در آبان ۱۴۰۴، خبر انحلال یکی از جنجالیترین و پرحاشیهترین بانکهای خصوصی ایران، بانک آینده، رسما اعلام شد و این بانک به مرحله ادغام با بانک ملی ایران رسید. این تصمیم که نقطه عطفی در نظام بانکی کشور محسوب میشود، موجی از سوالات و واکنشها را در افکار عمومی برانگیخت.
در این نخستین هفته نامه تابناک، مروری بر مهمترین مطالب مرتبط با موضوع انحلال بانک آینده خواهیم داشت. از جمله موضوعات مورد بررسی، میتوان به نقش علی انصاری، بنیانگذار بانک آینده و پروژه ایرانمال اشاره کرد. همچنین، نگاهی خواهیم داشت به صحبت های یک استاد دانشگاه پیرامون چهار بانک خصوصی دیگر که در مسیر انحلال قرار گرفتهاند.
