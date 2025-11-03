En
کارت جهیزیه به وام ازدواج اضافه شد!

کارت رفاهی متصل به اوراق گام صرفاً برای تسهیل خرید جهیزیه از کالاهای ایرانی طراحی شده و در کنار تسهیلات ازدواج اجرا می‌شود، نه به جای آن.
در پی انتشار برخی خبرها درباره حذف وام نقدی ازدواج و جایگزینی آن با کارت رفاهی، قمری وفا مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی با تکذیب این موضوع تأکید کرد: کارت رفاهی متصل به اوراق گام صرفاً برای تسهیل خرید جهیزیه از کالاهای ایرانی طراحی شده و در کنار تسهیلات ازدواج اجرا می‌شود، نه به جای آن.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، او همچنین گفت: ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر حذف وام نقدی ازدواج تکذیب می‌شود. کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آندسته از متقاضیان وام ازدواج که متقاضی خرید جهیزیه از کالاهای ایرانی هستند تا پایان آبانماه اجرایی می‌شود.

قمری وفا گفت: هر متقاضی که خواهان استفاده از کارت رفاهی ازدواج باشد می تواند بدون قرار گرفتن در صف نسبت به دریافت این تسهیلات در قالب کارت رفاهی با سود 4 درصد و باز پرداخت 36 ماهه اقدام کند.

او این را هم گفت که از ابتدای اجرای قانون مربوط به وام ازدواج و فرزند اوری تا کنون 860 همت تسهیلات به 6 میلیون و 100 هزار نفر پرداخت شده است، در سال جاری نیز تا الان 129 همت وام ازدواج و 28 همت وام فرزند اوری پرداخت شده است.

طبق اعلام قبلی بانک مرکزی، نخستین مرحله صدور کارت رفاهی ویژه جهیزیه تا پایان آبان‌ماه عملیاتی خواهد شد و زوجین می‌توانند از این مسیر کالاهای ایرانی مورد نیاز خود را با شرایط اقساطی و بدون ضامن خریداری کنند.

این طرح بخشی از بسته سیاستی بانک مرکزی برای «اصلاح ترکیب تسهیلات خانوار» و کاهش فشار نقدی بر شبکه بانکی است و هیچ تغییری در فرایند پرداخت وام نقدی ازدواج ایجاد نمی‌کند.

کارشناسان حوزه بانکی معتقدند کارت رفاهی جهیزیه مبتنی بر اوراق گام علاوه بر پشتیبانی از صنایع لوازم‌خانگی داخلی، می‌تواند با مدیریت هدفمند منابع، از تشکیل صف بلند تسهیلات ازدواج نیز جلوگیری کند. با این حال، ادامه نظارت بر نحوه توزیع این کارت‌ها و جلوگیری از انحراف اعتباری در زنجیره تأمین ضروری دانسته شده است.

با اجرای طرح کارت رفاهی جهیزیه تا پایان آبان‌ماه، وام نقدی ازدواج همچنان برقرار خواهد بود و کارت جدید صرفاً مکملی برای خرید غیرنقدی کالاهای ایرانی جهیزیه است؛ سیاستی که به‌گفته مسئولان بانک مرکزی، هدف آن کاهش فشار نقدی بر سیستم بانکی و حمایت مستقیم از تولید ملی در بخش لوازم خانگی است.

