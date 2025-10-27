بهترین ویتامین برای چاق نگه داشتن صورت

به گزارش تابناک؛ مهم‌ترین و تأثیرگذارترین ویتامین‌ها برای چاقی صورت، ویتامین‌های گروه ب هستند. این ویتامین‌ها شامل تیامین (B ۱)، ریبوفلاوین (B ۲)، نیاسین (B ۳)، اسید پانتوتنیک (B ۵)، پیریدوکسین (B ۶)، بیوتین (B ۷)، اسید فولیک (B ۹) و کوبالامین (B ۱۲) هستند.

این ویتامین‌ها تأثیر زیادی در سوخت و ساز بدن دارند. همچنین نقش اصلی آنها متابولیسم چربی‌ها، کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها هستند. اگر سطح این ویتامین‌ها در بدن کم شود، متابولیسم بدن به خوبی کار نمی‌کند و وزن شما کاهش می‌یابد. لوبیا، عدس، شیر، تخم مرغ، موز، سیب زمینی، غلات کامل و ... منابع مهم ویتامین‌های گروه ب هستند.