به گزارش تابناک به نقل از رویترز، شرکتهای بزرگ فناوری از جمله متا (مالک اینستاگرام و فیسبوک)، تیکتاک و اسنپ اعلام کردند با وجود مخالفت خود با قانون جدید استرالیا برای ممنوعیت استفاده کاربران زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی، از تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ اجرای آن را آغاز خواهند کرد.
قانون دولت استرالیا شرکتهای شبکههای اجتماعی را ملزم میکند تا «اقدامات معقول» برای جلوگیری از فعالیت کاربران کمتر از ۱۶ سال انجام دهند. در صورت تخلف، جریمهای تا سقف ۴۹/۵ میلیون دلار استرالیا (معادل حدود ۳۲/۵ میلیون دلار آمریکا) برای آنها در نظر گرفته شده است.
نمایندگان شرکتهای متا، تیکتاک و اسنپ در نشست پارلمان استرالیا اعلام کردند که با وجود انتقاد از کارایی این قانون در محافظت از نوجوانان، به آن پایبند خواهند بود. آنها همچنین گفتهاند بهزودی با صاحبان بیش از یک میلیون حساب کاربری زیر ۱۶ سال تماس خواهند گرفت تا درباره حذف دادهها یا ذخیره موقت آن تا زمان رسیدن به سن قانونی تصمیمگیری شود.
مسئول سیاستگذاری عمومی تیکتاک در استرالیا، «الا وودز-جویس»، تأکید کرد: «ما همچنان معتقدیم این قانون نمیتواند بهطور مؤثر از جوانان محافظت کند، اما تیکتاک به تعهدات قانونی خود عمل خواهد کرد.»
«میا گارلیک»، مدیر سیاستگذاری متا در استرالیا و نیوزیلند، گفت حدود ۴۵۰ هزار حساب کاربری در فیسبوک و اینستاگرام متعلق به افراد زیر ۱۶ سال است و این حسابها تا پیش از اجرای قانون بررسی و غیرفعال میشوند. شرکتهای اسنپ و تیکتاک نیز آمار مشابهی از کاربران نوجوان خود ارائه دادند.
به گفته این شرکتها، نرمافزارهای تشخیص خودکار رفتار کاربران برای شناسایی سن واقعی آنها مورد استفاده قرار میگیرد. افرادی که اشتباهاً زیر ۱۶ سال تشخیص داده شوند، میتوانند از طریق ابزارهای ارزیابی سنی شخص ثالث اعتراض کنند.