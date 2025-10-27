پاسخ کشتیرانی درباره تعهدات ارزی این شرکت

شرکت‌های گروه کشتیرانی همواره به ایفای تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی خود در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پایبند بوده است.

به گزارش تابناک، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:

با توجه به انتشار اسامی برخی از شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم رفع تعهدات ارزی ناشی از درآمدهای صادرات این گروه؛ گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند که شرکت‌های این گروه همواره به ایفای تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی خود در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی پایبند بوده و مطابق اطلاعات در دسترس در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و سازمان توسعه تجارت، شرکت‌های این گروه فاقد تعهدات ارزی سررسید شده و رفع تعهد نشده یا تعیین تکلیف نشده هستند.

لذا با توجه به اینکه مرجع رسمی اظهار نظر در خصوص تعهدات ارزی رفع نشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، شایسته است سهامداران محترم در تصمیم‌گیری‌های خود از اطلاعات و مستندات معتبر و منتشره از سوی مراجع رسمی استفاده کنند.