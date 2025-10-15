En
تذکر کوچک‌زاده درباره بودجه مجلس

مهدی کوچک‌زاده گفت: طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مجلس موظف است تا پایان شهریور ماه گزارش عملکرد بودجه سالانه خود را ارائه دهد و این کار را انجام نداده است.
تذکر کوچک‌زاده درباره بودجه مجلس

مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری با بیان اینکه «بودجه مجلس در سال ۱۴۰۳، ۷۴ هزار میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۵۳۹ هزار ریال بوده است، در حالی که آقای قالیباف گفت که بودجه مجلس هزار میلیاردی نیست»، اظهار کرد: ممکن است این نگرانی مطرح شود که این پول به نمایندگان داده می‌شود در حالی که اینگونه نیست؛ بلکه این بودجه مجلس است و مجلس هزینه‌های مختلفی دارد و جزء بسیار کوچکی از آن به همکاران محروم و مستضعف ما داده می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی تاکید کرد: طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مجلس موظف است تا پایان شهریور ماه گزارش عملکرد بودجه سالانه خود را ارائه دهد و این کار را انجام نداده است.

بنا بر این گزارش؛ حین بیان تذکر از سوی کوچک‌زاده برای لحظاتی تعدادی از نمایندگان از جمله محمد باقری نماینده مردم بناب و احمد بیگدلی نمایند خدابنده با صدای بلند اقدام به طرح اعتراضاتی نسبت به مطالب مطرح شده کردند.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده تهران با اشاره به مسئولیت مجلس در برگزاری انتخابات شوراها عنوان کرد: اگر بودجه مجلس ۷۴۰۰ میلیارد تومان است این بودجه شامل نظارت بر انتخابات، تمام اقدامات نمایندگان مجلس اعم از بلیت رفت و برگشت به حوزه انتخابیه، کمک به مردم و اجاره دفتر و هزینه‌های جاری دفتر است.

وی با بیان اینکه «حقوق نمایندگان باید همتراز وزرا باشد اما نصف حقوق آنها نیست»، اظهار کرد: تشکیلات اداری که یک بخشدار دارد، نمایندگان در حوزه انتخابیه خود ندارند.

 

مهدی کوچک زاده مجلس شورای اسلامی تذکر بودجه نمایندگان علی نیکزاد
