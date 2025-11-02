قالیباف: سکوهای خارجی باید تابع ضوابط ایران شوند

محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در قالب اخطاری با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی، گفت: از قرار دولت در حال امضا کردن یک توافقی با تلگرام است که هنوز به اطلاع شورای عالی فضای مجازی نرسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت؛ نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخطار می‌دهم مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه مقاوله نامه، عقدنامه و قرارداد باید به تصویب مجلس برسد و این در حالی است که هنوز نسخه این توافق به رؤیت شورای عالی فضای مجازی نرسیده است.

وی تاکید کرد: اگر این قرارداد امضا شود قطعا موجب استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد، چون اگر قرار باشد مواردی در حوزه اقتصاد دیجیتال در اختیار اجانب قرار گیرد باید مجلس مطلع باشد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی گفت: خواهشم این است جلساتی که در مجلس تشکیل می‌شود و آقایان را دعوت می‌کنیم و عزیزی از شورای عالی فضای مجازی می‌آید و صحبت می‌کند، دوستان نه اطلاعات غلط در جلسات گعده‌ای مجلس بدهند و نه در تریبون.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بنده عضو شورای عالی فضای مجازی هستم این نکته از اساس کذب بود، آقای آقاتهرانی نیز تشریف دارند، در شورای عالی فضای مجازی یک سازوکار ۳۲ بندی تصویب شد که تقدم از یک تا ۳۲ دارد و آن مصوبه هم به استحضار حضرت آقا رسیده و ابلاغ هم شده و براساس آن کار پیش می‌رود.

وی تاکید کرد: این بحث در شورای عالی فضای مجازی هم هست که هر پلتفرم خارجی اگر بخواهد رسمی در داخل کشور کار کند حتما باید ضوابط و مقررات را بپذیرد بنابراین شورای عالی فضای مجازی هم گروه ۹ نفره‌ای را انتخاب و تصویب کرده که آنها باید آن موضوع را مصوب کنند که این ضابطه‌ها رعایت شده یا نشده و اگر کسی اطلاعاتی غیر از این می‌دهد و دنبال می‌کند کذب است.

آقای قالیباف افزود: این مصوبات روشن و مشخص است، بنده هم به عنوان یک عضو در آنجا این را می‌گویم، خواهش می‌کنم این اطلاعات را اول قطعی و بعد اعلام کنید و مطمئن باشید اگر پلتفرمی این را قبول نکند حتما در داخل برای فعالیت، مجوز رسمی پیدا نخواهد کرد.