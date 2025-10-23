پژو ۲۰۷ یا همان ۲۰۶ پلاس/ بررسی این محصول ایران خودرو

۲۰۷ در ایران همان ۲۰۶ پلاس در دیگر کشور‌ها است، خودرویی که منطقا شبیه ۲۰۷ است ولی آن ۲۰۷ واقعی فرانسه نیست، خودرویی که میان رده برای خیابان‌های اروپا طراحی شد حالا در ایران یک خودرو نیمه لوکس و هاچبکی پرطرفدار است؛ در این قسمت ماشین کلیک به تست و کمی نقد به این محصول ایران خودرو پرداخته ایم .

تعداد بازدید : 218 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2137311" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1335166/2137311?width=700&height=400"></script></div>

به گزارش تابناک، پژو ۲۰۷ یکی از شناخته‌شده‌ترین هاچ‌بک‌های بازار ایران است که در واقع نسخه فیس‌لیفت‌شده‌ای از پژو ۲۰۶ محسوب می‌شود. ایران‌خودرو با حفظ پلت‌فرم TU۳ و TU۵ این خودرو، سعی کرده محصولی مدرن‌تر و جوان‌پسندتر ارائه دهد که در عین آشنایی، جلوه‌ای تازه دارد.

در نمای ظاهری، مهم‌ترین تغییرات در بخش جلو دیده می‌شود؛ چراغ‌های بزرگ‌تر با نوار LED روشنایی روز، سپر بازطراحی‌شده و جلوپنجره‌ای هماهنگ با زبان طراحی جدید ایران‌خودرو باعث شده ۲۰۷ ظاهری تهاجمی‌تر و اسپرت‌تر از ۲۰۶ داشته باشد. در نسخه‌های جدید، چراغ‌های عقب نیز به‌صورت LED طراحی شده و آینه‌های جانبی مجهز به راهنمای LED هستند.

زیر کاپوت، همان پیشرانه آشنای ۱.۶ لیتری TU۵ قرار دارد که ۱۰۵ اسب‌بخار قدرت و حدود ۱۴۲ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند. این نیرو از طریق جعبه‌دنده ۵ سرعته دستی یا نسخه اتوماتیک چهارسرعته AL۴ و در نسخه هایی با گیربکس شش سرعته ، به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود. هرچند این پیشرانه سال‌هاست در محصولات ایران‌خودرو حضور دارد، اما به‌دلیل هماهنگی مناسب با وزن خودرو و مصرف نسبتاً اقتصادی، هنوز یکی از گزینه‌های قابل اعتماد در این کلاس محسوب می‌شود. مصرف ترکیبی پژو ۲۰۷ در حدود ۶.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام شده است.

در بخش داخلی، کابین پژو ۲۰۷ ترکیبی از طراحی کلاسیک و امکانات مدرن را ارائه می‌دهد. نمایشگر لمسی ۷ اینچی، دوربین و سنسور دنده عقب، فرمان برقی، تهویه خودکار، شیشه و آینه برقی و سیستم مالتی‌مدیا از جمله امکانات این خودرو هستند. صندلی‌ها نسبت به نسل قبل راحت‌تر شده و کیفیت متریال داخلی بهبود یافته است، اگرچه هنوز از نظر عایق‌بندی صدا می‌توانست بهتر باشد.

از لحاظ ایمنی، ۲۰۷ دارای دو کیسه هوا، سیستم ترمز ضدقفل (ABS) و توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) است. هرچند امکانات ایمنی آن در مقایسه با خودرو‌های روز دنیا حداقلی است، اما نسبت به هم‌کلاس‌های داخلی شرایط قابل قبولی دارد.