اعتراضات گسترده به آزمون استخدامی بانک مرکزی/ ۶۰۰ صندلی از آنِ چه کسانی می‌شود؟

آزمون استخدامی بانک مرکزی مدتی قبل برگزار شد، امروز در کانون اعتراضات هزاران داوطلب قرار گرفته است؛ داوطلبانی که معتقدند وعده‌ «جذب نخبگان اقتصادی» جای خود را به آزمونی پر از خطا، ابهام و بی‌عدالتی داده است.
اعتراضات گسترده به آزمون استخدامی بانک مرکزی/ ۶۰۰ صندلی از آنِ چه کسانی می‌شود؟

آزمون استخدامی بانک مرکزی که در ۲۸ شهریورماه با شعار «جذب نخبگان اقتصاد و تأمین نیروی انسانی متخصص» برگزار شد، حالا به محل مناقشه‌ای گسترده میان داوطلبان و متولیان تبدیل شده است؛ مناقشه‌ای که دامنه آن از ناهمخوانی سؤالات تا اتهام نقض عدالت استخدامی گسترده شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی در مردادماه اعلام کرده بود این آزمون با هدف به‌کارگیری ۶۰۰ نفر نیروی رسمی برگزار می‌شود.

۴۲ هزار و ۸۴۶ نفر متقاضی که گفته شده با پرداخت مبلغ ثبت‌نام نیم‌میلیونی (در مجموع بیش از ۲۱ میلیارد تومان) در این رقابت شرکت کردند؛ رقابتی که اکنون بسیاری از شرکت‌کنندگان آن را غیراستاندارد، مبهم و ناقض حقوق داوطلبان می‌دانند.

جزئیات اعتراض به آزمون استخدامی بانک مرکزی

بسیاری از داوطلبان معترض می‌گویند سؤالات آزمون اسخدامی بانک مرکزی نه بر اساس اصول علمی، بلکه بدون تناسب سطح دشواری و خارج از منابع اعلام‌شده طراحی شده بودند. به عنوان نمونه و به‌ گفته برخی شرکت‌کنندگان، در تعدادی از دروس تنها ۱۰ تا ۱۲ سؤال آمده بود، و در مواردی چند سؤال از یک مبحث تکرار شده بود و این یعنی نبودِ تنوع علمی و بی‌اعتنایی به استاندارد‌های سنجش شایستگی.

اما آنچه اعتراضات را پررنگ‌تر کرد، حذف بخشی از سؤالات پس از برگزاری آزمون بود. موضوعی که در کارزاری در این خصوص مطرح شده است که مجری اعلام کرده این سؤالات به‌دلیل «اشکال نگارشی» کنار گذاشته شده‌اند، حال آنکه حذف چند سؤال از یک درس عملاً به معنی تغییر وزن علمی آزمون و تأثیر مستقیم بر نمره افراد است.

به بیان دیگر؛ مثلاً تعداد سؤالات یکی از دروس ۱۰ سؤال بوده و با حذف ۲ تا از سؤالات، به نوعی ۲۰ درصد از سؤالات حذف شده است. در صورتی که انتظار می‌رود مجری آزمون قبل از انتشار سؤالات، آنها را مرور کرده و سؤالات دارای اشکالات نگارشی نباشد.

یکی از داوطلبان گفته است: «اگر برخی از سؤالات اشتباه نگارشی داشته‌اند، چرا قبل از انتشار بررسی نشد؟ آیا باید تا بعد از آزمون صبر کنیم تا بگویند اشتباه کردیم؟»

ظرفیت‌هایی که پس از آزمون آب رفتند؟!

اعتراض دیگر، به ابهام عجیب در ظرفیت رشته‌ها برمی‌گردد. برخی داوطلبان می‌گویند ظرفیت‌ها به‌صورت کلی اعلام شده و پس از آزمون تغییر کرده‌اند.

در این باره، یکی از شرکت‌کنندگان به خبرنگار تابناک گفته است: «من در ردیف ۴۱ دفترچه، رشته اقتصاد، سهمیه ۳ درصد شرکت کردم. بعد از انتشار فایل ظرفیت‌ها دیدم تنها داوطلب همین ردیفم و رقیب ندارم. اما بعداً فهمیدم ظرفیت رشته من را صفر کردند! یعنی از اول برای جای خالی‌نشده آزمون دادم. این مصداق تضییع آشکار حق داوطلب است.» وی افزود: ایرادات و اشکالات زیادی در برگزاری آزمون بود که نه سازمان مدیریت دولتی و نه بانک مرکزی، هیچ کدام گردن نمیگیرند!

این شرکت‌کننده و جمعی دیگر از معترضین خواستار ابطال یا تعدیل ظرفیت‌های آزمون هستند و می‌گویند بانک مرکزی و سازمان مدیریت دولتی هیچ‌کدام مسئولیت ایرادات آزمون را برعهده نگرفته‌اند.

