En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آینده‌ای که تاریک شد

بانکی که روزی با شعار «آینده روشن است» از هر بیلبوردی لبخند می‌زد، حالا در تاریکترین ایستگاه به پایان رسید و مهر انحلال بر پیشانی‌اش خورد. این داستان تلخ سقوط یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی ایران است؛ بانکی که در سال ۱۳۸۸ با امضای علی انصاری متولد شد و اولویتش تامین مالی غول ساختمانی به نام ایران مال شد!
کد خبر: ۱۳۳۷۶۳۹
| |
3 بازدید

آینده‌ای که تاریک شد

در آبان ۱۴۰۴، خبر انحلال یکی از جنجالی‌ترین و پرحاشیه‌ترین بانک‌های خصوصی ایران، بانک آینده، رسما اعلام شد و این بانک به مرحله ادغام با بانک ملی ایران رسید. این تصمیم که نقطه عطفی در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود، موجی از سوالات و واکنش‌ها را در افکار عمومی برانگیخت.

در این نخستین هفته نامه تابناک، مروری بر مهم‌ترین مطالب مرتبط با موضوع انحلال بانک آینده خواهیم داشت. از جمله موضوعات مورد بررسی، می‌توان به نقش علی انصاری، بنیان‌گذار بانک آینده و پروژه ایران‌مال اشاره کرد. همچنین، نگاهی خواهیم داشت به صحبت های یک استاد دانشگاه پیرامون چهار بانک خصوصی دیگر که در مسیر انحلال قرار گرفته‌اند.

برای آشنایی با جزئیات هر یک از این مطالب، با کلیک بر لینک‌های مربوطه، متن کامل را مطالعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
انحلال بانک آینده علی انصاری بانک های خصوصی بدهی بانکی صورت های مالی بانک آینده بانک ملی ایران مال
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005byp
tabnak.ir/005byp