چربی سوزی کچلی را درمان می کند!

محققان در پژوهشی جدید نشان داده اند تحریک پوستی معتدل ممکن است سلول‌های چربی را وارد حالت اضطراری کند و آنها سیگنال‌هایی به فولیکول‌های در حال خواب بفرستند که به نوبه خود به رشد موهای جدید در چند هفته منجر شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محققان دانشگاه ملی تایوان در پژوهشی که احتمالاً دستاوردی در حوزه مقابله با کچلی به حساب می‌آید، متوجه شدند التهاب کوتاه مدت و کنترل شده پوست زنجیره واکنش‌هایی را داخل بدن رقم می‌زند. سلول‌های ایمنی به سرعت وارد عمل می‌شوند و به سلول‌های چربی اطراف سیگنال می‌دهند تا بشکنند و با آزاد کردن اسیدهای چربی که سلول‌های بنیادی فولیکول‌های در حال خواب مو را روشن می‌کنند رشد مو را آغاز کنند.

این پژوهشگران از کرم موضعی سدیم دودسیل سولفات(SDS) برای ایجاد یک تحریک پوستی معتدل در موش‌ها استفاده و پس از آن واکنش ایمنی بدنشان را رصد کردند. ماکروفاژها یا سلول‌های ایمنی که مسئولیت پاکسازی و ترمیم را برعهده دارد، در محل بافت ملتهب تجمع و پروتئینی به نام SAA3 آزاد کردند. این فرایند به عنوان پیامی به سلول‌های چربی اطراف عمل کرد و سبب شد آنها چربی‌های ذخیره شده را بشکنند. این فرایند به عنوان لیپولیز شناخته می‌شود. سپس اسیدهای چرب تک غیراشباع حاصل (MUFAs) در بافت اطراف آزاد شدند و آنها با سلول‌های بنیادی فولیکول مو در حال خواب ارتباط برقرار کردند. در اصل این اسیدهای چرب پیام بیداری را به سلول‌های بنیادی منتقل کردند و متابولسیم آنها را افزایش دادند و این امر به رشد مو منجر شد.

پس از آن به سرعت در لکه‌های پوستی تحریک شده در موش‌ها موهای جدید رشد و تست‌ها نیز تأیید کرد سلول‌های چربی زیر سطح پوست این قسمت به حالت چربی سوزی منتقل شده اند. این امر نشان دهنده انفجار فعالیت متابولیکی است که به طور نرمال با روزه گرفتن یا قرار گرفتن در معرض سرما همراه است.

محققان برای تأیید آنکه همین فرایند با تحریک عمیق‌تر نیز رخ می‌دهد، آزمایش‌های جداگانه ای با استفاده از جراحت کنترل شده ناشی از لیزر انجام دادند. این فرایند نتایج مشابهی را دربر داشت که نشان می‌دهد مسیر رشد دوباره مو مبتنی بر چربی فقط روی سطح عمل نمی‌کند.علاوه بر آن، مسدود کردن این تجزیه سلول‌های چربی، بازسازی مو را به طور کامل متوقف کرد و نشان داد که لیپولیز نقش کلیدی در بازسازی مو دارد.