En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟

طبق آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان تابستان امسال، بانک آینده بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان وام به شرکت‌های مرتبط خود داده که از این میان ۱۰۲ هزار میلیارد تومان آن بازپرداخت‌نشده باقی مانده است؛ اعدادی که ابعاد واقعی بحران مالی و انحلال این بانک را آشکار می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۶۵۱۰
| |
2637 بازدید
|
۲۳
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟

بانک آینده پس از سال‌ها فعالیت پرحاشیه در نظام بانکی و انباشت بی‌سابقه زیان و بدهی به بانک مرکزی، سرانجام با تصمیم سران سه قوه و اعلام رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی، تعیین‌تکلیف شد. از روز شنبه سوم آبان‌ماه، این بانک به‌طور رسمی در بانک ملی ایران ادغام شد؛ به این ترتیب از این تاریخ، تمامی مشتریان و سپرده‌گذاران بانک آینده، مشتری بانک ملی محسوب شدند و ارائه خدمات بانکی آنها نیز از سوی بانک ملی انجام می شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ نگاهی دقیق‌تر به اجزای مالی بانک آینده و بدهی‌های ثبت‌شده آن، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه تخصیص منابع، کیفیت دارایی‌ها و حجم وام‌های کلان به شرکت‌های مرتبط ایجاد می‌کند. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان تابستان ۱۴۰۴، بانک آینده در مجموع بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های وابسته یا دارای ارتباط مستقیم با خود پرداخت کرده است.

۱۰۲ هزار میلیارد تومان گم شد؟

از این رقم، بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی مشکوک‌الوصول ثبت شده است؛ یعنی بیش از ۷۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این مجموعه‌ها در وضعیت بازگشت‌ناپذیر قرار دارد. در عرف بانکی، بدهی مشکوک‌الوصول به تسهیلاتی گفته می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا قطع پرداخت اقساط آن گذشته باشد؛ وضعیتی که در عمل به معنای دشواری و گاه ناممکن بودن بازپرداخت منابع بانکی است.

وام های نجومی آینده به ۱۳ شرکت وابسته رسید

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، تنها ۱۳ شرکت در فهرست دریافت‌کنندگان اصلی وام‌های کلان از بانک آینده قرار دارند که تقریباً تمامی آنها دارای وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به این بانک بوده‌اند. در صدر این فهرست، نام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال به چشم می‌خورد؛ مجموعه‌ای که به‌تنهایی سهم قابل توجهی از تسهیلات کل شرکت‌های وابسته آینده را به خود اختصاص داده است.

رقم نجومی که به ایران مال رسید!

این شرکت طی ۱۳۵ فقره وام، در مجموع تا پایان شهریورماه امسال بیش از ۹۷ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان تسهیلات از بانک آینده دریافت کرده است. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۷۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان از این رقم، در ردیف بدهی‌های مشکوک‌الوصول ثبت شده و بازپرداختی برای آن صورت نگرفته است. به این ترتیب، حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانک آینده به شرکت‌های وابسته، تنها به ایران‌مال اختصاص داشته است.

ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟

ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟

ارزش‌آفرینان آینده؛ بدهی ۱۳ هزار میلیاردی

شرکت ارزش‌آفرینان آینده نیز از دیگر زیرمجموعه‌های بانکی است که تا پایان تابستان ۱۴۰۴، ۱۳ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان وام از بانک آینده دریافت کرده است. از این میزان، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارد؛ یعنی بیش از سه‌چهارم کل تسهیلات این شرکت بازگردانده نشده است.

آرین پردیس دنا؛ سومین بدهکار بزرگ

در رتبه بعد، شرکت آرین پردیس دنا قرار دارد که طی همین دوره، ۶ هزار و ۷۱۱ میلیارد تومان وام از بانک آینده اخذ کرده است. طبق گزارش‌های نظارتی، بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این وام نیز به‌عنوان بدهی مشکوک‌الوصول شناسایی شده است.

