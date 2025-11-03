En
آمریکا جولانی را به واشنگتن می‌برد!

یک رسانه لبنانی با اشاره به سفر آتی جولانی به آمریکا، از آنچه که واشنگتن برای حاکم جدید دمشق به ویژه در زمینه عادی سازی روابط سوریه با رژیم صهیونیستی تدارک دیده است، پرده برداشت.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۴۷
594 بازدید
|
۳
آمریکا جولانی را به واشنگتن می‌برد!

شبکه خبری الاخبار در مطلبی آورده است: «احمد الشرع» رئیس موقت سوریه طی دو هفته آتی به واشنگتن می رود و قرار است که توافق پیوستن به ائتلاف بین المللی ضد داعش را تحت رهبری آمریکا امضا کند. این در حالی است که «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا در سوریه از نزدیک بودن توافق میان مقامات جدید سوریه و اسرائیل خبر داده و اعلام کرده بود که دمشق به سمت عادی سازی روابط با تل آویو حرکت می کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این رسانه لبنانی نوشت: این سفر که اولین سفر یک رئیس سوریه به کاخ سفید محسوب می‌شود و انتظار می‌رود دهم این ماه انجام شود، در چارچوب تلاش‌های آمریکا برای پذیرش مقامات انتقالی و دستیابی به موفقیت‌هایی در پرونده سوریه، به ویژه در زمینه امضای توافقنامه امنیتی بین دمشق و تل‌آویو، صورت می‌گیرد.

الاخبار افزود: طرفین در آستانه امضای توافق امنیتی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل بودند که اضافه کردن بندی از سوی اسرائیل در زمینه گشودن راهی از اراضی اشغالی به استان السویداء سوریه، مانع از امضای این توافق شد.

این رسانه لبنانی نوشت: «باراک» در حاشیه نشست منامه از مذاکرات مستقیم میان تل آویو و سوریه با میانجی گری آمریکا به منظور دست یابی به توافق امنیتی فراگیر در اواخر سال جاری میلادی خبر داد و روند مذاکرات را رو به پیشرفت دانست و گفت: امیدواریم که توافق امنیتی امضا شود. سوری ها خوب کار می کنند.

الاخبار تصریح کرد: مشارکت سوریه در ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش، مسیری را برای عادی‌سازی روابط با (رژیم) اسرائیل، تحت نظارت واشنگتن، باز می‌کند و بدین ترتیب جایگاه دمشق را در منطقه از نو ترسیم می‌کند.

خبرگزاری رویترز روز گذشته اعلام کرد که «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه حوالی ۱۹ آبان و در چارچوب یک سفر رسمی به واشنگتن می‌رود.

این خبرگزاری نوشت که تاکنون هیچکدام از سران سوریه به آمریکا سفر رسمی انجام نداده بودند.

پیش‌تر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و لبنان، در بحرین و در حاشیه کنفرانس سالانه «گفت‌وگوی منامه» از سفر قریب‌الوقوع الشرع خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که در جریان این سفر سوریه به ائتلاف آمریکایی ضد داعش بپیوندد.

وی افزود که آمریکا در تلاش است تا پیش از سفر الشرع به واشنگتن، یک توافق امنیتی با اسرائیل حاصل شود.

 

آمریکا واشنگتن جولانی محمد جولانی سفر به آمریکا خبر فوری عادی سازی
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
0
1
پاسخ
اینکه میگفتند خودش داعشی است چه شد ذاتس را عوض کردنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
0
2
پاسخ
این فرد را خود آمریکا تربیت کرد و خود آمریکا به عنوان ریاست جمهور موقت به کار گرفتش
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
1
0
پاسخ
دیگه باید چه کار کنه این جولانی تا یک عده ای بفهمند که داعش و النصره و تحریر و القاعده و صهیونی همه و همه گروهک های تروریستی زیرمجموعه پنتاگون هستند.
