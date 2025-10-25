En
XU7؛ موتور کلاسیک با دوام و کارایی پایدار در بازار ایران

موتور XU۷ که سال‌هاست در خودرو‌های پژو و سمند حضور دارد، با طراحی ساده و سیستم سوخت‌رسانی قابل اعتماد، توانسته ترکیبی از دوام، مصرف سوخت متعادل و نگهداری آسان را ارائه کند. این موتور همچنان برای رانندگانی که به عملکرد پایدار و هزینه نگهداری پایین اهمیت می‌دهند، گزینه‌ای مطمئن محسوب می‌شود، البته فقط محسوب میشود واقعیت چیز دیگری است !
XU7؛ موتور کلاسیک با دوام و کارایی پایدار در بازار ایران
به گزارش تابناک؛موتور XU۷ از جمله موتور‌ها‌ی معروف پژو است که تاریخچه طولانی در بازار ایران دارد و بر اساس معماری بلوک چهار سیلندر خطی طراحی شده است. این موتور که اولین بار در دهه ۱۹۸۰ معرفی شد، با ظرفیت حدود ۱.۸ لیتر توانست ترکیبی از عملکرد قابل قبول و دوام فنی را برای خودرو‌های سواری ارائه دهد. طراحی این موتور بر پایه بلوک چدن و سرسیلندر آلومینیومی است که نسبت به وزن موتور مزیت انتقال حرارت مناسب و دوام بلندمدت را ایجاد می‌کند. این ویژگی باعث شده XU۷ برای خودرو‌هایی مانند پژو ۴۰۵، سمند و پارس به یک انتخاب مطمئن تبدیل شود و سال‌ها در بازار ایران حضور فعال داشته باشد.
 
از دید فنی XU۷ از سیستم DOHC یا SOHC بسته به مدل بهره می‌برد و از سوپاپ‌های چهارگانه در هر سیلندر برخوردار است که امکان جریان بهتر هوا و سوخت را فراهم می‌کند. این موتور با سیستم تزریق سوخت چند نقطه‌ای (MPFI) و در برخی مدل‌ها با سیستم ECU کنترل الکترونیکی پیشرفته همراه است، که ضمن کاهش مصرف سوخت، میزان آلایندگی را نیز کاهش می‌دهد. نسبت تراکم این موتور در حدود ۹.۵:۱ است که برای موتور‌های بنزینی معمولی بازده حرارتی مناسب و عملکرد قابل اعتماد فراهم می‌کند.
 
یکی از ویژگی‌های شاخص XU۷، گشتاور و توان قابل پیش‌بینی آن در محدوده دور موتور متوسط است. با توان حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ اسب بخار و گشتاور نزدیک به ۱۵۵ نیوتن‌متر، این موتور برای کاربرد‌های شهری و بین شهری مناسب است. این موتور بیشتر بر دوام و اطمینان عملکرد تمرکز دارد تا ارائه قدرت بالا، که همین نکته باعث شد خودرو‌های مجهز به XU۷ با نگهداری منظم تا چند صد هزار کیلومتر عملکرد قابل قبولی داشته باشند.
XU7؛ موتور کلاسیک با دوام و کارایی پایدار در بازار ایران
از نظر ضعف، یکی از مشکلات XU۷ گرمای زیاد در شرایط رانندگی شدید است که در ترافیک‌های طولانی و تابستان‌های گرم می‌تواند باعث افت کارایی شود. علاوه بر این، با توجه به عمر طولانی طراحی این موتور، مصرف روغن در مدل‌های با کارکرد بالا مسئله‌ای رایج است و نیاز به مراقبت بیشتر در تعویض روغن و نگهداری سیستم خنک‌کننده دارد. البته این مسائل در کنار دوام کلی موتور قابل مدیریت هستند و با مراقبت فنی ساده می‌توان از آنها جلوگیری کرد.
 
موتور XU۷ به دلیل طراحی ساده و نسبتا مدرن برای تعمیرات و نگهداری مزیت دارد. قطعات یدکی فراوان و هزینه نگهداری پایین باعث شده این موتور برای بازار ایران گزینه‌ای اقتصادی و منطقی باشد. سیستم توزیع سوپاپ با تسمه تایم، هرچند نیازمند تعویض دوره‌ای است، اما ساده بودن آن نسبت به موتور‌های زنجیری و پیچیده، باعث کاهش هزینه‌های نگهداری می‌شود. به علاوه، طراحی بلوک موتور به گونه‌ای است که امکان ارتقاء و نصب توربوشارژر یا سیستم‌های بهبود راندمان سوخت برای علاقه‌مندان به تیونینگ وجود دارد، اگرچه این امر نیازمند دانش فنی دقیق و تغییرات در سیستم خنک‌کننده و ECU است.
 
از نظر مصرف سوخت موتور XU۷ عملکردی متعادل دارد.  البته اگر در کشوری مانند ایران با قیمت سوخت تقریبا ارزان زندگی کنید ، با توجه به ظرفیت و گشتاور آن، مصرف در محدوده شهری حدود ۸ تا ۹ لیتر در صد کیلومتر و در مسیر‌های آزادراهی حدود ۶ تا ۷ لیتر است که با استاندارد‌های کلاس موتور‌های ۱.۸ لیتر مناسب به حساب می‌آید. با ارتقاء سیستم سوخت‌رسانی و استفاده از روغن‌های با کیفیت، می‌توان مصرف را کمی پایین‌تر آورد و طول عمر موتور را افزایش داد.
XU7؛ موتور کلاسیک با دوام و کارایی پایدار در بازار ایران
یکی از جنبه‌های جالب XU۷ قابلیت همگام شدن با انواع گیربکس‌ها است. این موتور با گیربکس‌های دستی پنج سرعته و اتوماتیک پنج و شش سرعته هماهنگ است، که اجازه می‌دهد خودرو‌ها با این موتور عملکرد قابل قبول و تجربه رانندگی روانی ارائه دهند. این موضوع در خودرو‌های سنگین‌تر مانند سمند LX یا پژو پارس اتوماتیک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا گشتاور موتور به خوبی توسط گیربکس منتقل می‌شود و شتاب متوسط خودرو را حفظ می‌کند.
 
 XU۷ ترکیبی از دوام، نگهداری ساده و عملکرد قابل پیش‌بینی است و اگرچه به لحاظ فنی از فناوری‌های روز عقب‌تر است، اما در بازار ایران به دلیل تطبیق با شرایط آب و هوایی و جاده‌ای، وجود قطعات یدکی فراوان و قابلیت تعمیر آسان، همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. علاقه‌مندان تیونینگ نیز می‌توانند با تغییرات محدود، بهره‌وری و توان موتور را افزایش دهند، هرچند که این نیازمند توجه دقیق به سیستم‌های خنک‌کننده و سوخت‌رسانی است.
 
البته که این موتور در بین ما ماشین باز ها به "واشر" هم معروف است ، آن هم به علت واشر سرسلیندر سوزاندن بسیار زیاد ؛ اصطلاحا می گویم موتور ماشین " ناز دارد " !
