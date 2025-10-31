En
یک‌غزل تازه؛ «با حافظ»/از نغمه‌ی تو  عاقل و دیوانه‌  سرخوشند

محمود فضیلت پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی غزلی با نام «با حافظ» سرود.
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، محمود فضيلت از پژوهشگران دهه‌های اخیر ادبیات فارسی است که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مشغول به تدریس است و آثاری در حوزه ادبیات ایران و جهان دارد. فضیلت به‌سرایش شعر هم مشغول است و با تخلص «م.آیینه» شعر می‌گوید.

فضیلت به‌تازگی غزلی با نام «با حافظ» سروده که برای انتشار در اختیار تابناک قرار گرفته است.

در ادامه این‌شعر تازه را می‌خوانیم؛

رندانه می‌سرایی و رندانه می‌روی
با حجمی  از حقیقت و افسانه می‌روی

خونین دلی و با  لب خندان چو جام مِی
با  چشم  عاقل  و  دل  دیوانه می‌روی

بر  گیسوی عروس سخن شانه می‌زنی
با  کوله‌بار  واقعه  بر   شانه  می‌روی

شمعی و می‌گدازی و پروا  نمی‌کنی
شمعی و  بر  طریقت پروانه می‌روی

از دوست می‌سرایی و  رندی  و جام می
رندانه  راه  عاقل  فرزانه  می‌روی

شعر تو شوکران طریق حقیقت است
از جام عشق  مستی  و  مستانه می‌روی

از نغمه‌ی تو  عاقل و دیوانه‌  سرخوشند
پیمان شکسته  در پی پیمانه می‌روی

تصویری  از  تناقض  ذهن  زمانه‌ای
با کعبه‌ای و در  ره  بتخانه می‌روی

داروی  درد  سینه  بیمار  بی‌دلی
یا  خود  همای  بختی  و  ویرانه می‌روی

ترکیبی  از  نبوغ  مجاز  و حقیقتی
زان سوی کفر و دین  ره  جانانه می‌روی

دریای گوهری و  پر  از  گنج  شایگان 
در دری است شعر تو   دردانه  می‌روی 

بن مایه‌های شعر تو اندیشه‌ است و مهر
چون آفتاب و در شب  کاشانه  می‌روی

ای حافظ طریق مدارا  و  راستی
در بزم صوفیانه به شکرانه می‌روی

آیینه‌ای و  رمز‌گشای  حقیقتی 
در  راه کشف معنی بیگانه می‌روی

