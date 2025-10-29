منابع آمریکایی بامداد چهارشنبه از وقوع حادثهای شبیه فیلمهای هالیوودی ژانر وحشت در ایالت «میسیسیپی» خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اداره کلانتری شهر «جاسپر کانتی» اعلام کرد که یک کامیون حامل میمونهای آزمایشگاهی مبتلا به ویروسهای خطرناکی مانند «کووید» و «هپاتیت سی» دچار سانحه شده و میمونها آزاد شدند.
شبکه «راشاتودی» به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که این کامیون حامل میمونهای وحشی و پرخاشگر در حال حرکت به سمت آزمایشگاه بود که در جاده واژگون میشود.
در پی این حادثه، مقامات محلی در تلاش برای کشتن تمام میمونهای آزاد شده هستند اما گفته میشود که تعدادی از آنها فرار کردهاند.