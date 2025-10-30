به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «دیمیتری پسکوف» سهنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز (پنجشنبه) با بیان اینکه آمریکا هنوز هیچ پیشنهاد اساسی در مورد «پیمان استارت نو» ارائه نکرده است تاکید کرد: هنوز خیلی زود است که درباره پیشبرد گفتوگو با واشنگتن درباره این پیمان صحبت کنیم.
وی ادامه داد: سرنوشت «استارت نو» و آزمایشهای هستهای موضوعات متفاوتی هستند، اما بارها در طول تماسهای روسیه و آمریکا بر لزوم مذاکرات کارشناسی در مورد خلع سلاح هستهای تاکید شده است.
استارت نو (New Start) یک پیمان در رابطه با کاهش تسلیحات هستهای دو جانبه میان ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه است که روسای جمهور وقت دو کشور در ۸ آوریل ۲۰۱۰ در پراگ، پایتخت جمهوری چک در دیدار با یکدیگر آن را برای کاهش زرادخانههای هستهای خود امضا کردند.
بنابر گزارش خبرگزاری ریانوستی، پسکوف در کنفرانس خبری هفتگی خود خاطرنشان کرد: خلع سلاح هستهای موضوع بسیار پیچیدهای است و مذاکرات در مورد آن همیشه به مرور زمان تمدید میشود.
او همچنین درباره دستور جدید رئیس جمهور آمریکا به وزارت جنگ این کشور مبنی بر اینکه آزمایش سلاحهای هستهای را «در شرایط برابر» با روسیه و چین آغاز کند، گفت: ایالات متحده یک کشور مستقل است و حق دارد تصمیمات مستقلی، از جمله در حوزه آزمایش هستهای اتخاذ کند.
مقام ارشد روس تصریح کرد: اگر ترامپ هنگام اشاره به اینکه سایر کشورها ظاهراً در حال آزمایش سلاحهای هستهای هستند، به (موشک) «بورِوستنیک» اشاره میکند، اطلاعات او نادرست است.
سخنگوی کرملین با تاکید بر اینکه آزمایش موشک بوروستنیک غیرهستهای بوده است، اظهار داشت: رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده است که کشورهای دیگر در حال انجام آزمایشهای سلاح هستهای هستند، اما اگر منظور او موشک بوروستنیک روسیه بوده، چنین ادعاهایی نادرست است.
پسکوف افزود: احتمالاً متوجه شدهاید که پوتین [رئیس جمهور روسیه]روز یکشنبه در مورد بوروستنیک صحبت کرد و دیروز به آزمایش پوسیدون که دو روز قبل از آن اتفاق افتاد، اشاره کرد. مسکو امیدوار است اطلاعات مربوط به آزمایشهای بوروستنیک و پوسیدون بهطور دقیق و به درستی به ترامپ منتقل شده باشد.
او خاطر نشان کرد که این پرتابها به هیچ وجه نمیتوانند آزمایش هستهای تلقی شوند.
وی با تاکید بر اینکه «مهلت فعلی آزمایش سلاحهای هستهای در حال اجراست» اظهار داشت: «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه بارها گفته است که اگر هر کشوری از مهلت قانونی آزمایش هستهای صرف نظر کند، روسیه بر اساس آن اقدام خواهد کرد
او همچنین درباره آزمایش موفقیت آمیز اژدر هستهای پوسیدون که رئیس جمهور روسیه روز گذشته آن را اعلام کرد، توضیح داد: پوتین در یک بیمارستان نظامی درباره پوسیدون اظهار نظر کرد، زیرا سربازان روس علاقهمند به یادگیری در مورد تضمین امنیت کشور هستند.
سخنگوی کرملین درباره گفتوگوها میان روسیه و ایالات متحده نیز خاطر نشان کرد: مسکو معتقد نیست که گفتوگوی بین دو کشور به بنبست رسیده است.
پسکوف در ادامه درباره انجام گفتوگویی بین پوتین و «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین بیان کرد: در حال حاضر چنین چیزی در برنامه رئیسجمهور نیست، اما میتوان آن را به سرعت ترتیب داد.