En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
حمله رسائی به سران اصلاحات

پای فائزه هاشمی به مجلس باز شد!

حمیدرسایی در جلسه امروز مجلس نطق تندی علیه رئیس جبهه اصلاحات و فائزه هاشمی انجام داد.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۷۵
| |
1769 بازدید
|
۱۲
پای فائزه هاشمی به مجلس باز شد!

انتخاب: حمیدرسایی در جلسه امروز مجلس نطق تندی علیه  رئیس جبهه اصلاحات و فائزه هاشمی انجام داد.

بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است: 

برخی رسانه ها از یک جریان واداده تیتر زده اند که اینجا مجلس روسیه شده، مجلس را متهم به روس گرایی کردند. در عین حال به سرکوبگران روس در تاریخ ایران اشاره کردند و الگوی خودشان قرار دادند.

یک خانم سگ بازی توییت زدند که لیاخوف فقط یک اسم در تاریخ ایران نیست. بله لیاخوف  نماد خیانت واداده های داخلی بود. نماد توسل خائنین به دخالت خارجی بود. این نماد شایسته ی کیست؟ اگر امروز با اینها برخورد قضایی نشود فردا فرزندان اینها دم در میاورند!  دادستان محترم چرا برخورد نمیکنید؟

دیروز فائره هاشمی ادعا کرده پدرم توسط داخلی ها کشته شده، دو سال قبل خواهرش چنین ادعایی مطرح کرده بود. من کار به ادعای بچه های آقای هاشمی ندارم، ادعا زیاد کرده اند. دادستان محترم اگر دوسال پیش بررسی کرده بودید امروز این ادعا تکرار نمی شد. چرا در دهان اینها زده نمی شود . چرا جمهوری اسلامی متهم به انواع و اقسام موارد می شود اما چون از یک خانواده خاص هستند کسی رسیدگی نمی کند. مگر قانون اساسی نگفته همه با هم برابر هستند. اگر با این افراد امروز برخورد نشود فردا فرزندانشان و پس فردا نوه و نتیجه هایشان اینطور نظام را متهم می کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حمیدرسایی نماینده مجلس فائزه هاشمی سیدمحمد خاتمی سران اصلاحات مجلس شورای اسلامی هاشمی رفسنجانی مرگ هاشمی
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
کاظم جلالی انکار نکرد؛ همکاری دفاعی با روسیه در جریان است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
معاون اول دادستان کل کشور: عظمتی که حماس ایجاد کرد پوزه دشمن را به خاک مالید
روایت جدید از مرگ مبهم هاشمی رفسنجانی
برای حل بحران کاهش جمعیت فقط هفت سال فرصت داریم! / قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین اجرایی نمی‌شود / آقای رئیس جمهور خبر دارید دلار ۳۸ هزار تومان شده است؟ / کشف حجاب خلاف قانون است؛ برای این قصه باید تدبیر کرد / بر سر دوشیدن عربستان بین غرب و شرق رقابت ایجاد شده است
۱۶ صندوق بازنشستگی فاقد قانون هستند / آقای وزیر بهداشت! انتصاب مدیران چُرتی و صندلی نشین، مشکلات حوزه بهداشت و درمان را مضاعف می‌کند / سازمان برنامه و بودجه اعتقادی به ساخت دو میلیون مسکن ندارد
ماجرای اختلاف دختر هاشمی رفسنجانی با خاتمی
نقدهای جنجالی عبدی علیه هاشمی
ما در مجلس «نماینده‌تر» نداریم / قالیباف: مصوبه مجلس سبد خانوار و کالابرگ و بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ است / تشکیل استان ویژه لرستان چه شد؟ / ملت و مجلس در کنار تیم مذاکره کننده هسته‌ای هستند
فائزه هاشمی: درباره حوادث سال ۶۷، هیچ سندی از بابا نبود
مسئولان به دلیل عدم اطلاع رسانی درخصوص سیلاب باید مواخذه شوند / روحانی در یک سال اخیر در لانه خزیده بود، اما دوباره دم درآورده است! / اگر به داد مردم نمی‌رسیم، لااقل به داد شب اول قبر خودمان برسیم! / چرا بسیاری از افراد مستحق، جزو دهک ۱۰ به شمار آمدند؟ / وضعیت توزیع گازوئیل برای کامیون داران اسفناک است
بررسی عملکرد دولت در منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها/تغییر ترکیب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی/قدردانی ۲۴۶ نماینده از فرمان عفو عمومی رهبری/ مسمومیت سریالی دانش‌آموزان قم مشکوک است/درگیری لفظی دو نماینده بر سر طرح صیانت
واکنش محسن هاشمی به زندانی بودن فائزه هاشمی؛
فائزه هاشمی: در رفسنجان پسته‌داری می‌کنم
حمله به فائزه هاشمی از تریبون مجلس
شایعات عجیب درباره فائزه هاشمی به روایت خودش
نامه محسن هاشمی به خواهرش فائزه: عذرخواهی کن
جنجال بازداشت برادر نماینده مجلس؛ دادستانی بروجرد: علیه نماینده مجلس اعلام جرم خواهیم کرد / نماینده مجلس: حرمت بنده و مجلس را شکستند
صدا وسیما کمترین مایه را برای آقای هاشمی گذاشت
هاشمی: محاکمه مهدی را پیگیری کنید
مجلس تا متحول نشود نمی‌تواند تحول‌ساز باشد
می‌دانیم هاشمی به «مرگ طبیعی» نمرده
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۲
sirpar
|
United States of America
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
8
43
پاسخ
رسایی رساترین قامت در حاشیه سازی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
حاشیه را فائزه می سازد برای رد کم کنی در مورد کرسنت
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
8
53
پاسخ
مجلس بیکار وبی مسئولیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
8
52
پاسخ
اگر قانونی بود قطعا امثال تو جاشون مجلس نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
5
33
پاسخ
مجلس یک نفره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
7
37
پاسخ
رسایی چقدرتو نارسایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
8
36
پاسخ
اگر به رسیدگی باشه اول باید به خیانت های شخص شما رسیدگی بشه که متاسفانه نمیشه....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
1
6
پاسخ
باعث تاسف هست
قارنعلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
2
14
پاسخ
اصلا تو چیکاره مجلس هستی که دخالت می کنی مجلس صاحب داره و تو لطفا برا دادستان هم تعیین تکلیف نکن
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
بودجه مملکت بابت چه چیزهایی هزینه میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
خانواده‌ی رفسنجانی کلا همین جور هستند!! زیاده خواه! فائزه که دیگه در رآس این زیاده‌خواهیه!!!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۶۹ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۵ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۲ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005bpj
tabnak.ir/005bpj