به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، محمود فضيلت از پژوهشگران دهه‌های اخیر ادبیات فارسی است که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مشغول به تدریس است و آثاری در حوزه ادبیات ایران و جهان دارد. فضیلت به‌سرایش شعر هم مشغول است و با تخلص «م.آیینه» شعر می‌گوید.

فضیلت به‌تازگی غزلی با نام «با حافظ» سروده که برای انتشار در اختیار تابناک قرار گرفته است.

در ادامه این‌شعر تازه را می‌خوانیم؛

رندانه می‌سرایی و رندانه می‌روی

با حجمی از حقیقت و افسانه می‌روی

خونین دلی و با لب خندان چو جام مِی

با چشم عاقل و دل دیوانه می‌روی

بر گیسوی عروس سخن شانه می‌زنی

با کوله‌بار واقعه بر شانه می‌روی

شمعی و می‌گدازی و پروا نمی‌کنی

شمعی و بر طریقت پروانه می‌روی

از دوست می‌سرایی و رندی و جام می

رندانه راه عاقل فرزانه می‌روی

شعر تو شوکران طریق حقیقت است

از جام عشق مستی و مستانه می‌روی

از نغمه‌ی تو عاقل و دیوانه‌ سرخوشند

پیمان شکسته در پی پیمانه می‌روی

تصویری از تناقض ذهن زمانه‌ای

با کعبه‌ای و در ره بتخانه می‌روی

داروی درد سینه بیمار بی‌دلی

یا خود همای بختی و ویرانه می‌روی

ترکیبی از نبوغ مجاز و حقیقتی

زان سوی کفر و دین ره جانانه می‌روی

دریای گوهری و پر از گنج شایگان

در دری است شعر تو دردانه می‌روی

بن مایه‌های شعر تو اندیشه‌ است و مهر

چون آفتاب و در شب کاشانه می‌روی

ای حافظ طریق مدارا و راستی

در بزم صوفیانه به شکرانه می‌روی

آیینه‌ای و رمز‌گشای حقیقتی

در راه کشف معنی بیگانه می‌روی