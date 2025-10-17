En
پخش پیام حمایت از حماس در فرودگاه‌های آمریکا و کانادا

گزارش‌ها حاکی است هکرها بعد از هک بلندگوی دست‌کم دو فرودگاه در آمریکا و کانادا اقدام به پخش شعارهایی در حمایت از فلسطین و علیه آمریکا و اسرائیل کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۴۷۶۴
| |
53 بازدید

پخش پیام حمایت از حماس از فرودگاه‌های آمریکا و کانادا

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رسانه‌های آمریکا روز جمعه گزارش داده‌اند هکر‌ها با نفوذ به سیستم بلندگو‌های فرودگاه بین‌المللی هریسبورگ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا پیام‌های سیاسی تندی علیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پخش کردند. این حمله سایبری روز سه‌شنبه ۱۵ اکتبر به وقوع پیوسته و هکر‌ها همچنین شعاری با مضمون آزادی فلسطین از بلندگو‌های فرودگاه پخش کرده‌اند.

در پیام پخش‌شده صدای زنی که خودش را «سایبر اسلام» از ترکیه معرفی می‌کند شنیده می‌شود. او در این پیام‌ها از گروه حماس تمجید و سیاست خارجی دولت ترامپ را محکوم می‌کند. این پیام‌ها، اعلامیه‌های پرواز و اطلاعیه‌های معمول فرودگاه را مختل کرد. مسئولان فرودگاه فوراً سیستم صوتی را خاموش کردند، اما این حادثه ضعف امنیتی بزرگی را در زیرساخت‌های حساس مانند فرودگاه‌ها نشان داد. تصاویر پخش‌شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که اتفاق مشابهی هم در فرودگاه بین‌المللی کلونا در کانادا رخ داده است. در تصاویری که در فضای مجازی پخش شده نشان داده شده که روی مانیتور این فرودگاه پیامی به زبان انگلیسی با این مضمون قرار گرفته است: «اسرائیل این جنگ را باخت و حماس با افتخار پیروز شد. دونالد ترامپ، تو یک خوک هستی.»

