت خودروهای تویوتا در بازار
پژو ۲۰۷ یا همان ۲۰۶ پلاس/ بررسی این محصول ایران خودرو
بازگشت غول بیابان‌ها؛ تویوتا توربو تریل کروزر اف‌جی ۶۰، میراثی مدرن از گذشته‌ای خشن
ظاهر فریبنده، قلب اقتصادی؛ نگاهی واقع‌بینانه به تیگارد X35 ساخت بایک
نیسان تیانا جدید؛ وقتی ژاپنی‌ها برای بقا به دامن فناوری چینی پناه می‌برند
کرولا، دیگر آن کرولای ژاپنی نیست؛ بررسی فنی و تحلیلی تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین
وقتی تویوتا اصالتش را در چین جا گذاشت؛ نگاهی فنی به لوین ساخت چین
هونگ‌چی H۵ پلاگین هیبریدی؛ ترکیب موتور بنزینی و الکتریکی برای شتاب و مصرف بهینه
نیسان پت‌فایندر؛ بازگشت یک نام قدیمی به بازاری که هنوز تشنه است
وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار
تویوتا کمری با چهره‌ای جدید به ایران برمی‌گردد
خودرو چینی ۷۷ میلیونی، با یک ستاره کیفی!
قدرت در ظاهر، جسارت در مسیر؛ نگاهی فنی و بی‌تعصب به تانک 300
لوکانو L۷ مکث موتور؛ از وعده‌های بزرگ تا واقعیت بازار ایران
نقش خودروهای چینی در بازار ایران
تویوتا کمری هیبرید؛ بازگشت باشکوه سدان افسانه‌ای شرق به جاده‌های ایران البته مونتاژ چین
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۷ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۹۶ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۷ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۴۹ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c7b
tabnak.ir/005c7b