بانکی که روزی با شعار «آینده روشن است» از هر بیلبوردی لبخند می‌زد، حالا در تاریکترین ایستگاه به پایان رسید و مهر انحلال بر پیشانی‌اش خورد. این داستان تلخ سقوط یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی ایران است؛ بانکی که در سال ۱۳۸۸ با امضای علی انصاری متولد شد و اولویتش تامین مالی غول ساختمانی به نام ایران مال شد!

در آبان ۱۴۰۴، خبر انحلال یکی از جنجالی‌ترین و پرحاشیه‌ترین بانک‌های خصوصی ایران، بانک آینده، رسما اعلام شد و این بانک به مرحله ادغام با بانک ملی ایران رسید. این تصمیم که نقطه عطفی در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود، موجی از سوالات و واکنش‌ها را در افکار عمومی برانگیخت.

در این نخستین هفته نامه تابناک، مروری بر مهم‌ترین مطالب مرتبط با موضوع انحلال بانک آینده خواهیم داشت. از جمله موضوعات مورد بررسی، می‌توان به نقش علی انصاری، بنیان‌گذار بانک آینده و پروژه ایران‌مال اشاره کرد. همچنین، نگاهی خواهیم داشت به صحبت های یک استاد دانشگاه پیرامون چهار بانک خصوصی دیگر که در مسیر انحلال قرار گرفته‌اند.

برای آشنایی با جزئیات هر یک از این مطالب، با کلیک بر لینک‌های مربوطه، متن کامل را مطالعه نمایید.