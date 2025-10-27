۰۵/آبان/۱۴۰۴
سیاسی
»
مجلس شورای اسلامی
بازدید
1382
1382
بازدید
۵
پ
واکنش نماینده سابق به توییت رئیس اصلاحات
واکنش نماینده سابق تهران به توییت رئیس جبهه اصلاحات
کد خبر:
۱۳۳۶۶۴۱
تاریخ انتشار:
۰۵ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۰
27 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۶۶۴۱
|
۰۵ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۰
27 October 2025
|
1382
بازدید
1382
بازدید
|
۵
برچسب ها
نماینده مجلس
جبهه اصلاحات
مجلس شورای اسلامی
لیاخوف
روحانی
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیانده شد/ ریختوپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشکهای ایرانی آمادهاند؛ لازم باشد باز هم استفاده میکنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیستها روحیه بدهد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۱
در انتظار بررسی:
۴
انتشار یافته:
۵
کاظم
|
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
3
10
پاسخ
این آقای سیدنظام الدین موسوی در مورد سفرقالیباف به روسیه و رفتارنحقیرامیزوبلکه توهین آمیز مقامات روسی چه نظری دارند؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
3
9
پاسخ
ایا فاش کردن و دفاع روحانی و ظریف در برابر رفتار روسها انهم در برابر حمله و تهمت انها به دولت روحانی حمله به مجلس است؟ !!!! مجلسی ها اینقدر با روسها ندار شدند؟ !!!!!
ناشناس
|
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
3
12
پاسخ
مگه مجلس هم داریم؟
ناشناس
|
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
2
5
پاسخ
آن مجلس کجا و این مجلس کجا !!!
ناشناس
|
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
2
5
پاسخ
این کسانیکه فعلا در مجلس هستند کارمند مجلس اند نه نماینده مردم .
پیام امید عالیشاه خطاب به وحید هاشمیان
سکوت مطلق پس از خطای فاحش فرماندهی در اسرائیل!
شبیهسازی در فرودگاه ارومیه: مردم نگران نباشند
آمار سرمایهگذاری ملکی ایرانیان در دبی
قاضی باید قسیّ القلب باشد
بریتنی اسپیرز سکوتش را شکست
مهمترین توصیهها برای مهار آنفلوآنزا
بانک مرکزی به دنبال انحلال این بانک هاست!
سرقت اطلاعات بانکی با حروف نامرئی
واکنش نماینده سابق به توییت رئیس اصلاحات
آزمایشهستهای ما توسط موجوداتفضایی رصد میشود
استوری متفاوت شقایق دهقان دربارهی صحبتهای فریبا نادری
کیهان، اصلاح طلبان را دیکتاتورهای کوچک خواند
توضیح دورسون درباره کامنت جنجالی
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول
