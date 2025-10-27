En
انتصاب‌های جدید در بخش رسانه باشگاه پرسپولیس

سرپرست روابط عمومی و دبیر کمیته اطلاع‌رسانی باشگاه پرسپولیس منصوب شدند.
به گزارش تابناک، با توجه به تغییر ساختار رسانه‌ای باشگاه و با هدف تحول در شیوه و کیفیت اطلاع‌رسانی، سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس در حکمی علی بازگشا را به عنوان دبیر کمیته اطلاع‌رسانی باشگاه پرسپولیس منصوب کرد.

بازگشا از فعالان باسابقه حوزه رسانه و روابط‌عمومی است و در سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف رسانه‌ای فعالیت داشته است.

با حکم سرپرست مدیرعاملی باشگاه، حامد وفایی به‌عنوان سرپرست روابط عمومی باشگاه پرسپولیس منصوب شد.

حامد وفایی از خبرنگاران و فعالان باسابقه رسانه‌های ورزشی کشور است که پیش از این در چند مقطع با باشگاه پرسپولیس همکاری داشته و تجربه ارزشمندی در مدیریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی ورزشی دارد.

همچنین حامد تهرانی علوی با حکم سرپرست مدیرعاملی باشگاه، به‌عنوان سرپرست تلویزیون اینترنتی پرسپولیس منصوب شد.

پرسپولیس انتصاب روابط عمومی اطلاع رسانی انتصاب جدید حامد وفایی خبر فوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
0
پاسخ
اینا فامیل کی هستن؟یا کی معرفی کرده؟؟
