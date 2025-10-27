به گزارش تابناک، با توجه به تغییر ساختار رسانهای باشگاه و با هدف تحول در شیوه و کیفیت اطلاعرسانی، سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس در حکمی علی بازگشا را به عنوان دبیر کمیته اطلاعرسانی باشگاه پرسپولیس منصوب کرد.
بازگشا از فعالان باسابقه حوزه رسانه و روابطعمومی است و در سالهای گذشته در بخشهای مختلف رسانهای فعالیت داشته است.
با حکم سرپرست مدیرعاملی باشگاه، حامد وفایی بهعنوان سرپرست روابط عمومی باشگاه پرسپولیس منصوب شد.
حامد وفایی از خبرنگاران و فعالان باسابقه رسانههای ورزشی کشور است که پیش از این در چند مقطع با باشگاه پرسپولیس همکاری داشته و تجربه ارزشمندی در مدیریت ارتباطات و اطلاعرسانی ورزشی دارد.
همچنین حامد تهرانی علوی با حکم سرپرست مدیرعاملی باشگاه، بهعنوان سرپرست تلویزیون اینترنتی پرسپولیس منصوب شد.