فال حافظ برای امروز ۵ آبان ۱۴۰۴

سلیمی منذ حلت بالعراق

الاقی من نواها ما الاقی

الا ای ساروان منزل دوست

الی رکبانکم طال اشتیاقی

خرد در زنده رود انداز و می نوش

به گلبانگ جوانان عراقی

ربیع العمر فی مرعی حماکم

حماک الله یا عهد التلاقی

بیا ساقی بده رطل گرانم

سقاک الله من کاس دهاق

جوانی باز می‌آرد به یادم

سماع چنگ و دست افشان ساقی

می باقی بده تا مست و خوشدل

به یاران برفشانم عمر باقی

درونم خون شد از نادیدن دوست

الا تعسا لایام الفراق

دموعی بعدکم لا تحقروها

فکم بحر عمیق من سواقی

دمی با نیکخواهان متفق باش

غنیمت دان امور اتفاقی

بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو

به شعر فارسی صوت عراقی

عروسی بس خوشی ای دختر رز

ولی گه گه سزاوار طلاقی

مسیحای مجرد را برازد

که با خورشید سازد هم وثاقی

وصال دوستان روزی ما نیست

بخوان حافظ غزل‌های فراقی

تعبیر فال حافظ ۵ آبان ۱۴۰۴ :

گاهی اوقات در زندگی حوادث و اتفاقاتی روی می دهد که در زندگی انسان تحولاتی ایجاد می نماید. اکنون که به طور کاملا تصادفی تو با این اتفاق خجسته در زندگیت روبرو شده ای، آن را به فال نیک بگیر و فرصت را غنیمت شمر و نیت خود را عملی گردان که صلاح تو در این است.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- حضرت حافظ در بیت های سوم، پنجم، ششم و نهم می فرماید:

* عقل را در رودخانه زاینده رود اصفهان بینداز و به آواز بلبلان مانند جوانان سرزمین عراق شراب بنوش.

* آواز چنگ و کف زدن ساقی، عشق و هوس و شور و نشاط جوانی را به یادم می آورد.

* باقی مانده شراب را نیز در جام بریز و به ما بده تا با سرمستی، شور و نشاط را نثار یاران کنیم.

* یک لحظه با ما دوستان مشفق و سازگار همراه باش زیرا چنین اموری گاهی اتفاق می افتد. باید غنیمت شمرد.

حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

۲- این نیت بسیار برازنده و شایسته می باشد بطوری که انجام آن مسیر زندگی شما را تغییر خواهد داد ولی هر کار بزرگی مسلماً خطرات بیشماری نیز دارد که باید در رسیدن به مقصود از آن خطرات استقبال نموده و دامن همت بر کمر بسته و اقدام کرد.

پس اگر اراده و همت دارید، به شما تبریک می گویم اما اگر مردد و بادی به هر جهت هستید، به صلاح شماست که از آن منصرف شوید. چون در این کار زیرکی، هوش و تلاش ویژه ای باید صرف کرد.

۳- هیچ کامیابی با بگو مگو و لجبازی بدست نیامده است. پس شما با اخلاق نیکو، صبر و شکیبایی می توانید شیر درنده را به دام خود بیندازید، چون حق با شماست. ترس نداشته باشید.

۴- ویژگی های شما عبارت اند از: صفر و یک، خونسرد، عاشق دوست داشته شدن، مهربان، دست و دل باز، قانع و متواضع.