به گزارش تابناک، علیرضا محمدی شامگاه پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این آتش‌سوزی سحرگاه رخ داد و تا عصر امروز ادامه داشت.

وی افزود: با حضور نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران، همیاران و دوستداران طبیعت و نیز کمک نیروهای محلی آتش‌سوزی این منطقه مهار شده است.

محمدی یادآور شد: با توجه به پوشش متراکم جنگلی و شیب تند منطقه مهار آتش‌سوزی از سحرگاه تا عصر امروز به طول انجامید.

وی بیان کرد: هرچند آتش سوزی در چندین مرحله مهار شده بود، اما به علت سقوط کنده‌های نیم سوز آتش دوباره شعله‌ور می‌شد.

محمدی ادامه داد: شماری از نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران برای پایش محل و جلوگیری از بروز دوباره آتش‌سوزی به علت سقوط احتمالی کنده‌ها در منطقه حادثه حضور دارند.

به گزارش ایرنا، ۱۴۳ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی استان ایلام را مناطق حفاظت شده تشکیل داده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ مورد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان رخ داده که منجر به تخریب بیش از یک‌هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی شده و این در حالی است که تعداد آتش‌سوزی‌های سال گذشته از ۱۰۰ مورد نیز فراتر رفت.

در مقابل ۲۰ مورد از آتش‌سوزی‌های سال جاری در مناطق حفاظت شده استان روی داده است.

طبق برآورد کارشناسان، خسارت مستقیم ناشی از سوختن هر هکتار جنگل بیش از یک میلیارد تومان است و بر این اساس، زیان اقتصادی آتش‌سوزی‌های امسال ایلام تاکنون از ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است؛ رقمی که بدون محاسبه ارزش خدمات زیست‌بومی از دست‌رفته برآورد شده است.