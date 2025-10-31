En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تست و برررسی خودرو

کرولا، دیگر آن کرولای ژاپنی نیست؛ بررسی فنی و تحلیلی تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین

تویوتا کرولا سال‌ها نماد دوام، سادگی و اصالت مهندسی ژاپنی بود، اما نسخه ۲۰۲۵ که در چین تولید می‌شود، بیش از آنکه ادامه همان میراث باشد، حاصل فشار بازار و سیاست‌های اقتصادی برای بقا در دنیای رقابتی امروز است. خودرویی که همچنان «کرولا» نام دارد، اما در جزئیاتش ردپای متفاوتی از فلسفه سنتی تویوتا دیده می‌شود؛ ترکیبی از تکنولوژی، صرفه‌جویی، و مصالحه.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۷۲
| |
380 بازدید
کرولا، دیگر آن کرولای ژاپنی نیست؛ بررسی فنی و تحلیلی تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین
به گزارش تابناک؛تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین در همکاری مشترک FAW و تویوتا تولید می‌شود؛ نسخه‌ای که بر پایه پلتفرم TNGA-C ساخته شده و از نظر مهندسی، هنوز ساختار قابل‌اعتمادی دارد. با این حال، در جزئیات، تفاوت‌های مهمی میان این مدل و نمونه‌های تولید ژاپن دیده می‌شود؛ تفاوت‌هایی که به چشم متخصصان و حتی رانندگان دقیق هم می‌آید.
 
در نگاه نخست، طراحی کرولا چینی مدرن‌تر و تهاجمی‌تر است. چراغ‌های جلو باریک‌تر شده‌اند، جلوپنجره کرومی بزرگ‌تر است و فرم سپر جلو جسورانه‌تر طراحی شده. با این حال، کیفیت رنگ بدنه و دقت مونتاژ در نسخه‌های چینی پایین‌تر از استاندارد‌های جهانی است؛ فاصله درز‌ها یکسان نیست و حس "دقت" در باز و بسته کردن در‌ها همان صلابت نسخه ژاپنی را ندارد.
 
از نظر فنی، کرولا ۲۰۲۵ چینی با دو پیشرانه عرضه می‌شود: یک موتور ۱.۵ لیتری سه سیلندر تنفس طبیعی با قدرت ۱۲۱ اسب‌بخار و یک نسخه هیبریدی مجهز به موتور ۱.۸ لیتری بنزینی و یک موتور برقی کوچک‌تر از نمونه جهانی. انتقال قدرت در هر دو نسخه از طریق گیربکس CVT انجام می‌شود که در رانندگی شهری نرمی خوبی دارد، اما در سرعت‌های بالا کمی کند و پرصدا عمل می‌کند.
کرولا، دیگر آن کرولای ژاپنی نیست؛ بررسی فنی و تحلیلی تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین
 
در تجربه رانندگی شخصی که با این خودرو در جزیره کیش داشتم، نکته جالب این بود که با وجود قدرت متوسط، هماهنگی بین موتور و گیربکس قابل قبول است. شتاب اولیه در حالت اسپرت رضایت‌بخش بود و در مسیر‌های طولانی‌تر، سیستم کمکی راننده مانند نگهدارنده بین خطوط و کروز کنترل تطبیقی عملکرد دقیقی داشت. در اتوبان‌های خلوت جزیره، این سیستم‌ها تا حد زیادی حس رانندگی خودکار را القا می‌کردند. با این حال، باید پذیرفت که این فناوری‌ها با فرهنگ رانندگی ما چندان سازگار نیستند؛ چرا که در خیابان‌های واقعی ایران، جایی که خط‌کشی‌ها محو شده، موتورسیکلت‌ها از هر طرف عبور می‌کنند و رانندگان رفتار‌های غیرقابل پیش‌بینی دارند، این سیستم‌ها عملاً «درکی از رانندگی ما ایرانی‌ها ندارند». بار‌ها پیش آمد که سیستم هشدار خروج از خط یا ترمز خودکار در مواجهه با موقعیت‌های ساده دچار سردرگمی شد.
کرولا، دیگر آن کرولای ژاپنی نیست؛ بررسی فنی و تحلیلی تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین
در بخش تعلیق و فرمان، کرولا چینی راحتی را بر دقت ترجیح داده. سیستم مک‌فرسون در جلو و جناغی دوبل در عقب، ضربات را خوب جذب می‌کند و سواری نرم و خانوادگی ارائه می‌دهد. اما فرمان بیش از حد سبک و بی‌احساس است، طوری که در سرعت‌های بالا حس اطمینان از کنترل خودرو کاهش می‌یابد. نسخه هیبریدی، با وجود شتاب نسبتاً کند، مصرف سوخت بسیار پایینی دارد و در شهر زیر ۵ لیتر در هر صد کیلومتر می‌سوزاند. این ویژگی همچنان یکی از برگ‌های برنده کرولا است، هرچند لذت رانندگی را قربانی کرده است.
کرولا، دیگر آن کرولای ژاپنی نیست؛ بررسی فنی و تحلیلی تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین
داخل کابین، طراحی همچنان ساده و منطقی است، اما کیفیت مواد استفاده‌شده و جزئیات مونتاژ نسبت به نمونه ژاپنی افت محسوسی دارد. پلاستیک‌های سخت در داشبورد، صندلی‌های نرم، اما کم‌دوام، و دوخت‌های مصنوعی روی رودری‌ها نشان می‌دهد که هدف اصلی کاهش هزینه تولید بوده است. با این حال، نمایشگر ۱۰.۲۵ اینچی مرکزی، سیستم تهویه دوکاناله و امکاناتی مثل گرم‌کن صندلی‌ها، کروز تطبیقی و شارژر بی‌سیم در نسخه‌های فول آپشن همچنان حفظ شده‌اند.
 
