هوندا ZR-V e:HEV؛ منطق ژاپنی در کالبد چینی

در روزگاری که بازار جهانی خودروها میان الکتریکی شدن و نمایشهای دیجیتال گم شده، هوندا هنوز بر فلسفه قدیمی خود ایستاده: ساختن خودرویی منطقی، بادوام و صادق. اما داستان ZR-V e:HEV کمی متفاوت است؛ این بار، محصولی با DNA ژاپنی اما پاسپورت چینی است.
به گزارش تابناک؛قلب تپنده ZR-V، سیستم e:HEV هونداست؛ ترکیبی از موتور بنزینی ۲ لیتری چهارسیلندر آتکینسونسیکل و دو موتور برقی. خروجی نهایی حدود ۱۸۱ اسببخار است و وظیفه انتقال نیرو را یک گیربکس e-CVT بر عهده دارد که عملکردی نرم و بدون تاخیر دارد.
در بیشتر مواقع، موتور برقی خودرو را به حرکت درمیآورد و موتور بنزینی نقش ژنراتور را دارد. همین هماهنگی هوشمند باعث میشود مصرف سوخت ZR-V تنها ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر باشد؛ عددی که برای یک SUV کامپکت با سیستم هیبریدی در دنیای واقعی بسیار منطقی است.
سواری این خودرو آرام، بیتنش و یکدست است. هیچ جهش یا ضربهای در تعویض قدرت بین موتور برقی و بنزینی احساس نمیشود؛ ویژگیای که تنها از یک مهندسی دقیق ژاپنی برمیآید، هرچند در خاک چین ساخته شده باشد.
ZR-V در طراحی داخلی، همان مسیر سیویک جدید را ادامه داده است: فرمهای ساده، خطوط تمیز و چیدمانی که همهچیز در جای درستش قرار گرفته. صفحهنمایش ۹ اینچی لمسی، پشتآمپر دیجیتال ۱۰.۲ اینچی و فرمان خوشدست، فضایی میسازند که هم کاربردی است و هم آرامشبخش.
صندلیهای چرمی، تهویه دوگانه، گرمکن صندلی و سیستم صوتی باکیفیت از امکانات نسخه e:HEV هستند. از نظر ایمنی هم بستهی کامل
Honda Sensing شامل ترمز خودکار، کنترل خطوط و کروز کنترل تطبیقی در تمام نسخهها حضور دارد.
ZR-V e:HEV را میتوان نمایندهی نسل جدید هوندا دانست؛ خودرویی که اگرچه در چین تولید میشود، اما هنوز روح مهندسی ژاپنی در آن جاری است. هوندا در ساخت این مدل نشان داده که میتوان میان کیفیت، مصرف پایین و آرامش سواری تعادل برقرار کرد، حتی اگر محصول در شرق چین به دنیا بیاید.
ZR-V برای کسانی ساخته شده که دنبال هیجان لحظهای نیستند، بلکه آرامش و دوام را میخواهند همان فلسفهای که هوندا را به یکی از قابلاعتمادترین نامهای صنعت خودرو تبدیل کرده است.
اما یعنی واقعا باید به چین و خودرو سازهای چینی اعتماد کنیم ؟ شاید سرکت های وارد کننده ایرانی با مونتاژ بد یا کم کاری باعث این عدم اعتماد ما به این کشور و محصولات آن شده اند !