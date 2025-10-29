به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شهرام کلانتری خاندانی در خصوص غیرقانونی بودن فروش اینترنتی دارو در برخی پلتفرمها، اظهار کرد: پلتفرمهای یادشده بر اساس دستورالعملهای اعلامی فقط میتوانند تقش حد واسط میان بیمار و داروخانهها باشند؛ متأسفانه این مسئله در نبود قوانین در فضای مجازی شکل گرفته است که توصیه من به مردم این است تا قبل از تشکیل شبکه زیرساخت هوشمند از مراجعه به اینگونه پلتفرمها و سایتها خوداری کنند.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در احکام دائمی و نقش آن در فروش اینترنتی دارو، افزود: بر مبنای آخرین قوانین، فروش دارو در فضای الکترونیک ممنوع بوده است که این به قانون تجارت الکترونیک برمیگردد؛ اما از زمانی که بر اساس مصوبه مجلس در احکام دائمی، مبحث تجویز نسخه الکترونیک و نسخهپیچی مطرح شد، فروش دارو از طریق فضای مجازی و ارائه خدمت در فضای مجازی امکانپذیر شد.
رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: البته این مسئله نیازمند آن است که مقررات و ضوابط و دستورالعملهای مربوطه برای این کار ایجاد شود؛ البته باید گفت که تمام مجوزهایی که برای فروش دارو از قبل وجود داشته است، مربوط به مکملها و مصارف آرایشی بهداشتی بوده است. در حال حاضر نیز ضوابط اعلامی بر اساس نسخه الکترونیک خواهد بود.
کلانتری خاندانی با اشاره به فروش دارو در پلتفرمهای تاکسیهای اینترنتی، بیان کرد: تاکسیهای اینترنتی سکوهای اینترنتی هستند و حق ندارند به طور مستقیم دارو بفروشند. تنها مجوزی که برای اینها در دستورالعمل اعلامی آمده است، این است که حد واسط بیمار و داروخانهها قرار بگیرند و پس از این که بیماران کد رهگیری نسخه را گرفتند، این پلتفرمها تحت نظارتهای سازمان غذا و دارو، داروها را برای داروخانههایی که نزدیک به محل استقرار بیمار هستند، ارسال کنند.
وی ادامه داد: این پلتفرمها، حق تجویز دارو و فروش مستقیم آن را ندارند، حق این که داروخانه بزنند و یا انبار دارویی داشته باشند را نیز ندارند؛ چرا که تمام این موارد خلاف قانون است و جرم محسوب میشود؛ برای هیچ کدام از پلتفرمها چنین مجوزهایی صادر نشده است.
مقررات در فضای مجازی برای برخورد با متخلفان کم است
رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان این که مقررات در فضای مجازی برای برخورد با متخلفان کم است، عنوان کرد: متأسفانه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به تخلفاتی میکنند که امکانات و زیرساختهای کشور برای رصد این مسائل نیز وجود ندارد و البته امیدواریم با توجه به دستورالعملی که وزارت بهداشت و ارتباطات با هم امضا کردهاند، این مشکلات مرتفع گردد تا این متخلفان نتوانند مستقیم یه بیماران دارو بفروشند و اگر تخلفی نیز در فروش داروی قاچاق وجود دارد، جلوی آن گرفته شود.
کلانتری خاندانی با بیان این که حقوق مردم در فروش دارو در پلتفرمها، تضییع میشود، بیان کرد: توصیه من به مردم این است که تا شبکه زیرساخت هوشمند تشکیل نشده و تا زمانی که این فرآیند تحت نظارت سازمان غذا و دارو شکل نگرفته است، از خرید دارو و مراجعه به این گونه سایتها خوداری کنند؛ سازمان غذا و دارو در این مدت عملا نظارت بر فروش این گونه پلتفرمها ندارد و در حال حال حاضر مشغول تدوین مقررات مربوطه است. پس در فضای عدم نظارت، عاقلانهترین کار عدم مراجعه به این سایتهاست.
وی در پایان تاکید کرد: بر اساس دستورالعملهای اعلامی به سازمان غذا و دارو فرصت داده شده است تا زیرساخت هوشمند تنظیمگری را در کارگروه مشترکی مصوب کند و به سمت اجرا ببرد و لذا تا قبل از اجرایی شدن این کار بهتر است مردم صبر کنند و به سمت این سایتها مراجعه نکنند.