در بخش ایمنی، تویوتا بسته Toyota Safety Sense را حفظ کرده، اما با حسگر‌هایی ساده‌تر و محدوده عملکرد کوتاه‌تر. در تست‌های داخلی چین عملکرد قابل قبولی داشته، ولی داده‌ای از آزمایش‌های مستقل بین‌المللی در دسترس نیست؛ بنابراین نمی‌توان با قطعیت از سطح واقعی ایمنی سازه‌ای این خودرو سخن گفت.
 
تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین خودرویی است با ظاهر مدرن، فناوری‌های روز و سواری آرام؛ اما برای کسانی که هنوز در ذهنشان تصویر کرولای افسانه‌ای ژاپنی نقش بسته، این نسخه بیشتر شبیه یک «بازسازی اقتصادی» است تا ادامه یک اسطوره. خودرویی که در بازار چین و برای مشتریان عادی انتخابی منطقی و کم‌هزینه است، اما برای ما ایرانی‌ها که هنوز کرولا را با دوام، سکوت و کیفیت نسل‌های ژاپنی‌اش می‌شناسیم، تجربه‌ای خواهد بود از اصالتی که در هیاهوی تولید انبوه، رنگ باخته است.
اشتراک گذاری
برچسب ها
تویوتا تویوتا کرولا خودرو ژاپنی خودرو چینی ماشین کلیک
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشف ارز قاچاق از داخل تویوتا کرولا
نخست وزیر ژاپن درحال تهیه پیشنهاد تجاری با امریکا
قدرت در ظاهر، جسارت در مسیر؛ نگاهی فنی و بی‌تعصب به تانک 300
تویوتا کرولا، رکوردشکن بزرگ
ظاهر لوکس، باطن چینی؛ واقعیت فنی لاماری ایما در ایران
هونگ‌چی H۵ پلاگین هیبریدی؛ ترکیب موتور بنزینی و الکتریکی برای شتاب و مصرف بهینه
پژو ۲۰۷ یا همان ۲۰۶ پلاس/ بررسی این محصول ایران خودرو
تویوتا کراون کروک؛ محصولی بدون مشابه!(عکس)
تویوتا کمری هیبرید؛ بازگشت باشکوه سدان افسانه‌ای شرق به جاده‌های ایران البته مونتاژ چین
ظاهر فریبنده، قلب اقتصادی؛ نگاهی واقع‌بینانه به تیگارد X35 ساخت بایک
وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار
تویوتا سوپرا به ایران می آید !
بی‌بی لندکروز؛ افسانه‌ای که با هر چرخش، نوستالژی و مدرنیته را با هم می‌آمیزد/ نسل جدید اف جی کروز
آخرین قیمت خودروهای ژاپنی
نیسان پت‌فایندر؛ بازگشت یک نام قدیمی به بازاری که هنوز تشنه است
وانتی که می‌خواهد مردِ میدان باشد؛ بررسی فنی و واقع‌بینانه KMC T۹
افزایش قیمت خودروهای تویوتا در بازار
تویوتا RAV4؛ SUV آرام، بالغ و بی‌ادعا که هنوز فرمان کلاس خودش را در دست دارد
وقتی تویوتا اصالتش را در چین جا گذاشت؛ نگاهی فنی به لوین ساخت چین
تست و بررسی تویوتا کرولا 2017
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
تلویزیون عربی: این موشک ایران معادلات را به هم می‌زند
رونمایی ترک‌ها از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
خاخام‌ یهودی: ایران، عامل اصلی لغو نشست باکو
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام
تماس فدراسیون والیبال با پروفسور سمیعی
صابر کاظمی هنوز زنده است؛ توضیح پزشک صابر را ببینید
هادی چوپان: پسرم را از ارث محروم می‌کنم!
هدف غرب قرار دادن ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفت منشور و حمله نظامی به آن است/ برخی مسائل منطقه ای قابل مذاکره است
کتایون ریاحی به مهران مدیری: وقتی من بازیگر بودم شما بچه بودید
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bpg
tabnak.ir/005bpg