به جای کاتر، تیزبُر بگویید

فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه فرنگی «کاتر»، معادل فارسی «تیزبُر» را مصوب کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۴۸
| |
483 بازدید
|
۳

به جای کاتر، تیزبُر بگویید

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: کاتر که گاهی به آن موکت‌بُر هم می‌گویند در میان عموم جا افتاده‌است؛ اما، چون فرنگی است گروه‌های واژه‌گزینی فرهنگستان آن را بررسی و برایش معادل فارسی تیزبر را تعیین کردند.

نسرین پرویزی گفت: این معادل از آن سبب برگزیده شد که کاتر، ابزار تیزی است که با آن، مقوا، کاغذ یا فرشینه (موکت) و چیز‌های دیگر می‌برند.

گروه‌های تخصصی واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور استادان و کارشناسان از رشته‌های گوناگون علمی، در سال‌های گذشته حدود هفتاد هزار واژه در حوزه‌های مختلف تصویب کرده‌اند.

ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
1
1
پاسخ
این واژه خیلی وقته که وجود داره و متاسفانه بعدا به کاتر تبدیل شد. مثل کلمه مشهور که با کلمه سلبریتی جایگزین شد.
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
2
1
پاسخ
واژه های جدید خارجی تهدید علیه زبان نیست ما سه مشکل عمده در زبان فارسی داریم
۱. رسم خط، رسم خط آرامی مناسب زبان فارسی نیست زبان فارسی را کوچک کرده است درحالی که بعضی آواها رسم حط ندارند مثلا آوا ز چهار رسم خط دارد! هرچه زودتر تصحیح شود ضرر کمتر است با رسم خط درست تعداد حروف هر مصرع شعر حافظ یکسان می شود.
. وجود یک واژه برای چند معنی، که تازگی ها با قدرت دارند بر آن می افزایند
۳. دو تا بالایی را اگر انجام دادید سومی را می گویم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
1
0
پاسخ
تیغ کار.
