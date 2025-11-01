En
کیهان: نمایندگان مجلس سران سه قوه را فریب دادند!

عریانی نتیجه و دنباله کشف حجاب است و مقابله با آن نمی‌تواند بدون مقابله جدی با کشف حجاب باشد.
کیهان: نمایندگان مجلس سران سه قوه را فریب دادند!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمداری نوشت: «حرکت از پله دوم»! یکی از ترفندهای عملیات روانی است. از این ترفند با چند هدف جداگانه ولی مشابه و نزدیک به هم استفاده می‌شود. یکی از رایج‌ترین کاربرد آن هنگامی است که حریف درپی عادی کردن یک پدیده پلشت و ناهنجار است. با این توضیح که وقتی جامعه از یک پدیده ناهنجار رنج می‌برد و از عواقب ویرانگر و زیانبار آن نگران است، دشمن برای عادی کردن آن پدیده ناهنجار، دنباله‌ای فاجعه‌بار‌تر و زیانبارتر از آن را پیش کشیده و ترویج می‌کند. جامعه در این حالت به طور طبیعی از پیدایش پدیده دوم دچار نگرانی و تشویش بیشتری می‌شود. انتظار و هدف حریف آن است که مردم با مشاهده و یا حتی تصور پدیده زشت و ویرانگر بعدی به ناهنجاری قبلی تن داده و آن را بپذیرند و یا وجود آن را عادی تلقی کرده و نسبت به آن حساسیت کمتری نشان بدهند. 

 طی بیش از دو سال گذشته، درباره پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب، یادداشت‌ها و گزارش‌های فراوانی داشته‌ایم و از جمله آن که وقتی لایحه حجاب و عفاف مطرح شده و از دستگاه قضائیه به دولت و از دولت به مجلس رفت، نوشته بودیم که اساساً مطرح شدن این لایحه مشکوک است و به نظر می‌رسد که از سوی مشاوران نفوذی دشمن طراحی شده باشد! همان هنگام در یادداشتی با ارائه چند دلیل و سند تأکید کرده بودیم که این لایحه نه فقط مانع کشف حجاب نیست، بلکه گسترش این پدیده عفت‌سوز را نیز به دنبال خواهد داشت. یادداشت‌ها و گزارش‌های آن روزهای کیهان با اعتراض برخی از دولتمردان، نمایندگان مجلس و شمار فراوانی از غربگرایان رو‌به‌رو شد. تا این که در همان هنگام رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام بر ساختگی و تحمیلی بودن چالش حجاب تأکید کرده و می‌فرمایند: «کسانی نشستند و نقشه کشیدند و برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشورمان. در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت. مردم داشتند زندگی می‌کردند با شکل‌های مختلف». حضرت ایشان در ادامه بر شرعی و قانونی بودن حکم حجاب و ضرورت رعایت آن تأکید کرده و با اشاره به کانون بیرونی کشف حجاب و لزوم درک این نکته فرمودند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب...». 

۴- گسترش کشف حجاب که امروزه شاهد آنیم به وضوح نشان می‌دهد پیش‌بینی آن روزها و طراحی دشمنان بیرونی برای اشاعه این پدیده خانمانسوز که در هشدار رهبر معظم انقلاب آمده بود، یک واقعیت غیر قابل تردید بوده است و با کمال تأسف باید گفت که در این طرح فریب برخی از مسئولان بلندپایه نظام نیز به بازی گرفته شده بودند و برخی از آنها هنوز هم در همان میدان فریب دشمن بازی می‌کنند! تا آنجا که سران سه قوه از اجرای همان لایحه نیم بند و ناقص عفاف و حجاب که به قانون تبدیل شده بود نیز جلوگیری کرده و هنوز هم می‌کنند! و اما، داستان در این نقطه ختم نمی‌شود و دشمن فاز بعدی این ماجرای پلشت را هم کلید زده و با بهره‌گیری از ترفند «حرکت از پله دوم» در حال عملیاتی کردن آن است. توضیح آن که این روزها دشمنان بیرونی و عوامل داخلی آنها، یعنی همان‌ها که با فریب سه قوه قضائیه و مقننه و مجریه، لایحه عفاف و حجاب را بدون آن که به آن نیازی باشد به جامعه تحمیل کرده بودند، ساز جدیدی کوک کرده‌اند که دقیقاً مانند تحمیل لایحه عفاف و حجاب، ظاهری دلسوزانه دارد ولی خروجی آن که هدف پنهان آن است، تلاش مرموزی برای تثبیت پدیده پلشت کشف حجاب است.  

۵- مدتی است که در برخی از موارد هرچند کم‌دامنه، پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب به «نیمه‌عریانی» کشیده شده است و شماری از مسئولان و دست‌اندرکاران که در سلامت و دلسوزی بسیاری از آنها تردیدی نیست با انتقاد از نیمه‌عریانی برخی از زنان، بر مقابله با آن تأکید و تصریح می‌کنند. نکته درخور توجه و نگران‌کننده، آن که برخی از آنها در تأکید خود بر مقابله با نیمه عریانی به ممنوعیت کشف حجاب اشاره‌ای نمی‌کنند(!) انگار که پدیده کشف حجاب از ممنوعیت دینی و قانونی و انسانی خارج گردیده و پذیرفته شده است! و فقط باید مراقب بود که این پدیده به عریانی و نیمه‌عریانی منجر نشود! این، دقیقاً همان ترفند «حرکت از پله دوم» دشمنان بیرونی و پادوهای داخلی آنهاست. به مرگ گرفته‌اند تا ملت به تب راضی شوند! و حال آن که عریانی نتیجه و دنباله کشف حجاب است و مقابله با آن نمی‌تواند بدون مقابله جدی با کشف حجاب باشد.

روزنامه کیهان قانون حجاب عفاف قوه قضایی کشف حجاب حسین شریعتمداری حجاب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
مثل همیشه حرف حق، منطقی و عقلانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
کیهان انتظار دارد م دان با شلوار خمره ای و کلا نمدی و زنان با چاد و فقط یک چشم استفاده کنند در بیرون خانه تا رضایت کیهان بر طرف شود و از نگرانی بهشت جهنم مردم بیرون آید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
بند اول و دوم و سومش در متن وجود ندارد . گویا از تکنیک پله چهارم استفاده کردند !
علی قلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
قبل از پرداختن به لایحه حجاب ، به لایحه تامین معیشت مردم پرداخته شود که این امر نزد خدا پسندیده تر است . اون

حضراتی که دم از لایحه حجاب و عفاف میزنند ماهانه بالغ از صدها میلیون تومان حقوق دریافت میکنند . و گفتن این مطالب

از سر سیری شکم است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
فقر فحشا میاره
شما فقر ببر فحشا کمتر میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
کیهان
باز رفتی تو حاشیه
کشور مشکلات بی شماری دارد
تورم داره مردم را از پا در میاره
حالا هی گیر بده به حجاب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
همه چیزمون با هم جور جوره شما حرص نخور
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
شما نظری در مورد انصاری و بانک اینده ندارید؟ چگونه می شود پول های مردم را دزدید و صدایی از کیهان در نیاید؟ راز موفقیت علی انصاری در چه بود؟ ما منتظر پاسخ هستیم
