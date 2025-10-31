به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، محمود فضيلت از پژوهشگران دهههای اخیر ادبیات فارسی است که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مشغول به تدریس است و آثاری در حوزه ادبیات ایران و جهان دارد. فضیلت بهسرایش شعر هم مشغول است و با تخلص «م.آیینه» شعر میگوید.
فضیلت بهتازگی غزلی با نام «با حافظ» سروده که برای انتشار در اختیار تابناک قرار گرفته است.
در ادامه اینشعر تازه را میخوانیم؛
رندانه میسرایی و رندانه میروی
با حجمی از حقیقت و افسانه میروی
خونین دلی و با لب خندان چو جام مِی
با چشم عاقل و دل دیوانه میروی
بر گیسوی عروس سخن شانه میزنی
با کولهبار واقعه بر شانه میروی
شمعی و میگدازی و پروا نمیکنی
شمعی و بر طریقت پروانه میروی
از دوست میسرایی و رندی و جام می
رندانه راه عاقل فرزانه میروی
شعر تو شوکران طریق حقیقت است
از جام عشق مستی و مستانه میروی
از نغمهی تو عاقل و دیوانه سرخوشند
پیمان شکسته در پی پیمانه میروی
تصویری از تناقض ذهن زمانهای
با کعبهای و در ره بتخانه میروی
داروی درد سینه بیمار بیدلی
یا خود همای بختی و ویرانه میروی
ترکیبی از نبوغ مجاز و حقیقتی
زان سوی کفر و دین ره جانانه میروی
دریای گوهری و پر از گنج شایگان
در دری است شعر تو دردانه میروی
بن مایههای شعر تو اندیشه است و مهر
چون آفتاب و در شب کاشانه میروی
ای حافظ طریق مدارا و راستی
در بزم صوفیانه به شکرانه میروی
آیینهای و رمزگشای حقیقتی
در راه کشف معنی بیگانه میروی