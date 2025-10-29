پای فائزه هاشمی به مجلس باز شد!

انتخاب: حمیدرسایی در جلسه امروز مجلس نطق تندی علیه رئیس جبهه اصلاحات و فائزه هاشمی انجام داد.

بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

برخی رسانه ها از یک جریان واداده تیتر زده اند که اینجا مجلس روسیه شده، مجلس را متهم به روس گرایی کردند. در عین حال به سرکوبگران روس در تاریخ ایران اشاره کردند و الگوی خودشان قرار دادند.

یک خانم سگ بازی توییت زدند که لیاخوف فقط یک اسم در تاریخ ایران نیست. بله لیاخوف نماد خیانت واداده های داخلی بود. نماد توسل خائنین به دخالت خارجی بود. این نماد شایسته ی کیست؟ اگر امروز با اینها برخورد قضایی نشود فردا فرزندان اینها دم در میاورند! دادستان محترم چرا برخورد نمیکنید؟

دیروز فائره هاشمی ادعا کرده پدرم توسط داخلی ها کشته شده، دو سال قبل خواهرش چنین ادعایی مطرح کرده بود. من کار به ادعای بچه های آقای هاشمی ندارم، ادعا زیاد کرده اند. دادستان محترم اگر دوسال پیش بررسی کرده بودید امروز این ادعا تکرار نمی شد. چرا در دهان اینها زده نمی شود . چرا جمهوری اسلامی متهم به انواع و اقسام موارد می شود اما چون از یک خانواده خاص هستند کسی رسیدگی نمی کند. مگر قانون اساسی نگفته همه با هم برابر هستند. اگر با این افراد امروز برخورد نشود فردا فرزندانشان و پس فردا نوه و نتیجه هایشان اینطور نظام را متهم می کنند.