کرولا، دیگر آن کرولای ژاپنی نیست؛ بررسی فنی و تحلیلی تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین

تویوتا کرولا سال‌ها نماد دوام، سادگی و اصالت مهندسی ژاپنی بود، اما نسخه ۲۰۲۵ که در چین تولید می‌شود، بیش از آنکه ادامه همان میراث باشد، حاصل فشار بازار و سیاست‌های اقتصادی برای بقا در دنیای رقابتی امروز است. خودرویی که همچنان «کرولا» نام دارد، اما در جزئیاتش ردپای متفاوتی از فلسفه سنتی تویوتا دیده می‌شود؛ ترکیبی از تکنولوژی، صرفه‌جویی، و مصالحه.

به گزارش تابناک؛تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین در همکاری مشترک FAW و تویوتا تولید می‌شود؛ نسخه‌ای که بر پایه پلتفرم TNGA-C ساخته شده و از نظر مهندسی، هنوز ساختار قابل‌اعتمادی دارد. با این حال، در جزئیات، تفاوت‌های مهمی میان این مدل و نمونه‌های تولید ژاپن دیده می‌شود؛ تفاوت‌هایی که به چشم متخصصان و حتی رانندگان دقیق هم می‌آید.

در نگاه نخست، طراحی کرولا چینی مدرن‌تر و تهاجمی‌تر است. چراغ‌های جلو باریک‌تر شده‌اند، جلوپنجره کرومی بزرگ‌تر است و فرم سپر جلو جسورانه‌تر طراحی شده. با این حال، کیفیت رنگ بدنه و دقت مونتاژ در نسخه‌های چینی پایین‌تر از استاندارد‌های جهانی است؛ فاصله درز‌ها یکسان نیست و حس "دقت" در باز و بسته کردن در‌ها همان صلابت نسخه ژاپنی را ندارد.

از نظر فنی، کرولا ۲۰۲۵ چینی با دو پیشرانه عرضه می‌شود: یک موتور ۱.۵ لیتری سه سیلندر تنفس طبیعی با قدرت ۱۲۱ اسب‌بخار و یک نسخه هیبریدی مجهز به موتور ۱.۸ لیتری بنزینی و یک موتور برقی کوچک‌تر از نمونه جهانی. انتقال قدرت در هر دو نسخه از طریق گیربکس CVT انجام می‌شود که در رانندگی شهری نرمی خوبی دارد، اما در سرعت‌های بالا کمی کند و پرصدا عمل می‌کند.

در تجربه رانندگی شخصی که با این خودرو در جزیره کیش داشتم، نکته جالب این بود که با وجود قدرت متوسط، هماهنگی بین موتور و گیربکس قابل قبول است. شتاب اولیه در حالت اسپرت رضایت‌بخش بود و در مسیر‌های طولانی‌تر، سیستم کمکی راننده مانند نگهدارنده بین خطوط و کروز کنترل تطبیقی عملکرد دقیقی داشت. در اتوبان‌های خلوت جزیره، این سیستم‌ها تا حد زیادی حس رانندگی خودکار را القا می‌کردند. با این حال، باید پذیرفت که این فناوری‌ها با فرهنگ رانندگی ما چندان سازگار نیستند؛ چرا که در خیابان‌های واقعی ایران، جایی که خط‌کشی‌ها محو شده، موتورسیکلت‌ها از هر طرف عبور می‌کنند و رانندگان رفتار‌های غیرقابل پیش‌بینی دارند، این سیستم‌ها عملاً «درکی از رانندگی ما ایرانی‌ها ندارند». بار‌ها پیش آمد که سیستم هشدار خروج از خط یا ترمز خودکار در مواجهه با موقعیت‌های ساده دچار سردرگمی شد.

در بخش تعلیق و فرمان، کرولا چینی راحتی را بر دقت ترجیح داده. سیستم مک‌فرسون در جلو و جناغی دوبل در عقب، ضربات را خوب جذب می‌کند و سواری نرم و خانوادگی ارائه می‌دهد. اما فرمان بیش از حد سبک و بی‌احساس است، طوری که در سرعت‌های بالا حس اطمینان از کنترل خودرو کاهش می‌یابد. نسخه هیبریدی، با وجود شتاب نسبتاً کند، مصرف سوخت بسیار پایینی دارد و در شهر زیر ۵ لیتر در هر صد کیلومتر می‌سوزاند. این ویژگی همچنان یکی از برگ‌های برنده کرولا است، هرچند لذت رانندگی را قربانی کرده است.

داخل کابین، طراحی همچنان ساده و منطقی است، اما کیفیت مواد استفاده‌شده و جزئیات مونتاژ نسبت به نمونه ژاپنی افت محسوسی دارد. پلاستیک‌های سخت در داشبورد، صندلی‌های نرم، اما کم‌دوام، و دوخت‌های مصنوعی روی رودری‌ها نشان می‌دهد که هدف اصلی کاهش هزینه تولید بوده است. با این حال، نمایشگر ۱۰.۲۵ اینچی مرکزی، سیستم تهویه دوکاناله و امکاناتی مثل گرم‌کن صندلی‌ها، کروز تطبیقی و شارژر بی‌سیم در نسخه‌های فول آپشن همچنان حفظ شده‌اند.

در بخش ایمنی، تویوتا بسته Toyota Safety Sense را حفظ کرده، اما با حسگر‌هایی ساده‌تر و محدوده عملکرد کوتاه‌تر. در تست‌های داخلی چین عملکرد قابل قبولی داشته، ولی داده‌ای از آزمایش‌های مستقل بین‌المللی در دسترس نیست؛ بنابراین نمی‌توان با قطعیت از سطح واقعی ایمنی سازه‌ای این خودرو سخن گفت.

تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین خودرویی است با ظاهر مدرن، فناوری‌های روز و سواری آرام؛ اما برای کسانی که هنوز در ذهنشان تصویر کرولای افسانه‌ای ژاپنی نقش بسته، این نسخه بیشتر شبیه یک «بازسازی اقتصادی» است تا ادامه یک اسطوره. خودرویی که در بازار چین و برای مشتریان عادی انتخابی منطقی و کم‌هزینه است، اما برای ما ایرانی‌ها که هنوز کرولا را با دوام، سکوت و کیفیت نسل‌های ژاپنی‌اش می‌شناسیم، تجربه‌ای خواهد بود از اصالتی که در هیاهوی تولید انبوه، رنگ باخته است.