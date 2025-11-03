En
هوای کرج خطرناک شد

بر اساس داده‌های رسمی، شاخص کیفیت هوای کرج به ۳۰۶ رسیده و در وضعیت خطرناک قرار گرفت.
هوای کرج خطرناک شد

به گزارش تابناک، بر اساس داده‌های رسمی، شاخص کیفیت هوای کرج به ۳۰۶ رسیده و در وضعیت خطرناک قرار گرفت.

