دغدغه عجیب استادان در وزارت علوم جدید!

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آیین نامه ارتقای اساتید به نحوی است که اساتید ما در اتاق های خود را بسته و فقط به دنبال چاپ مقاله هستند؛ به طوری که به فکر حل مسائل در کف جامعه نباشند.
دغدغه عجیب استادان در وزارت علوم جدید!

محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان) مجلس شورای اسلامی ضمن طرح سوال خود از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اینکه چرا وزارت علوم که مرکز نخبگانی کشور است برنامه عملیاتی جدی برای کنشگری عملیاتی دانشگاه ها در حل مسائل کشور نداشته و دچار روزمرگی شده است، بیان کرد: شما در سالن اجلاس سران آمده و تلویحا در کشور اسلامی مسائلی مطرح کردید که با علم دینی هیچ نسبتی نداشته و تلویحا به حجاب خدشه وارد می کنید. این علم جهتداری است که حضرت آقا می گوید؟ بنده ۱۵ سال عضو هیات علمی دانشگاه بودم. شما و وزرای قبل شما آیین نامه ارتقا را جوری تنظیم کردید به جای اینکه تمرکز اساتید به حل مسائل کشور باشد در اتاق را بسته و تند تند مقاله بدهند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: این باعث می شود دانشگاه بر روی حل مسائل کشور تمرکز نکند. شما برندگان نوبل علمی‌ دنیا را ببینید. مثلا نوبل پزشکی امسال، دو نفر از سه نفری که جایزه را بردند در ۱۰ سال اخیر کمتر از ۳ مقاله دادند.  خانم دکتر مریم میرزاخانی نابغه ایرانی بود، فاصله بین دفاع دکتری تا کسب استاد تمام در فاصله ۵ سال بود. خانم میرزاخانی با ۱۰ مقاله جایزه برد. شما و وزرای علوم قبلی کاری در کشور کردید که نخبگان که باید قوه محرکه کشور و تلاش آنان در کف جامعه در حل مسائل دیده شود؛  در اتاق های خود را بسته و تند تند مقاله چاپ کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: من خجالت می کشم آمار مهاجرت نخبگان را در ۱۰ سال اخیر بگویم. بخشی از آن به خاطر آیین نامه ارتقا اشتباه شما است. استاد ما می گوید ۶ شرکت دانش بنیان زدم و دو شرکت زدم اما به من ارتقا نمی دهند. می گویند مقاله آ.اس. ای شما کم است.

ادامه دارد...

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
1
4
پاسخ
راست ميگه.... استاد ميگه دنبال كيفيت مقاله نباش برو تعدادش را ببر بالا!!!!
استاد دانشگاه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
0
پاسخ
من یک استاد دانشگاه هستم با بیش از 17 سال سابقه. حرف های این آقای نماینده کلا اشتباه است. علت مهاجرت اساتید و نخبگان وضعیت معیشتی اسفبار اساتید است. حقوقی که یک استاد دانشگاه می گیرد از دستمزد یک صافکار، یک بنا و ... خیلی خیلی کمتر است. مبلغ حق التدریس برای من دانشیار با 17 سال سابقه 135000 تومن است که از مبلغ کرایه خر امام زاده داوود کمتر است. از هزینه ایاب و ذهاب یک لوله کش یا حق رفت و امد یک تعمیر کار پکیج، تعمیرکار آیفون تصویری که 250000 تومان است به مراتب کمتر است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
0
پاسخ
ایشان استاد چه رشته ای هستند؟
