وزیر خارجه ایران با بیان اینکه «بر اساس دیدگاه ایران، روسیه و چین، سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها فعال نشده است»، گفت: «روابط ایران و روسیه ریشه در اعتماد متقابل، منافع مشترک و نگاه راهبردی بلندمدت دارد.»

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره شکل‌گیری اجماع جهانی پیرامون انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: «بر اساس دیدگاه جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی مانند روسیه و چین که از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند، برخلاف موضع آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (اسنپ‌بک) فعال نشده و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، در روز ۲۶ مهر ۱۴۰۴، رسماً منقضی شد.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: «با پایان اعتبار این قطعنامه، تمامی محدودیت‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل برداشته شده و موضوع ایران نیز از دستورکار این شورا خارج می‌شود.»



موضع ایران با حمایت بیش از ۱۲۰ کشور همراه شده است

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی افزود: «این موضع تنها نظر ایران نیست، بلکه حمایت و تأیید گسترده کشورهای متعددی در سطح بین‌الملل را نیز به همراه دارد. در اجلاس اخیر وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد که در اوگاندا برگزار شد، بیش از ۱۲۰ کشور همین رویکرد را در سند نهایی اجلاس تصویب کردند. همچنین فدراسیون روسیه، به عنوان عضو دائم شورای امنیت و رئیس دوره‌ای این شورا در ماه جاری، با صدور بیانیه رسمی و ارسال نامه از سوی وزیر امور خارجه خود، این موضع را تأیید کرده و صراحتاً اعلام کرده است که بازگشت به قطعنامه‌های پیشین را نمی‌پذیرد و خود را ملزم به رعایت آنها نمی‌داند.»

وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: «همچنین طی چند ماه گذشته، ایران، چین و روسیه در مکاتبات مشترک خود با شورای امنیت و دبیرکل ملل متحد، مواضع مشابهی در مورد موضوع اسنپ بک و خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ در روز ۲۶ مهر گرفته‌اند.»



روابط ایران و روسیه ریشه در اعتماد متقابل، منافع مشترک و نگاه راهبردی بلندمدت دارد

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نقش روسیه در شکل‌گیری این اجماع خاطرنشان کرد: «روابط راهبردی ایران و روسیه اهمیت ویژه‌ای دارد. همکاری‌های مستمر و گسترده میان تهران و مسکو در زمینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، نشانه‌ای از شراکت پایدار و بلندمدت دو کشور است که با امضای سند همکاری جامع ۲۰ ساله بیش از پیش تقویت شده است.»

وی با بیان این که «این توافق، پایه‌ای محکم برای توسعه همکاری‌ها در همه حوزه‌ها و حفظ منافع مشترک ایران و روسیه فراهم آورده است»، خاطرنشان کرد: «ایران و روسیه با درک متقابل ضرورت حفظ ثبات منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های همه‌جانبه، تأکید دارند که این رابطه راهبردی صرفاً مبتنی بر شرایط مقطعی نیست، بلکه ریشه در اعتماد متقابل، منافع مشترک و نگاه راهبردی بلندمدت دارد.»

تمرکز بر تقویت موضع ایران و کشورهای هم‌فکر در شورای امنیت بسیار مهم است

عراقچی در ادامه با اشاره به برخی حواشی مطرح شده افزود: «آنچه در خصوص اسنپ بک و حواشی آن در مذاکرات برجام گذشت، در مکتوبات مربوط به شرح مذاکرات برجام آمده و بارها در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای تلویزیونی توسط اینجانب نیز تشریح شده است؛ اما آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد، تمرکز بر تقویت موضع ایران و کشورهای هم‌فکر در شورای امنیت و حفظ وحدت و انسجام ملی برای پیشبرد منافع عالیه کشورمان است.»