اعتراضات گسترده به آزمون استخدامی بانک مرکزی/ ۶۰۰ صندلی از آنِ چه کسانی می‌شود؟

سهمیه‌ها و عدالت استخدامی زیر سؤال

به گفته برخی از داوطلبان، بانک مرکزی در اعمال سهمیه‌ها نیز از چارچوب قانونی خارج شده است. به‌طور مشخص، در کد‌های شغلی ۱۹ و ۲۰ (مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی)، ظرفیت سهمیه آزاد نصف سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران تعیین شده؛ در حالی که نسبت داوطلبان این دو گروه برعکس بوده است. در کد ۲۵ ستادی نیز بنا به اعلام داوطلبان، ۴۲۲۵ نفر برای تنها دو ظرفیت رقابت کرده‌اند. این موارد از نگاه معترضان نقض صریح مواد ۲۱ و ۴۱ قانون خدمات ایثارگران و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی است.

در ادامه فهرست اعتراض‌ها، شکایاتی از نحوه تصحیح پاسخ‌نامه‌ها و اعلام نمرات دیده می‌شود. داوطلبان این آزمون مدعی‌اند در کارنامه‌ها، نمراتشان با پاسخ‌های درست تطابق ندارد و حتی در برخی رشته‌ها داوطلبان با نمره بالاتر مردود و کسانی با نمره پایین‌تر پذیرفته شده‌اند.

به‌عنوان نمونه، در رشته حسابداری (کد‌های ۸ و ۹) این تناقض بار‌ها مشاهده شده است. برخی داوطلبان می‌گویند سیستم تصحیح فاقد دقت بوده و مجری آزمون نیز به «اختلال و خطا‌های فنی» اذعان کرده است.

اعتراضات جمعی داوطلبان اکنون به کارزار مجازی کشیده شده است؛ کارزاری که هدفشان پیگیری حقوق تضییع‌شده و مطالبه پاسخگویی بانک مرکزی و سازمان اداری و استخدامی است.

 

ناشناس
|
France
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
1
11
پاسخ
آزمونها فرمالیته است برای استخدامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
1
8
پاسخ
برای ازمونها شرط سن برداشته بشه با 50سن بیکار شدیم به هر دلیلی بقیه عمر را چطوری بگذرانیم اون سابقه قبلی از شرط سن کم بشه ایا کسی هست درک کنه چرا کسی به فکر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
1
5
پاسخ
از کجا فهمیدی رقیب نداری؟؟؟

«من در ردیف ۴۱ دفترچه، رشته اقتصاد، سهمیه ۳ درصد شرکت کردم. بعد از انتشار فایل ظرفیت‌ها دیدم تنها داوطلب همین ردیفم و رقیب ندارم. اما بعداً فهمیدم ظرفیت رشته من را صفر کردند! یعنی از اول برای جای خالی‌نشده آزمون دادم. این مصداق تضییع آشکار حق داوطلب است.»
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
2
2
پاسخ
این که کاری ندارد و اینهمه دم و دستگاه نمی خواهد همه اطلاعات و داده های متقاضیان را یکجا و همه نیازهای بانک ها را را یکجا و بصورت یک پرامپت تخصصی به هوش مصنوعی بدهید تا افراد را انتخاب و چینش کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
همه بازيچه شدن...كاسبي از طريق ثبت نام راه انداختن اخرش اوني كه ميخوان بر ميدارن
کیاراز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
2
6
پاسخ
امان از این مردم ساده لوح..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
ساده لوح نيستيم چاره اي جز ثبت نام نداريم....گرفتار نيستي و نميفهمي
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
1
12
پاسخ
همه از قبل گزینش شده اند آزمون سیاه بازی است . با وجود سهمیه ها .
علیرضا زیگلری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
1
پاسخ
هرچند که می دانم گوش شنوایی برای شنیدن حرف های درست و علمی متاسفانه در بین مسئولین کشور کم است اما به عنوان یک معلم دانشگاه می گویم که سابقه تحصیلی علمی در دانشگاه ها باید برای پذیرش های اینچنینی ملاک باشد! این معنا ندارد که هر موسسه و سازمان وزارت خانه و ... برای خود دانشگاه باز کند و آزمون و ... برگزار کند! نتیجه اش می شود این ناترازی های مدیریتی و بهتر بگویم ناترازی در عرصه منابع انسانی! نباید تجربه دیگران را دوباره تجربه کرد! دانشگاه فصل الختام و فصل الخطاب است! تضعیف نهاد دانشگاه به سود هیچ کس در دنیای امروزی نیست! از شایسته سالاری خاکم باشد کسیکه در دانشگاه درس می خواند و تحقیق می کند و کار می کند و آموز می بیند و آموزش می دهد، ذهنی توانمند و خلاق در حل همه مشکلات، از امنیتی و سیاسی گرفته تا اقتصادی و ... دارد! لطفا به معیارهای درست جهانی برگردیم و تجربه های تلخ قرون گذشته را در عرصه های علمی و پژوهشی و ...، تکرار نکنیم!
داوطلب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
واقعا چنین آزمونی با این سطح کیفیت پایین واقعا سابقه نداشته. سوالات اشتباه، پاسخ های اشتباه و انتخاب سوالات از خارج از منابع علمی از اشکالات این آزمون بود. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی کشور، نباید زیر بار نتایج این آزمون برود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
همه ازمون ها پارتی بازی است