به گزارش تابناک؛ داده‌های فوق تصویری دقیق از ساختار ریسک‌دار دارایی‌های بانک آینده ارائه می‌دهد: تمرکز شدید تسهیلات در شرکت‌های وابسته، بازنگشتن منابع و تضعیف توان نقدشوندگی. اکنون که بانک آینده منحل و در بانک ملی ادغام شده، بانک مرکزی و مدیریت تازه باید تعیین‌تکلیف بازپرداخت این مطالبات را در دستور کار قرار دهد؛ به‌ویژه آنکه بخش قابل توجهی از این تسهیلات با وثایق کم‌ارزش یا پروژه‌های کم‌بازده پوشش داده شده است.

بنابراین، تجربه انحلال بانک آینده، بار دیگر نشان داد که پدیده «شرکت‌های خودی وام‌گیرنده» تا چه حد می‌تواند برای نظام بانکی و اعتماد سپرده‌گذاران خطرساز باشد، پدیده‌ای که بدون اصلاح ساختار مالکیت و نظارت مستمر، ممکن است در دیگر بانک‌ها نیز تکرار شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران مال بانک آینده انحلال بانک آینده بانک مرکزی بدهکاران بانکی
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۳
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
17
پاسخ
بیچاره ملتی که برای گرفتن یک وام با مبلغ ناچیز باید ضامن، چک صیادی، سفته بیاورند تا وام دریافت کنند ولی کسانی که خود را انقلابی و سوپر انقلابی با یقه بسته، هر کار دلشان خواست می کنند ولی کسی از انها بازخواست نمی کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
17
پاسخ
جای نگرانی نیست بدهی می مونه برای بیت المال و جیب مردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
دقیقا یک بار بانک مرکزی پول چاپ کرده که به بانک آینده بده برای وام دادن و حالا باید پول بدون پشتیبان چاپ کنه برای پرداخت بدهی این شرکت ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
15
پاسخ
جزییات تکان دهنده!! برا ما معمولی شده خیلی هم تکانمان نمیده الان هم بانک ملی از جیب بیت الحال تامین میکه تموم شد رفت
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
15
پاسخ
شکی وجود ندارد که سهامداران اصلی بانک آینده و تسهیلات گیرندگان در دایره و مورد وثوق نظام بوده اند. اگه غیر خودی بودند بانک مرکزی هرگز چنین اجازه ای نمیداد.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
10
پاسخ
مال مفت و دل بیرحم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
8
پاسخ
بانک آینده و همه موارد قبلی ، بدون چراغ سبز چنین فعالیتی را به تنهایی انجام داده باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
13
پاسخ
مگه بانک مرکزی نظارت نمی کرد ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
12
پاسخ
من برای یک وام 50 میلیون تومنی هر کاری کردم اخرش هم نشد که بگیرم !!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
15
پاسخ
انصاری عروسک بود
عروسک گردان کی بود؟
مسلم عبیری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
8
پاسخ
لطفا اطلاعات بیشتری از بانک مرکزی دریافت و منتشر نمایید. در سال 1391 که بانک تات تبدیل به بانک آینده شد، با پرداخت سود بالا توانست حدود یک چهارم نقدینگی کل کشور را در بانک آینده جمع کند و از آن میان یک وام 99 هزار میلیارد تومانی برای سهامدار اصلی خود تعریف نمود. این وام صرف خرید ارز ترجیحی 1226 تومانی شد. چیزی نزدیک به 80 میلیارد دلار!!! حساب ذخیره ارزی آن زمان حدود 170 میلیارد دلار موجودی داشت که با ثمن بخس از دست رفت. قیمت ارز در بهمن 1391 به 4 هزار تومان نزدیک شد. شوک بسیار بزرگی بود. مابقی حساب ارزی نیز به سایر افرادی که اطلاع از تحریم های آتی داشتند، فروخته شد. بدهی سهامدار بانک آینده به اقتصاد ایران ده برابر بیش از ایران مال است. لذا درخواست داریم تحقیق بیشتری در مورد جعبه سیاه شروع تحریم ها و به تاراج رفتن ارز کشور نمایید. با تشکر
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۷ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۵ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۸۶ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۴ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bgc
tabnak.ir/005bgc