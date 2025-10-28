En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
صورت مالی بانک آینده زیر ذره بین تابناک

بانکی که ثانیه‌ای ۴,۶۳۶,۰۰۰ تومان زیان داد/ «بانک آینده» چگونه به پایان سلام کرد؟

بانک آینده پس از دوازده سال فعالیت در شبکه بانکی، به نقطه‌ای رسید که اعداد ترازنامه‌اش روز به روز رنگ هشدار می‌داد؛ بانکی با سرمایه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی که در آخرین گزارش مالی خود از زیان ۳۷ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومانی در تنها سه ماه نخست سال خبر داده بود.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۲۲
| |
475 بازدید

بانکی که ثانیه‌ای ۴,۶۳۶,۰۰۰ تومان زیان داد/ «بانک آینده» چگونه به پایان سلام کرد؟

پس از دوازده سال پرماجرا در نظام بانکی ایران، نام بانک آینده به‌طور رسمی از نقشه شبکه بانکی حذف شد؛ تصمیمی که با امضای سران قوا، نقطه پایان بر یکی از پرچالش‌ترین بانک های خصوصی کشور گذاشت. تابلوهای آینده به سرعت جای خود را به نشان همیشه بانک ملی داد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اما آنچه پایان کار آینده را رقم زد، نه تصمیم سیاسی، بلکه ترازنامه‌ای منفی بود که دیگر تحمل هیچ عدد تازه‌ای را نداشت.

بر اساس آخرین صورت های مالی رسمی منتشرشده در سامانه کُدال، بانک آینده در سه‌ماهه نخست سال جاری، چیزی نزدیک به ۳۷ هزار  و ۲۵۳ میلیارد تومان زیان خالص تولید کرده است؛ رشدی ۲۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، عددی که به معنای بحران وجودی آینده بود.

بانکی که ثانیه‌ای ۴,۶۳۶,۰۰۰ تومان زیان داد/ «بانک آینده» چگونه به پایان سلام کرد؟
 
 

هر ثانیه در آینده چقدر زیان خلق شد؟

اما بیاییم کمی دقیق‌تر حساب کنیم:

در هر ۲۴ ساعت، این بانک حدود ۴۰۰ میلیارد تومان زیان خالص در بهار امسال ساخت؛ یعنی در هر ساعت، ۱۷ میلیارد تومان و در هر ثانیه، ۴ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان نابودی سرمایه! بنابراین اگر بانک‌ها کارخانه پول‌سازی باشند، آینده دقیقاً کارخانه‌ی سوختِ سرمایه بود.

زیان انباشته ابرنجومی در شبکه بانکی ایران

در پایان خردادماه، این روند فروپاشی منجر به رقم خیره‌کننده‌ی ۵۰۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در بانک آینده شد که برابر با تقریبا ۷ میلیارد دلار در نرخ‌های رسمی مرکز مبادله است. رقم بدهی بانک آینده به سایر بانک‌ها نیز از مرز ۴۴۴ هزار میلیارد تومان در پایان بهار عبور کرد و بدون هیچ طلبی از دولت، آینده در تنهایی مالی مطلق ایستاد.

بانکی که ثانیه‌ای ۴,۶۳۶,۰۰۰ تومان زیان داد/ «بانک آینده» چگونه به پایان سلام کرد؟

سپرده‌گذاران هم، به‌درستی نگران شدند. به گونه ای که مجموع سپرده‌های مشتریان آینده در پایان فصل بهار به حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ اندکی کمتر از دوره قبل که نشانه‌ای از فرار آرام سرمایه پیش از آژیر نهایی آینده در پایان مهر بود!

آینده با هزینه های نجومی خاموش شد!

اما شاید عجیب ترین بخش ماجرا جایی دیگر است: هزینه‌های اداری و عمومی بانک که با جهشی ۷۳ درصدی به بیش از ۲ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان در سه ماهه بهار امسال رسید. هزینه‌های مالی در سه ماهه ابتدایی سال نیز از ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ تومان عبور کرد. برای بانکی که عملاً نفس اقتصادی نداشت، چنین ریخت‌و‌پاشی قابل تامل است!

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
انحلال بانک آینده بانک آینده صورت های مالی بانک ها زیان دهی بانک بدهی های بانکی زیان خالص علی انصاری بانک مرکزی زیان انباشته بانک آینده
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۷ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۸ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است  (۴۰ نظر)
سارق خشن: مردم شجاع شدند باید با چاقو می‌زدم  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005bk2
tabnak.ir/005bk2